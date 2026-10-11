El enfrentamiento entre Al Hilal y Al Ittihad no fue un simple clásico que terminó con la victoria del Zaeem por 3-2, sino una estación decisiva que podría dejar huellas más allá de los tres puntos, después de que Al Hilal reforzara su liderato en la Roshn Saudi League, mientras que Al Ittihad sufrió su primera derrota en la competición esta temporada, lo que deja a su entrenador, Jens Wissing, frente a una serie de preguntas tácticas y disciplinarias tras una noche al rojo vivo dentro y fuera del campo.

Y mientras Simone Inzaghi recibió un impulso moral importante tras el triunfo ante un rival directo, el partido reveló al mismo tiempo algunos puntos que necesitan corrección en ambos equipos.

Al Hilal ganó el liderato y la confianza, pero no salió con una imagen defensiva impecable; en cuanto a Al Ittihad, perdió el encuentro, aunque mostró capacidad para remontar en el marcador, antes de que los acontecimientos se intensificaran tras el silbato final y abrieran una nueva puerta a la polémica.



