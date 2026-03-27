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Nike England kits GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

Las nuevas equipaciones local y visitante de la selección inglesa de Nike reflejan el estado de ánimo de toda una nación a medida que se acerca el Mundial de 2026

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C. Palmer
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¿Podría ser 2026, por fin, POR FIN, el año de Inglaterra? Nike nos ha hecho creerlo tras presentar las equipaciones local y visitante de los Tres Leones, ahora que se acerca la Copa del Mundo. Aprovechando el poder de la selección nacional en un gran torneo, han captado el estado de ánimo de un país que clama por un momento de unión. ¡Que llegue ya junio!

Este verano se cumplirán 60 largos años desde el único triunfo de Inglaterra en un gran torneo, y ahora que otra generación dorada se acerca a su apogeo, se presenta una nueva oportunidad de oro para poner fin a estos años de sufrimiento.

Una plantilla que combina a veteranos como Harry Kane y Declan Rice con jóvenes promesas como Cole Palmer y Kobbie Mainoo ha inspirado un optimismo silencioso: la creencia de que podría estar a punto de ocurrir algo trascendental que cambiaría el destino de todo el país.

Nike ha sabido captar ese sentimiento con sus nuevas equipaciones local y visitante para los Tres Leones y la campaña promocional que las acompaña. El gigante de la ropa deportiva ha captado el espíritu del momento, celebrando el legado, la cultura y la identidad inglesas en la antesala del Mundial. Este verano, para Inglaterra tiene que ser una cuestión de «Guts 2 Glory» (De las tripas a la gloria).

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    «Familiar, pero con un nuevo aire de seguridad»

    En sus propias palabras, hay algo indudablemente «familiar» en la nueva equipación local de Inglaterra de Nike, cuyos diseñadores se han sumergido claramente en los archivos en busca de inspiración para crear una equipación con un inconfundible toque retro y, al mismo tiempo, preparada para la era moderna.

    Si repasamos el catálogo de equipaciones de Inglaterra, la edición de 2026 es sin duda la más parecida a la icónica camiseta de Umbro del año 2000: un diseño limpio con cuello redondo y detalles en rojo. Si nos remontamos aún más atrás, también hay ecos evidentes de la camiseta de 1988.

    La versión moderna presenta un sutil motivo de los Tres Leones por toda la prenda, con llamativos números rojos, ribetes y detalles en el cuello y los puños. El foco está puesto en la herencia del fútbol inglés, que Nike ha sabido aprovechar sin lugar a dudas con una camiseta que parece una amalgama de todo lo que la precedió.

    «La equipación local resulta familiar, pero a la vez renovada y decidida», afirma Nike, «rinde homenaje a la historia al tiempo que señala el renacimiento de Inglaterra en la escena mundial».

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    En negrita y en rojo

    Al igual que la equipación local, la visitante tiene todo el potencial para convertirse en un clásico si Inglaterra cumple las expectativas bajo la dirección de Thomas Tuchel y cuela un torneo memorable en Norteamérica este verano.

    Los Tres Leones han vuelto a las camisetas rojas de visitante por primera vez desde 2022, que se combinarán con unos elegantes pantalones cortos azul marino que hacen un guiño a los detalles en azul oscuro de la camiseta.

    La equipación lleva la misma iconografía de los Tres Leones que la local, mientras que el escudo y el «Swoosh» de Nike están centrados en el pecho. En esta ocasión, los números y los nombres de las camisetas son blancos y presentan una tipografía de inspiración retro.

    «La equipación visitante marca un cambio histórico en la identidad visual de Inglaterra, al combinar una camiseta roja con pantalones cortos azul marino», afirma Nike. «Esta atrevida combinación simboliza una Inglaterra con visión de futuro, dispuesta a desafiar las convenciones sin dejar de estar arraigada en la tradición».

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    Los aspectos técnicos

    Por supuesto, ambas camisetas cuentan con toda la tecnología moderna que cabría esperar. La tecnología de refrigeración Aero-FIT de Nike sin duda resultará decisiva ante el calor abrasador del verano en Estados Unidos, Canadá y México, ya que proporciona más del doble de flujo de aire que los tejidos tradicionales gracias a zonas de malla abierta y cerrada que ayudan a crear espacio para la piel.

    Es más, las equipaciones están fabricadas con residuos textiles 100 % reciclados, una hazaña notable que ha sido posible gracias a un avanzado proceso químico cuyo producto final es tan bueno como el material virgen.

  • «De las entrañas a la gloria»

    Por supuesto, ningún lanzamiento de la equipación Nike x Inglaterra estaría completo sin una campaña promocional ingeniosa que anime a todo el mundo de cara al próximo torneo, y tanto el proveedor como la federación han estado a la altura en ese aspecto.

    El vídeo de Nike cuenta con la participación del joven futbolista y sensación de las redes sociales Chance Campbell, inmerso en una intensa charla con un amigo sobre lo que necesitará Inglaterra para llegar hasta el final, mientras están sentados en el emblemático arco de Wembley. «Se necesita agallas, gloria y determinación», dice. «Te lo digo, esta vez va a ser diferente».

    Después de animar a su amigo, Chance le pregunta a Cole Palmer si está con él mientras contemplan el horizonte de Londres. «Cuenta conmigo, jefe», responde el talismán del Chelsea.

    El vídeo de Inglaterra es igual de impactante, con una colaboración entre el famoso DJ Fred Again y Mike Skinner, de The Streets, como telón de fondo. El eufórico clip celebra a Inglaterra y sus peculiaridades, «desde las tiendas de barrio hasta los asados dominicales», centrándose en la «esperanza» que aporta el deporte rey en una época de profunda incertidumbre política y social. «¿Podrá volver a casa la Jules Rimet? A Inglaterra, a esta tierra verde y agradable», concluye el poema recitado.

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    Inspirando esperanza más allá del campo

    Una vez más, Nike ha sabido captar el estado de ánimo nacional y el poder unificador de un gran torneo, con la selección de fútbol del país infundiendo optimismo justo cuando más lo necesitamos.

    Son tiempos difíciles, pero —en palabras de Skinner— «el deporte rey trae esperanza» y puede ser un vehículo para el cambio positivo. Si la Copa del Mundo finalmente vuelve a casa este verano tras seis largas décadas, estas camisetas quedarán grabadas en la memoria nacional, al igual que las famosas camisetas rojas de 1966.

    Son más que simples equipaciones de fútbol: son declaraciones de orgullo nacional que unirán a la gente en un momento en el que difícilmente podríamos estar más divididos, celebrando el legado, la cultura y la identidad que definen al país.

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