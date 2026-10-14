El Real Madrid logró una de las victorias más improbables de la Champions League en los últimos tiempos al remontar una desventaja de dos goles en la segunda parte para vencer 4-3 a la Roma en el Stadio Olimpico. El partido comenzó con un gol de Marten de Roon que adelantó a los locales, pero Kylian Mbappe igualó el marcador antes del descanso. Sin embargo, el encuentro pareció escapársele al equipo de Jose Mourinho cuando Donyell Malen marcó dos goles en seis minutos al comienzo de la segunda parte y aprovechó la desorganización defensiva del Madrid.
La juventud y la verticalidad aportadas desde el banquillo fueron el detonante de una remontada histórica. Cristian Espi recortó distancias en el minuto 82 y Endrick empató solo tres minutos después, aprovechando la creatividad de Arda Guler. Con la inercia del partido a su favor, el Madrid buscó el gol de la victoria, que llegó en el minuto 90, cuando Antonio Rudiger apareció en ataque para asegurar los tres puntos y dejar atónita a la Roma en su propio estadio.
GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Stadio Olimpico.