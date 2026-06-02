¡Las ventas de la camiseta de Gabriel se disparan un 350 % tras fallar un penalti! Los aficionados del Arsenal muestran su apoyo al defensa brasileño tras el fallo que eliminó al equipo de la Liga de Campeones

Tras la decepción, el brasileño Gabriel usó las redes para mandar un mensaje a la afición: “Duele, pero estoy orgulloso de este equipo y de lo logrado. Gracias por vuestro apoyo; celebrad con nosotros el desfile de hoy. Nos vemos la próxima temporada. Con cariño, Big Gabi”. Fue un pilar del equipo.

Tras reflexionar sobre la temporada, publicó: «Es doloroso, pero estoy orgulloso de este equipo y de todo lo que hemos logrado juntos. Gracias a nuestra increíble afición por vuestro apoyo en cada paso. ¡Os merecéis celebrar este viaje con nosotros y disfrutar del desfile de hoy! ¡Nos vemos la próxima temporada! Con cariño, Big Gabi». Ha sido una pieza clave para el equipo este año.