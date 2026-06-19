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Las seis prioridades de fichajes del Feyenoord para el verano de 2026

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Dévy Rigaux comenzó el 1 de junio su gran desafío en el Feyenoord. El director técnico belga asume este reto arriesgado pese a estar cómodo en el Club Brugge. Voetbalzone le ayuda en este ajetreado mercado de fichajes.

Tras la salida de Robin van Persie y la llegada de Giovanni van Bronckhorst —con Sipke Hulshoff— al banquillo de Róterdam, Rigaux se enfoca en la plantilla.

Los primeros fichajes ya se han concretado: el viernes el “Stadionclub” presentó al centrocampista Charles Vanhoutte (OGC Niza) y antes había convencido al prometedor marroquí Ilian Hadidi (Standard de Lieja). Pronto se sumará el lateral izquierdo Mika Mármol (Las Palmas).

En cuanto a salidas, Steven Benda, Gernot Trauner y Raheem Sterling se marchan como agentes libres, Malcolm Jeng regresa al Stade Reims, y Jeyland Mitchell y Plamen Andreev se venden al Sturm Graz y al Debreceni VSC, respectivamente.

Ahora, Van Bronckhorst y Rigaux deben tomar decisiones clave para recortar la diferencia con el PSV y competir con dignidad en la Liga de Campeones.

  • Gjivai ZechielImago

    Mejora la política de alquiler.

    Este verano regresará al complejo 1908 un ejército de cedidos; solo el canterano Gjivai Zechiël, tras brillar en el FC Utrecht, parece con opciones de aportar en De Kuip.

    Rigaux debe evaluar mejor la situación que su predecesor, Dennis te Kloese, pues el club aún arrastra fichajes costosos como Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs y Luka Ivanusec, de los que todos opinan que ya agotaron su ciclo en la ciudad portuaria.

    Además, el club debe pensar bien cómo gestionar las opciones de compra, pues en los últimos años ha pasado demasiado a menudo que se alcanzan acuerdos que luego se truncan porque el jugador cedido no convence.

    En vez de ceder a quienes ya no aportan, conviene usar estos préstamos para que jóvenes promesas maduren en otros equipos y regresen luego más formados, como Zechiël.

    Es positivo que el lateral izquierdo Lucas Gardenier y el centrocampista Ayoub Ouarghi ya hayan sido cedidos al FC Dordrecht, y que talentos como Jan Plug, Jaden Slory y Aymen Sliti sigan el mismo camino.

    • Anuncios
  • Calvin Stengs Luka IvanusecImago

    Haz una limpieza a fondo

    Zerrouki, Stengs e Ivanusec son solo la punta del iceberg: el Feyenoord debe reducir su plantilla este verano. Rigaux podría tener que asumir pérdidas por decisiones anteriores de Te Kloese.

    Los fichajes millonarios Neraysho Kasanwirjo y Stéphano Carrillo, que poco brillaron en sus cesiones al Fortuna Sittard y al Dordrecht, también preparan su salida.

    Además, Rigaux —como muchos aficionados— duda del nivel de Bart Nieuwkoop, Mats Deijl, Jordan Lotomba, Jeremiah St. Juste, Shiloh ’t Zand, Gaoussou Diarra, Gonçalo Borges y Casper Tengstedt.

    Para Sem Steijn, el regreso de Gio podría ser positivo, pues sus cualidades recuerdan a las de Jens Toornstra en la temporada 2017, cuando fueron campeones. El jugador de La Haya es capaz de generar goles desde el centro del campo.

    No obstante, el club podría venderlo tras solo un año si llega una oferta de mercado. Según el Algemeen Dagblad, Jakub Moder e In-beom Hwang también podrían marcharse ante una buena propuesta.

  • Timon WellenreutherImago

    Toma la decisión correcta sobre Wellenreuther

    Tras la salida de Justin Bijlow al Génova, el Feyenoord debe decidir qué hacer con Timon Wellenreuther, cuyo contrato vence en 2027.

    Si un club de la Bundesliga se interesa por él, no sería descabellado despedirse del capitán tras cuatro años, lo que obligaría al Feyenoord a buscar dos porteros competitivos.

    Como seguidor acérrimo del Leeds United, aconsejaría a Rigaux que, al menos, llamara a Illan Meslier. El francés de 26 años irrumpió como un cometa en el club inglés, pero la temporada pasada perdió la titularidad.

    Aun así, este guardameta de 1,97 metros, con 215 partidos a sus espaldas, conserva gran potencial. Con la inminente llegada de Mármol, Rigaux ya muestra interés en jugadores libres, así que podría fijarse también en Meslier.

  • Givairo ReadImago

    Quédatelo o véndelo al mejor precio.

    Varios medios señalan que Givairo Read será este verano la “vaca lechera” del Feyenoord. Pero ¿por qué tanta prisa por vender a un lateral de 20 años, fichado gratis y con contrato hasta 2029?

    El propio Read debe preguntarse si está listo para dar el salto a clubes como el Bayern de Múnich o el Manchester City, que ya lo vigilan. El Feyenoord espera una guerra de ofertas que le reporte el máximo beneficio; si no llega, quizá prefiera retenerlo un año más.

    Otra opción es venderlo a uno de esos clubes, pero dejarlo un año más en De Kuip. Con el regreso del Feyenoord a la Liga de Campeones, la idea no es descabellada para su crecimiento.

  • Anis Hadj MoussaImago

    Encuentra sustitutos adecuados para los delanteros que se marchan

    No fichar un sustituto directo para Igor Paixão es el mayor error de Te Kloese, lo que tampoco ayudó a Van Persie.

    Leo Sauer mostró la temporada pasada que aún no está listo para asumir ese papel, así que la salida de Anis Hadj Moussa y Ayase Ueda enciende las alarmas. Ahora, con la clasificación a la Liga de Campeones, el Feyenoord debe invertir en delanteros adecuados.

    Sauer, con apenas veinte años, no debe descartarse, pero es probable que la próxima temporada el Feyenoord alinee una delantera completamente nueva. Quizá sea mejor para el eslovaco incorporarse con más calma, detrás de un rival con más experiencia.

  • Shaqueel van PersieGetty

    No te olvides de Varkenoord

    Rigaux quiere reforzar el equipo médico del Feyenoord para bajar las lesiones, pero no debe olvidar su propio patio trasero.

    Van Persie cometió errores en año y medio al frente del club, pero siempre miró a Varkenoord.

    La temporada pasada dio la oportunidad de debutar a Thijs Kraaijeveld, Ilai Grootfaam, Tobias van den Elshout, Shaqueel van Persie y Jivayno Zinhagel. Ojalá estos talentos vuelvan a brillar la próxima campaña bajo las órdenes de Van Bronckhorst, porque el futuro es suyo.