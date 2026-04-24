Las opciones de Mariona Caldentey al Balón de Oro pasan desapercibidas, pero la subcampeona de 2025 puede demostrar su valía llevando al Arsenal de vuelta a la final de la Liga de Campeones femenina

Tras fichar gratis procedente del Barça para la temporada 2024-25, La internacional española se convirtió en uno de los fichajes del curso gracias a un debut excepcional en Inglaterra: acabó segunda en la Superliga Femenina y tercera en la Liga de Campeones en participación directa en goles. Eso la llevó a ser nombrada Jugadora del Año en el país y a quedar segunda en el Balón de Oro, solo por detrás de la tres veces ganadora Aitana Bonmati.

Quienes siguieron su década en el Barcelona no se sorprendieron: entre tantas estrellas en Cataluña, la jugadora de 30 años a menudo quedaba eclipsada. Su inteligencia, su excelencia técnica y su capacidad de influir en los partidos siempre destacaron ante los espectadores habituales y sus compañeras, cualidades que aportó al Arsenal y que le valieron los elogios que hacía tiempo merecía.

Ahora, en su segunda temporada en Londres, ha recibido menos titulares, pero eso se debe más a su rol más retrasado en el equipo de Slegers que a una caída de nivel.

Ahora, con las Gunners a punto de iniciar la fase decisiva de la defensa de su título de la Liga de Campeones, el escenario está listo para que Caldentey recuerde a todos por qué muchos creían que merecía el Balón de Oro el año pasado.