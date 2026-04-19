Las perspectivas laborales de Michael Carrick, el perfil de LinkedIn de Liam Rosenior y la candidatura de Bruno Fernandes al premio al Jugador del Año: ganadores y perdedores de la contundente victoria del Manchester United en el campo del Chelsea

Los resultados de un entrenador interino pueden ser engañosos. El Manchester United lo sabe bien. Es fácil dejarse seducir por un antiguo ídolo durante la «luna de miel».

Sin embargo, aunque persisten dudas sobre si Michael Carrick es el hombre adecuado para el que quizá sea el banquillo más difícil del fútbol, lo cierto es que su prueba de fuego no podría ir mejor.

Desde que tomó las riendas el 13 de enero, ha sumado más puntos que cualquier otro técnico de la Premier League, y ahora el United está a un paso de la Liga de Campeones, algo impensable bajo Ruben Amorim en la primera mitad de curso.

Carrick ha aportado claridad, cohesión y carácter. Sufrió su primer revés el lunes al caer ante el Leeds, pero la respuesta en Stamford Bridge fue sobresaliente.

Sin Lisandro Martínez, Harry Maguire ni el lesionado Lenny Yoro, y con Matthijs de Ligt aún de baja, Carrick afrontó el viaje a Londres.

Pese a las bajas, Carrick logró una victoria vital —y el primer partido sin encajar en cinco— con el joven de 19 años Ayden Heaven junto al lateral Noussair Mazraoui.

«Tuvimos que trabajar mucho el último día para preparar una nueva defensa de cuatro», declaró Carrick a TNT Sports tras el partido. «La entrada de Ayden Heaven y Noussair Mazraoui fue increíble, sobre todo por la juventud de Ayden y porque Noussair no suele actuar de central. El cuerpo técnico merece crédito por preparar a los chicos».

Carrick también merece crédito, pues, más allá del efecto del nuevo entrenador, asumir un equipo a mitad de temporada nunca es fácil.