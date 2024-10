Las rivalidades menos conocidas de la Liga MX que han marcado historias memorables

Descubre las rivalidades menos conocidas de la Liga MX que han dejado huellas imborrables en la historia del fútbol mexicano.

Aunque los reflectores a menudo se centran en clásicos como el América vs Chivas o el Clásico Regio, la Liga MX alberga una serie de rivalidades que, a pesar de no tener la misma visibilidad, han tejido historias inolvidables a lo largo de los años. Estas confrontaciones, forjadas por la cercanía geográfica, la historia compartida o disputas por títulos, han brindado momentos épicos y han capturado la pasión de los aficionados. Cada encuentro no solo se trata de puntos en la tabla, sino de un orgullo en juego que trasciende lo deportivo.

Desde partidos electrizantes que desataron fervor en las gradas hasta controversias que cambiaron el rumbo de los clubes, estas rivalidades menos conocidas son un testimonio de la rica historia del fútbol mexicano. En GOAL, exploraremos algunas de estas batallas apasionantes que, aunque no siempre están en el centro de atención, han dejado una huella indeleble en la historia de la Liga MX.