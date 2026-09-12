¿Quién será el Balón de Oro de 2026? La pregunta está dando la vuelta al mundo, sobre todo con la cercanía del cierre de las votaciones para la entrega del premio. ¿Mbappé, Dembelé, Kvaratskhelia, Rodri o Haaland? Ninguno de ellos, al menos para el capitán del Inter, Lautaro Martínez, que, entrevistado por TNT Brasil y citado por Elintransigente, ha confirmado que para él solo existe un candidato posible: Leo Messi.



