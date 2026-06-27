Las repercusiones del terremoto de Estados Unidos... ¿Quién es el responsable de la sorprendente eliminación de Arabia Saudí del Mundial?

La selección saudí no necesitó perder ante España ni empatar con Cabo Verde para que se notara su crisis; desde hacía años se veía que el fútbol saudí requería una revisión.

El Mundial 2026 evidenció la brecha entre ambiciones y realidad: un punto y eliminación en fase de grupos, una de las peores actuaciones ante la afición saudí.

Los dedos acusadores apuntaron al entrenador Georgios Donis y a los jugadores, pero culpar a una sola persona resulta injusto. ya que el problema no nació de un fallo aislado, sino de años de decisiones erróneas que van desde la gestión administrativa hasta la planificación técnica y el rendimiento de los jugadores.

La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién asume realmente la responsabilidad de la eliminación de Arabia Saudí?