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Las tácticas de Yenz Vising... El «principio de Schmidt» salva a Al-Nusairi y Awar y complica a Diaby en el Al-Ittihad

FEATURES
Al Ittihad
J. Wissing
S. Conceicao
H. Aouar
Y. En-Nesyri
M. Diaby
Fabinho
1ª División
Arabia Saudí
Alemania
Portugal
Argelia
Marruecos
Francia
Brasil

El entrenador alemán dirigirá a los «Tigres» con un nuevo enfoque la próxima temporada

La afición del Al-Ittihad disfrutará de un nuevo estilo táctico la próxima temporada tras el fichaje del entrenador alemán Jens Wessing, que sustituye al portugués Sergio Conceição.

El club ha confirmado hoy su fichaje para las próximas dos temporadas, hasta 2028.

  • El principio de Schmidt

    Poco se puede decir de una escuela táctica propia de Vising, pues solo dirigió al Gamba Osaka japonés en la segunda mitad de la temporada pasada.

    Pese a ello, llevó al club japonés a ganar por primera vez la Liga de Campeones de Asia 2, tras vencer al Al-Nassr en el estadio Al-Awal Park de Riad.

    Este éxito refleja su formación en la escuela de Roger Schmidt, conocida como el «principio de Schmidt».

    Vissing fue su segundo durante tres años: primero en el PSV Eindhoven (2021-2022) y luego en el Benfica (2022-2024), antes de acompañar a Thomas Lech en el Red Bull Salzburgo.

    Durante esos tres años asimiló la filosofía de Schmidt, la aplicó en el Gamba Osaka y se espera que la implemente también en el Al-Ittihad la próxima temporada.

    • Anuncios

  • ¿Volverá Fabinho?

    Vising usa el 4-2-3-1 con dos mediocentros defensivos, lo que le ayuda a construir juego y a defender.

    Les pide formar una base para recibir el balón de los centrales o el portero, mientras los laterales suben.

    En defensa, les ordena quedarse atrás para cubrir a los laterales y frenar contraataques.

    Esta apuesta podría repercutir en el futuro de Fabinho: aunque su contrato ha terminado y el club saudí no lo renovará, el sistema de Vising podría hacerle cambiar de opinión.

    El francés Laurent Blanc, exentrenador del Al-Ittihad, fue quien mejor aplicó este sistema gracias a Fabinho y, antes, a N’Golo Kanté.

    Si Fabinho se marcha, el Al-Ittihad podría fichar un nuevo mediocentro, especialmente con Mamadou Dombia lesionado.

  • La crisis de Diaby

    En la segunda fase del juego, los extremos deben entrar al centro para crear densidad y obligar al rival a concentrarse ahí.

    Así se crean espacios a los costados que los laterales aprovechan para sumarse al ataque y generar peligro.

    Esta idea beneficiará a algunos jugadores, como el lateral derecho Muhannad Al-Shanqiti, pero afectará a otros, sobre todo al extremo francés Moussa Diaby.

    Diaby destaca como extremo derecho pegado a la línea de banda, donde aprovecha su velocidad para enviar centros desde la derecha y crear goles para el Al-Ittihad.

    Obligarlo a entrar al área le resta ventaja en la banda y evidencia su principal defecto: definir.

    La llegada de Vising podría indicar la salida de Diaby el próximo verano, ya que no encaja en el sistema del técnico alemán.

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  • El rescate de Al-Nusairi y Awar

    El sistema de Vising será clave para el delantero marroquí Youssef En-Nesyri y el mediapunta argelino Houssem Aouar, pues el técnico alemán necesita jugadores de su nivel.

    Tras superar el primer tercio del campo, el equipo aplica el principio del «tercer pase», que exige la presencia de un delantero de apoyo como En-Nesyri o de un creador como Aouar.

    Consiste en pasar el balón directamente desde el centro de la defensa al delantero o al creador de juego, quien se lo devuelve a un centrocampista que llega desde atrás, y este lo envía al lateral que se incorpora al espacio libre en la banda.

    En general, el técnico alemán recurre mucho a los centros, con laterales adelantados y extremos que entran como delanteros junto al ‘9’, generando densidad en el área.

    Esto favorece no solo a Al-Nusairi, sino también al extremo holandés Steven Bergwijn, letal en el remate.

  • El principio de Yaisle

    En defensa, Vising aplica la presión inversa, principio que también defiende su compatriota Matthias Jaissle, técnico del Al-Ahly.

    Pide presionar con cuatro o cinco jugadores al portador del balón para recuperarlo en cuatro o cinco segundos.

    Para lograrlo, adelanta la línea defensiva casi hasta el centro del campo, reduciendo espacios y obligando al rival a salir con dificultad.

    Aunque esto agiliza la recuperación, demanda mucho esfuerzo físico y expone a contraataques si el rival aprovecha los espacios a espaldas de la defensa.

    El propio Yaisle ha sufrido las consecuencias de esta táctica en algunos partidos, lo que le ha llevado a dejar de aplicarla en ocasiones o a realizar ajustes para evitar sus defectos fatales.