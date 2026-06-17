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Kasper Dolberg, Jordi Cruijff, Marc-Andre Ter StegenIMAGO/Voetbalzone

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Las seis prioridades del Ajax en materia de fichajes para el verano de 2026

FEATURES
Opinion
Ajax
Eredivisie
O. Wijndal
L. Rosa

Jordi Cruijff, director técnico del Ajax, tiene por delante una tarea titánica en las próximas semanas: hacer una limpieza de la plantilla y fichar los refuerzos que aporten un valor inmediato.

Hace un año el club vivía un escenario parecido: plantel desequilibrado y pocos jugadores a la altura. Entonces se eligió al inexperto John Heitinga tras la salida de Francesco Farioli. Ahora, Cruijff —que asumió el cargo el 1 de febrero— ha optado por el experimentado español Míchel.

La pasada campaña, que el Ajax prefiere olvidar, acabó con un quinto puesto y una repesca para la Conference League. Heitinga y Fred Grim fueron destituidos, y la política de fichajes recibió duras críticas.

Marijn Beuker y Alex Kroes ficharon, entre otros, a Óscar Gloukh, Raúl Moro y Ko Itakura por cuantiosas sumas, pero ninguno rindió como se esperaba. Moro se marchó ya en el parón invernal y la cesión de James McConnell, centrocampista del Liverpool, también fracasó.

Ahora, Míchel y Cruijff deben tomar decisiones clave este verano para recortar la distancia con el PSV, actual campeón, la próxima temporada.


  • Owen WijndalIMAGO

    Vende a los jugadores que sobran lo antes posible durante el mercado de fichajes.

    Como director técnico del Ajax, Sven Mislintat fichó a doce jugadores en verano de 2023. Varios fracasaron y, tres años y medio después, aún no se han vendido. Sivert Mannsverk regresa de su cesión en el Sparta de Praga, y tanto él como Gastón Ávila (Rosario Central) y Branco van den Boomen (Angers) se unirán al primer entrenamiento de la nueva temporada.

    Amourricho van Axel Dongen, Ahmetcan Kaplan, Owen Wijndal, Oliver Edvardsen, Tristan Gooijer y Julian Rijkhoff también buscan destino. Varios titulares de la pasada temporada podrán salir si llega una oferta adecuada.

    Por el Mundial, el mercado abre más tarde y a Cruijff le costará deshacerse de los prescindibles y vender a sus pilares por un buen precio; aun así, esos traspasos son clave para fichar a los objetivos.



    • Anuncios
  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ficha a un portero titular con experiencia

    McConnell no fue el único cedido por el Liverpool la temporada pasada: el portero Vitezslav Jaros también llegó temporalmente desde el club inglés. El checo rindió bien, pero en febrero sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados.

    Su lesión abrió la puerta a Maarten Paes, fichado del FC Dallas en invierno, quien se hizo con la titularidad. Sin embargo, el portero indonesio generó dudas, especialmente con el balón en los pies. Aunque se convirtió en héroe de la final de play-off por sus paradas en la tanda de penaltis, todo indica que la próxima temporada volverá al banquillo.

    Por ello, el Ajax busca un guardameta titular con experiencia en la élite europea. En las últimas semanas se ha vinculado al equipo con Marc-André Ter Stegen (34), del Barcelona, y con Yann Sommer (37), que queda libre.

  • Reforzar las posiciones defensivas

    El Ajax vendió a Jorrel Hato al Chelsea por más de 44 millones de euros y no fichó un sustituto directo. Owen Wijndal tuvo muchas oportunidades la temporada pasada, pero apenas brilló en unos pocos partidos. Así que, en el parón invernal, el club holandés buscó otro competidor para él.

    Oleksandr Zinchenko se lesionó de gravedad en su debut, y Takehiro Tomiyasu, llegado como agente libre, no logró la titularidad con Óscar García. Lucas Rosa jugó con regularidad como lateral izquierdo al final de la temporada y rindió bien, pero es probable que el Ajax busque un nuevo titular para esa posición tras las salidas de Zinchenko y Tomiyasu.

    En el lateral derecho, Anton Gaaei suma tres temporadas en Ámsterdam y, gracias a algunos goles importantes, está muy cotizado. Sin embargo, el danés nunca ha estado libre de polémica, por lo que fichar a un nuevo lateral derecho también figura en la lista de prioridades de Cruijff.

  • Edson AlvarezImago

    Consigue el tan esperado nuevo número 6

    El Ajax quiere reforzarse en varias posiciones y, sobre todo, busca un nuevo centrocampista defensivo. En verano de 2025 barajó varios candidatos: Oscar Gloukh fue la primera opción, pero Tyler Morton y Julian Weigl escogieron otros destinos.

    Para reemplazar a Jordan Henderson, en los últimos días del mercado llegó cedido el joven McConnell, del Liverpool, pero su semestre fue decepcionante. En enero el Ajax volvió a buscar un mediocampista defensivo con experiencia y, de nuevo, no lo consiguió.

    Wataru Endo, Edson Álvarez, Hidemasa Morita, Manuel Ugarte, Christian Nørgaard, Lucas Torreira, Wilfred Ndidi, Fred y Daley Blind sonaron como opciones, pero ninguno llegó. El equipo, primero con Grim y luego con García, no mejoró en la segunda parte de la temporada y notó la falta de un líder en el medio.

    Cruijff quiere presentar este verano, a toda costa, un nuevo «número 6» y parece que va a apostar fuerte para ello. Así, hay un interés concreto por Dani Ceballos, aunque, según los últimos rumores, el centrocampista del Real Madrid prefiere volver al Real Betis.

  • Kasper DolbergImago

    Encuentra sustitutos adecuados para Dolberg y Weghorst

    En los últimos años, el Ajax y sus delanteros rara vez han formado una pareja exitosa. Brian Brobbey marcó 22 goles oficiales en la temporada 2023/24 y Sébastien Haller anotó 34 dos años antes, pero ahí se agotan las cifras destacadas.

    Wout Weghorst, cuyo contrato expira este mes, se marchará como agente libre. El internacional holandés fue clave en su primera temporada, pero la pasada campaña no cumplió las expectativas.

    Para motivarlo, el Ajax fichó a Kasper Dolberg en verano de 2025 por diez millones de euros. El danés llegaba con alta expectativa tras su buena racha en el Anderlecht, pero marcó solo tres goles en la Eredivisie y apenas mostró destellos de su calidad.

    Según De Telegraaf, el FC Midtjylland quiere liberar al Ajax de Dolberg. Si el danés se marcha, los de Ámsterdam tendrán que buscar dos delanteros que realmente rindan.


  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Quédate con Godts o véndelo por el precio más alto

    El Ajax dependió mucho de Mika Godts la temporada pasada: el belga marcó diecisiete goles y dio quince asistencias. Si el club quiere pelear de nuevo por la liga, es clave que el extremo izquierdo se quede.

    Sin embargo, no se descarta que Cruijff pueda vender a la estrella. Si varios grandes de Europa pujan y el director técnico maximiza el traspaso, el club podría fichar un sustituto de nivel y reforzar otras posiciones.