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Arsenal final frontier GFXGOAL

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Las victorias anteriores del Arsenal no han servido de NADA: solo una victoria sobre el Manchester City en la final de la Carabao Cup puede marcar un cambio de rumbo en la Premier League

El Arsenal intentará poner fin a su sequía de títulos de seis años este domingo, cuando se enfrente a su rival, el Manchester City, en la final de la Carabao Cup en Wembley. Si echamos la vista aún más atrás, los Gunners no han ganado ningún título ante su público desde su triunfo en la FA Cup de 2017, una época en la que Arsène Wenger aún era el entrenador y Mikel Arteta acababa de completar su primera temporada como asistente de Pep Guardiola.

Desde aquellas dos victorias en lo que se considera su época más baja del siglo XXI, el Arsenal se ha consolidado de nuevo como uno de los equipos más temidos de Inglaterra y Europa. Arteta ha creado un equipo formidable a su imagen y semejanza, tras haber contado con el tiempo y los recursos necesarios para construirlo desde cero.

Sin embargo, este equipo —este grupo de defensas gigantes y de implacable eficacia, y no el batiburrillo improvisado que quedó de la era de Unai Emery— aún no ha saboreado la gloria tangible. Tampoco ha vencido al City de forma decisiva, lo que haya inclinado la balanza en la lucha por el título de la Premier League o haya dado lugar a un trofeo desde la pandemia. Este domingo es la mejor oportunidad que tendrán para exorcizar ambos demonios.

  • Manchester City v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una racha pésima

    Entre mayo de 2016 y octubre de 2023, el Arsenal acumuló la impresionante racha de 15 partidos sin ganar al Manchester City en la Premier League, cayendo derrotado en 13 ocasiones ante los hombres de Guardiola. Esa racha infructuosa se vio al menos interrumpida por las victorias en las semifinales de la FA Cup de 2017 y 2020, así como por la victoria en la Community Shield en los penaltis en 2023, pero aún así no se podía evitar la sensación de que el City tenía la medida tomada a los Gunners.

    Esto rara vez importó durante la mayor parte del tiempo en que la racha seguía vigente. El City y el Arsenal no solían luchar por el título de la Premier League al mismo tiempo. No fue hasta la temporada 2022-23, cuando el equipo de Arteta dio un salto monumental e inesperado, que el enfrentamiento cobró relevancia a escala nacional.

    Debido a que hubo que reprogramar los partidos tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el Arsenal tuvo que enfrentarse al City dos veces en la segunda mitad de la temporada 2022-23, lo que no hizo más que aumentar la presión. Los Gunners fueron derrotados con claridad en ambas ocasiones y perdieron el título por cinco puntos. Los 248 días que lideraron la tabla se convirtieron en un récord para un equipo que no terminó en primera posición.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Romper la racha

    Para cuando el City visitó el Emirates Stadium en octubre de 2023, el Arsenal ya era un rival conocido. Por ello, los hombres de Guardiola les trataron con respeto.

    En la temporada 2022-23, el Arsenal venció al menos una vez a todos los equipos de los «seis grandes», pero el City fue el único equipo al que no pudieron superar por más que lo intentaran. Era imprescindible que les dejaran claro que iban en serio en cuanto a volver a ser rivales directos.

    Su primer enfrentamiento de la temporada 2023-24 parecía encaminarse hacia un cauteloso empate a 0-0 hasta que Gabriel Martinelli apareció con un gol de la victoria en los últimos minutos, lo que les dio una ventaja de dos puntos sobre el City en ese momento. Se les quitó un peso de encima.

    «No sé si era una barrera, pero teníamos que superarla», dijo Arteta sobre la importancia de la victoria. «Una sensación fantástica. Se notaba que llevábamos muchos años sin ganarles. Hoy creo que hemos vencido al mejor equipo del mundo».

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El mensaje de Rodri

    El segundo enfrentamiento de la temporada 2023-24 tuvo mucha más importancia en la lucha por el título. A finales de marzo de 2024, el Liverpool lideraba la clasificación, pero el Arsenal podría haberse colocado en primera posición con una victoria en el Etihad Stadium.

    Una vez más, fue un partido reñido, pero esta vez terminó sin goles. Arteta no había desplegado necesariamente una táctica defensiva, pero su equipo jugó con un conservadurismo que el Arsenal no había mostrado a domicilio ante el City en años. En cierto sentido, fue un enfoque comprensible, aunque más tarde fue objeto de críticas cuando el City les arrebató el título por un solo punto.

    Tras levantar el trofeo de la Premier League por cuarta vez consecutiva, Rodri dejó claras sus impresiones sobre el Arsenal. «Para ser sincero, creo que está aquí», dijo, señalándose la cabeza. «Es la mentalidad. El Arsenal también se merece [ganar la liga], ha hecho una temporada increíble, pero creo que la diferencia estaba aquí [en sus cabezas].

    «Cuando vinieron aquí, se enfrentaron a nosotros en el Etihad, los vi y dije: “Ah, estos chicos, no quieren ganarnos, solo quieren un empate”. Y esa mentalidad, no creo que nosotros lo haríamos de la misma manera. Y los alcanzamos. Al final, si nos dan un punto, ganaremos los últimos siete u ocho partidos, aunque sea muy difícil. Así que creo que todo se reduce a la mentalidad».

    Para Rodri fue muy fácil decir esto solo después de que la carrera estuviera decidida. El City, como es bien sabido, estuvo a punto de desperdiciar su ventaja de un punto de cara a la última jornada tras superar por los pelos al Tottenham Hotspur en su penúltimo partido. Sin embargo, la historia la escriben los ganadores y el Arsenal aún no ha tenido esa oportunidad de decidir el relato por sí mismo.

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Avivando la rivalidad

    La rivalidad entre el Arsenal y el City alcanzó nuevos niveles de hostilidad en la temporada 2024-25, a pesar de que, al final, ninguno de los dos equipos se acercó ni remotamente al título. Su enfrentamiento de septiembre de 2024 en el Etihad fue para el recuerdo: los visitantes remontaron el marcador hasta ponerse 2-1 por delante, pero el partido dio un giro radical cuando Leandro Trossard fue expulsado de forma controvertida al filo del descanso. Los hombres de Arteta se afianzaron en el campo y parecían destinados a conseguir su primera victoria en el estadio del City desde 2015, pero John Stones logró el empate en el minuto 98.

    Durante el partido, Erling Haaland se enfrentó continuamente a Gabriel Magalhães, mientras que el noruego también se burló del debutante Myles Lewis-Skelly preguntando quién era el adolescente antes incluso de que pisara el campo. El delantero le dijo entonces a Arteta que «se mantuviera humilde» tras el partido.

    Al Arsenal no le caía especialmente bien el City antes, a pesar de que varios exjugadores del Etihad habían encontrado un nuevo hogar en el Emirates, pero esto pareció llevar su odio a un nuevo nivel. El City fue arrollado por 5-1 más adelante esa misma temporada. Lewis-Skelly, ahora titular habitual, marcó e imitó la celebración zen de Haaland. Los aficionados, eufóricos, coreaban desde las gradas: «Erling Haaland, mantente humilde, cabrón».

    Ganar 5-1 al City de Guardiola no es algo que se pueda pasar por alto o borrar de la historia. En todo caso, puede que haya erradicado cualquier temor residual que aún le quedara al Arsenal. Sin embargo, si el equipo de Arteta no es el que levante la Carabao Cup el domingo por la noche, la gente volverá a preguntarse si realmente han superado ese bache.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Estar a la altura de las circunstancias

    El Arsenal lleva ahora seis partidos sin conocer la derrota en sus últimos encuentros con el City, lo que contrasta enormemente con la racha anterior de 15 partidos sin ganar. Cuando Guardiola colocó a 11 hombres detrás del balón en el empate a 1-1 de septiembre, fue una muestra de respeto. Los Gunners ya no son el patibular de los «seis grandes» de la Premier League, sino un equipo de hombres a la espera de la coronación.

    Bueno, «a la espera» no es del todo exacto. El Arsenal aún tendrá que salir al campo y reclamar lo que es suyo, empezando por esta final de copa. No les entregarán el trofeo, sino que simplemente lo ganarán o lo perderán en un partido único.

    A veces se tiene la sensación de que, para mantener la calma en una final de copa, hay que jugar el partido y no dejarse llevar por la ocasión. En el caso del Arsenal, podría ser todo lo contrario. Este grupo de jugadores nunca ha disputado una final de copa juntos, y la idea de que deben tratarla como cualquier otro partido podría llevarles a subestimar al City de Guardiola, ya que el entrenador catalán ha ganado seis trofeos nacionales durante su etapa en Inglaterra.

    El Arsenal tiene que demostrar al mundo que puede alcanzar un nivel superior, que puede dar un paso más. Su estilo metódico, basado en las jugadas a balón parado, se adapta bien al fútbol de eliminatorias, pero ¿será suficiente para vencer al City en un partido en el que hay algo más en juego que una simple victoria?

  • Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Cuádruple declaración

    Cualquier equipo que llegue a esta fase de la temporada aún en liza en cuatro competiciones se ve envuelto en rumores sobre la posibilidad de ganar el cuádruple. Sigue siendo una hazaña sin precedentes en el fútbol inglés. Incluso el triplete solo se ha conseguido en tres ocasiones: el City (2023) y el Manchester United (1999) ganaron la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones, mientras que el equipo de Guardiola es el único que ha logrado un triplete nacional (2019).

    Arteta es plenamente consciente de la situación en la que se encuentra el Arsenal, dado que son favoritos, tanto para las casas de apuestas como para los gurús de las estadísticas, para ganar cada uno de los cuatro títulos por los que aún compiten, a pesar de no haberlos levantado todos juntos antes. «Cuando te has encontrado en esta posición sin ganar, se convierte más en una necesidad, pero te da más motivación, y es algo que tenemos, y es algo que llevamos tiempo intentando conseguir», declaró en su rueda de prensa previa al partido.

    «Vivámoslo el domingo. Yo lo he hecho cuando ese estadio estaba lleno. Es uno de los mejores recuerdos que tengo como jugador».

    El Arsenal es el mejor equipo del país. Nadie puede ponerlo en duda en este momento, y mientras sigan ganando en Wembley, es poco probable que alguien lo haga en mucho tiempo. Simplemente tienen que superar este último obstáculo mental de una vez por todas.

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