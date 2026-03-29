Ya no parece que haya esperanzas de que Marc-André ter Stegen sea convocado para el Mundial de este verano; así lo dejó entrever indirectamente el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann.
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«Las posibilidades son muy escasas»: Julian Nagelsmann se pronuncia con claridad sobre las posibilidades de Marc-André ter Stegen de participar en el Mundial
«Por respeto hacia él, no descarto del todo esa posibilidad, pero aun así las posibilidades son muy, muy, muy escasas, porque hay que tener en cuenta su situación general. Lleva ya un año fuera y ha jugado muy poco», declaró Nagelsmann en la rueda de prensa previa al partido internacional contra Ghana (lunes, 20:45 h).
Nagelsmann continuó: «Hablamos brevemente anteayer. Me gusta que siempre esté ahí cuando puede aportar algo, siempre se ofrece. No solo se preocupa por sí mismo, sino también por el equipo».
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Nagelsmann sobre ter Stegen: «Ya no tiene 21 años»
Ter Stegen se ha visto afectado una y otra vez por las lesiones esta temporada. Actualmente, el portero del FC Girona está de baja por una lesión en el muslo que se produjo a finales de enero. Desde entonces, se ha perdido siete partidos con el Girona.
En la selección nacional, el exjugador del Gladbach también ha tenido que ausentarse en varias ocasiones por lesión. Su último partido de los 44 que ha disputado hasta la fecha lo jugó en junio de 2025, en el duelo de la Liga de Naciones contra Francia. «Debe darlo todo en la rehabilitación. Se encuentra bastante bien y ya no tiene muchos dolores, solo un poco, pero eso lleva su tiempo», explicó Nagelsmann. «Ya no tiene 21 años y lleva unos cuantos partidos en las espaldas, simplemente hay que ver cómo evoluciona».
El jugador de 33 años fue cedido al Girona en invierno, después de que el FC Barcelona lo descartara y lo sustituyera por Joan García. Con su club de origen en Barcelona tiene un contrato vigente hasta 2028.
Marc-André ter Stegen: historial de lesiones y partidos perdidos
Lesión
Tiempo de baja
Partidos perdidos
Lesión en el muslo
75 días
7
Operación de espalda
139 días
22
Rotura del tendón rotuliano
214 días
51
Lesión de espalda
86 días
19
Operación de rodilla
104 días
9
Lesión de rodilla
79 días
13
Problemas de rodilla
32 días
4