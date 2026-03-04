«¡Las noticias falsas han ido demasiado lejos!» - El brasileño Richarlison desmiente que vaya a boicotear el Mundial de 2026 en Estados Unidos debido al conflicto con Irán

En una declaración real en las redes sociales, Richarlison trató de aclarar la confusión.

«Para que quede claro, porque las noticias falsas han ido demasiado lejos: yo nunca hice esa declaración», afirmó. «Aunque estoy en contra de cualquier tipo de guerra y conflicto, nunca dije que no jugaría con la selección brasileña en el Mundial. Espero que todos los que compartieron esta mentira se retracten y borren sus publicaciones».

Esta declaración siguió a otra del Gobierno brasileño, en la que condenaba la intervención de Estados Unidos en Irán. Afirmaban: «Los ataques se produjeron en medio de un proceso de negociación en curso entre las partes, que es la única vía viable para la paz, una posición que Brasil ha defendido tradicionalmente en la región».

Richarlison, que ha utilizado su plataforma para promover causas humanitarias en el pasado, es muy popular en su Brasil natal, donde ha disfrutado de un gran éxito con la selección nacional. Ha marcado 20 goles en 54 partidos con la Seleção y formó parte del equipo que ganó la Copa América de 2019 y se llevó a casa la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2020. El delantero también ganó el premio al mejor gol del torneo en la Copa del Mundo de 2022 por su remate de chilena contra Serbia.