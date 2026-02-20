Lauren James lista para asumir un papel protagonista mientras el Chelsea busca títulos tras no poder revalidar el campeonato de la WSL

El Chelsea no estuvo a su mejor nivel en la victoria por 2-0 sobre el Liverpool, que se ha revitalizado gracias a un potente mercado de fichajes en enero. Mientras que la defensa de Sonia Bompastor tuvo problemas en algunos momentos con la presión de las Reds, el ataque careció de cohesión y fue incapaz de encontrar la manera de superar a un rival bien organizado. Si el Liverpool hubiera encontrado la manera de adelantarse en el marcador, algo que creyeron haber conseguido a los cuatro minutos, pero que fue anulado por una mano de Alice Bergstrom, pocos habrían dicho que no era merecido.

Todo esto fue hasta que James, que jugaba sus primeros 90 minutos de la temporada 2025-26, tomó el control. A cinco minutos del final de la primera parte, fue la internacional inglesa quien envió un centro para que Sjoeke Nusken rematara con sangre fría y diera la ventaja al Chelsea. Luego, poco después de la hora de juego, James se internó desde la banda izquierda, evaluó sus opciones en el borde del área y lanzó un potente disparo que superó a Jennifer Falk en la portería visitante para duplicar la ventaja de las Blues.

Tras conseguir un triplete nacional sin precedentes el año pasado, no todo ha salido según lo previsto para Bompastor en su segunda temporada al frente del equipo del oeste de Londres. Pero con el Chelsea aún en tres competiciones, sigue habiendo posibilidades reales de que la campaña sea un éxito, sobre todo cuando James está dando muestras de volver a su mejor nivel.