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Mariona Caldentey Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Las opciones de Mariona Caldentey al Balón de Oro pasan desapercibidas, pero la subcampeona de 2025 puede demostrar su valía llevando al Arsenal de vuelta a la final de la Liga de Campeones femenina

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Cuando el Arsenal sorprendió al Barcelona al ganar la Liga de Campeones femenina el año pasado, muchas personas merecían reconocimiento. Desde el giro estratégico liderado por la entrenadora Renee Slegers, quien pasó de interina a titular, hasta la racha goleadora de Alessia Russo y la clase atemporal de Kim Little en el centro del campo, hubo varias claves del éxito. Sin embargo, era difícil no destacar el impacto de Mariona Caldentey.

Tras fichar gratis procedente del Barça para la temporada 2024-25, La internacional española se convirtió en uno de los fichajes del curso gracias a un debut excepcional en Inglaterra: acabó segunda en la Superliga Femenina y tercera en la Liga de Campeones en participación directa en goles. Eso la llevó a ser nombrada Jugadora del Año en el país y a quedar segunda en el Balón de Oro, solo por detrás de la tres veces ganadora Aitana Bonmati.

Quienes siguieron su década en el Barcelona no se sorprendieron: entre tantas estrellas en Cataluña, la jugadora de 30 años a menudo quedaba eclipsada. Su inteligencia, su excelencia técnica y su capacidad de influir en los partidos siempre destacaron ante los espectadores habituales y sus compañeras, cualidades que aportó al Arsenal y que le valieron los elogios que hacía tiempo merecía.

Ahora, en su segunda temporada en Londres, ha recibido menos titulares, pero eso se debe más a su rol más retrasado en el equipo de Slegers que a una caída de nivel.

Ahora, con las Gunners a punto de iniciar la fase decisiva de la defensa de su título de la Liga de Campeones, el escenario está listo para que Caldentey recuerde a todos por qué muchos creían que merecía el Balón de Oro el año pasado.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Creador de juego ofensivo

    En la primera parte de su debut con el Arsenal, Caldentey brilló en posiciones más adelantadas. En el Barça jugaba por la izquierda, con libertad para recortar hacia dentro. En Londres empezó de extremo, pero pronto pasó a actuar como mediapunta, por delante del doble pivote Lia Walti-Little.

    Las lesiones a veces la obligaban a retroceder, pero Jonas Eidevall y, después, Slegers, solían alinear a la creativa española como mediapunta.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Instalado a mayor profundidad

    Con la llegada de la primavera, Slegers reemplazó a Walti y Cooney-Cross por Caldentey en el doble pivote junto a Little. La medida funcionó: el Arsenal venció 4-0 al Liverpool y, pocos días después, 3-0 al Real Madrid.

    Como el paso de Steph Catley de lateral a central izquierda, fue un ajuste sutil pero clave con el que Slegers dio la vuelta a la temporada tras el flojo inicio que costó el puesto a Eidevall. Caldentey aportó más fluidez y creatividad en la construcción, sin olvidar el trabajo defensivo; una labor que merece más reconocimiento.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Foco reducido

    El cambio de posición de Caldentey la ha sacado un poco del foco. Los elogios externos no son su prioridad ni la de Slegers; ambas se centran en el éxito del equipo. Aun así, el revuelo en torno a sus actuaciones esta temporada es menor que el año pasado, aunque la jugadora de 30 años sigue brillando.

    Es una pena, porque Caldentey vuelve a ser clave en el buen momento del Arsenal: a punto de enfrentar al Lyon en semifinales de la Liga de Campeones y cerca de asegurar el segundo puesto en la WSL que da acceso directo a la fase de grupos de la próxima edición europea.

    Ninguna jugadora de la WSL ha completado más pases en el último tercio del campo: Caldentey suma 427, unos 120 más que la siguiente, pese a que el Arsenal ha jugado un partido menos que el resto y dos menos que los cinco primeros. Solo Alexia Putellas le hace sombra en la Champions.

  • Mariona Caldentey Jess Park Arsenal Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Activo defensivo

    Su aportación defensiva ha sido clave: el Arsenal, con diferencia, tiene la mejor defensa de la WSL. En 17 partidos ha recibido solo 12 goles, 0,59 por cada 90 minutos, marca muy superior al resto de la liga. En la Liga de Campeones, son uno de los cuatro equipos que reciben menos de un gol por partido, junto a Chelsea, Lyon y Barcelona.

    A pesar de su excelencia en ataque, el papel de Caldentey en esa solidez defensiva es enorme. Su ritmo de trabajo y su capacidad sin balón son de talla mundial. En la WSL, nadie en el Arsenal supera a Caldentey en intercepciones, balones recuperados ni duelos ganados, y también lidera esas estadísticas en la Champions con las Gunners.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Salida de ataque

    Sin embargo, la gran diferencia respecto a la temporada pasada, en cuanto al reconocimiento que Caldentey ha recibido, radica en los goles y las asistencias. La temporada pasada sumó 23 goles y 18 asistencias con su club y la selección en todas las competiciones. Esta vez, jugando más retrasada, solo lleva seis goles y cuatro asistencias.

    Hoy, las estadísticas mandan y, si no brillan, las jugadoras quedan olvidadas. Caroline Graham Hansen, extremo del Barcelona, no obtuvo su primera nominación al Balón de Oro hasta 2024, pese a merecerla antes. Al preguntarle por qué ese año había generado más revuelo que otros, ella no lo relacionó con su nivel real.

    «No ha cambiado nada», declaró a La Vanguardia. «Creo que también jugaba muy bien en los otros años, pero como la gente solo se fija en los números, no lo valoraban tanto. He marcado más goles y la gente se da cuenta de eso».

  • Beth Mead Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    La oportunidad llama a la puerta

    Para que una jugadora con una posición tan retrasada como Caldentey destaque, suele hacer falta brillar en grandes escenarios. Basta recordar la medalla de oro olímpica de Jessie Fleming con Canadá en 2021, que le dio el noveno lugar en el Balón de Oro; la gran Eurocopa 2022 de Lena Oberdorf, que la metió entre las cinco finalistas; o el doblete de Patri Guijarro en la final de la Liga de Campeones, que le abrió las puertas de su primera nominación en 2023.

    Ahora, con el curso llegando a su fin, el Balón de Oro no es prioridad para Caldentey. Su foco está en los duelos contra el Lyon y en cerrar bien la WSL para que el Arsenal termine lo más alto posible.

    Sin embargo, la subcampeona del año pasado merece más elogios de los que recibe y podría ofrecer actuaciones decisivas en la recta final de la Liga de Campeones que cambien esa percepción, mientras mantiene viva la defensa del título de las Gunners. Al fin y al cabo, está jugando de maravilla, aunque en un papel más discreto.

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