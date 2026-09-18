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Las vulnerabilidades del Chelsea a balón parado vuelven a quedar expuestas en una devastadora derrota por 3-0 ante el invicto Brentford
Siguen los problemas a balón parado para Alonso
El Chelsea comenzó el partido con intensidad, pero no logró capitalizar su dominio inicial en el Gtech Community Stadium. Pedro Neto y Cole Palmer generaron varias ocasiones peligrosas en la primera mitad, poniendo a prueba la solidez del conjunto local.
Sin embargo, el equipo visitante se vino abajo tras el descanso. El Brentford rompió el empate en el minuto 61, cuando Jaidon Anthony remató a gol un córner bien trabajado. Este fue ya el quinto gol a balón parado que ha encajado el Chelsea esta temporada, lo que deja en evidencia una grave falta de organización defensiva. La zaga del Chelsea pareció completamente estática, permitiendo a su rival hacerse con el control del encuentro.
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El Brentford domina la batalla física
Tras el gol inicial, los hombres de Keith Andrews intensificaron su presión y dominaron los duelos físicos en el centro del campo. El Chelsea tuvo dificultades para generar respuestas de verdadero peligro, con sus atacantes completamente neutralizados por un sólido planteamiento defensivo.
El equipo local amenazó de forma constante mediante rápidos contraataques y balones largos, aprovechando los espacios de una zaga frágil. Su incesante propuesta ofensiva acabó dando sus frutos en el minuto 82.
Mikkel Damsgaard inició una rápida jugada que encontró a Kevin Schade y, aunque su primer remate fue detenido, Thiago reaccionó más rápido para enviar a la red el rechace. El tanto puso fin a una sequía de siete partidos sin marcar para el delantero y sentenció el encuentro.
Un gol al final sella la victoria
La miseria para los visitantes fue total bien entrada la prolongación, cuando su estructura defensiva se desintegró por completo. En el minuto 94, Schade lanzó un saque de banda largo al área, provocando el pánico entre unos defensores agotados. El balón terminó cayéndole a Fabio Carvalho, que estaba sin marca en el segundo palo.
De vuelta tras una grave lesión de rodilla que le había mantenido casi un año de baja, Carvalho definió con calma para poner el 3-0. El pitido final confirmó una derrota contundente para el Chelsea, poniendo de relieve su incapacidad para defender su propia área ante una presión sostenida.
- AFP
¿Qué les espera ahora a ambos clubes?
Alonso y su cuerpo técnico deben replantearse urgentemente sus estrategias durante el parón internacional. El Chelsea ocupa actualmente la séptima posición con siete puntos, tras haber sufrido su segunda derrota en cinco partidos, y se enfrentará al Bournemouth el 10 de octubre. Mientras tanto, el Brentford asciende a la tercera plaza con nueve puntos y mantiene un impresionante inicio invicto tras sumar dos victorias y tres empates.
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