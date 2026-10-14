Thibaut Courtois - 5/10

Una noche difícil para el belga, que quedó expuesto por una línea defensiva adelantada que no logró achicar espacios con eficacia. Aunque hizo cuatro paradas para evitar un marcador más abultado, le habrá decepcionado encajar tres goles, especialmente por la facilidad con la que Malen aprovechó los carriles centrales durante la segunda parte.

Antonio Rudiger - 8/10

El gran héroe de la noche. Pese a los fallos defensivos colectivos que llevaron al Madrid a encajar tres goles, quedó patente la determinación de Ruediger por ganar. Mantuvo la calma en medio del caos y apareció en el minuto 90 para marcar el gol decisivo, con el que la capacidad de resistencia del Madrid se vio recompensada con tres puntos.

Ibrahima Konate - 5/10

Tuvo dificultades para controlar las transiciones dirigidas por Malen y Dybala. Su colocación fue cuestionable en ocasiones cuando la Roma salía al ataque con velocidad, y no ofreció la cobertura necesaria a los laterales, que se incorporaban al ataque, durante el tramo en el que el Madrid encajó dos goles en rápida sucesión.

Marc Cucurella - 6/10

Mostró su habitual despliegue por la banda izquierda, pero los carrileros de la Roma le obligaron a permanecer atrás durante buena parte del partido. Fue sustituido en el minuto 78, cuando el Madrid adoptó un planteamiento más ofensivo para intentar remontar.

Denzel Dumfries - 5/10

Una actuación relativamente discreta para lo que acostumbra. No logró imponer su habitual poderío físico en la banda derecha y fue sustituido por Arda Guler en el minuto 59, cuando Mourinho buscó más calidad técnica para superar el bloque defensivo de la Roma.