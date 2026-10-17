¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Moataz Elgammal
Traducido por

Las notas del Paris Saint-Germain ante el Estrasburgo: Los suplentes Dembele y Doue sellan una victoria vital con remontada

Player ratings
Luis Enrique
O. Dembele
D. Doue
Paris Saint-Germain
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Strasbourg
Ligue 1

La flexibilidad táctica del Paris Saint-Germain se puso a prueba al máximo en Alsacia, donde logró remontar para imponerse por 3-1 al Estrasburgo en un emocionante partido. La primera parte estuvo marcada por la presión intensa de los locales, que dio sus frutos en el minuto 17, cuando Giovanni Reyna marcó tras una jugada bien elaborada en la que participó Gessime Yassine. Aunque los visitantes dominaron la posesión, les faltó la verticalidad necesaria para superar el bloque bajo y se fueron al descanso con mucho trabajo por delante.

En la segunda parte, Luis Enrique recurrió al banquillo para dar más urgencia a un ataque estancado. Pese a la frustración de mandar fuera un penalti en el minuto 72, Ousmane Dembélé no se vino abajo. Los parisinos lograron romper la resistencia rival en el minuto 77 por medio de Illia Zabarnyi, antes de que Dembélé completara la remontada en el 85.

Un gol de Désiré Doué en el minuto 93 (90'+3) redondeó un marcador que reflejó el dominio que acabó ejerciendo el PSG. La importante victoria sitúa al Paris Saint-Germain en lo más alto de la Ligue 1 con 14 puntos y deja al Strasbourg en 12.ª posición con 7. Estas son las notas de los jugadores del Paris Saint-Germain:

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Portería y defensa

    Matvey Safonov: 8/10

    Matvey Safonov tuvo trabajo pese al dominio del balón de su equipo. Firmó siete paradas cruciales para evitar que la desventaja aumentara. Poco pudo hacer ante el primer gol, marcado en los compases iniciales, pero se mostró muy seguro bajo palos.

    Warren Zaïre-Emery: 7/10

    Situado como lateral derecho, Warren Zaïre-Emery fue el motor de su banda: dio continuidad a la posesión e intentó avanzar constantemente. Aunque le faltó precisión en el último pase, su aplomo ayudó a controlar el ritmo del partido.

    Illia Zabarnyi: 8/10

    Actuación decisiva de Illia Zabarnyi. El central sufrió para contener los contraataques en la primera parte, pero en el minuto 77 se elevó por encima de todos para cabecear a la red un centro y firmar el empate.

    Lucas Hernández: 7/10

    Lucas Hernández estuvo sólido en los duelos físicos y ofreció una base estable para la salida de balón. Disputó el partido completo y sostuvo con eficacia la línea defensiva cuando cambió la formación en los últimos minutos.

    Lucas Digne: 5/10

    Tarde difícil para Lucas Digne. Al veterano lateral izquierdo le costó aportar las subidas necesarias para abrir una defensa cerrada y fue sustituido a comienzos de la segunda parte.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Centrocampo

    Lucas Beraldo: 6,5/10

    Lucas Beraldo jugó en el centro del campo y estuvo preciso con el balón, pero le faltó contundencia defensiva para frenar el impulso inicial del rival. Beraldo salió del campo en un doble cambio poco después del descanso.

    João Neves: 7/10

    João Neves dejó destellos de su enorme potencial con algunos pases verticales incisivos, aunque a menudo se vio rodeado de rivales. Neves trabajó duro en defensa antes de ser sustituido en el minuto 63.

    Dro Fernández: 7,5/10

    Dro Fernández firmó una actuación destacada: generó varias ocasiones y recibió elogios por su calidad técnica. Fernández combinó bien con sus compañeros, pero fue sustituido para dar paso a un planteamiento ofensivo más directo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Ataque

    Maghnes Akliouche - 6,5/10

    Maghnes Akliouche mostró inteligencia en su colocación, pero hoy le faltó acierto en los últimos metros. Akliouche desaprovechó una ocasión clarísima en el minuto 9 y, ya en la recta final, el portero detuvo otro disparo peligroso suyo.

    Ferran Torres - 7/10

    Ferran Torres firmó un partido de insistencia. El español dio la asistencia del último gol en el tiempo añadido, una recompensa a sus incansables desmarques. Torres generó espacios importantes que sus compañeros pudieron aprovechar.

    Khvicha Kvaratskhelia - 7/10

    Khvicha Kvaratskhelia fue una amenaza constante por la banda izquierda y generó varias ocasiones antes de ser sustituido. Se mostró incisivo, pero le faltó precisión en la última acción.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Suplentes y entrenador

    Nuno Mendes - 7/10

    Entró en el minuto 53 y dio de inmediato al equipo la amplitud que necesitaba. Con su velocidad, Mendes obligó al rival a replegarse.

    Vitinha - 7/10

    Su entrada en el minuto 54 aportó el control que le faltaba al centro del campo. Vitinha estuvo especialmente acertado al hacer avanzar el balón entre líneas.

    Désiré Doué - 8/10

    Désiré Doué tuvo un gran impacto en los minutos que disputó. Aportó energía y redondeó su actuación con un gol bien definido en el minuto 93.

    Ousmane Dembélé - 8,5/10

    El jugador que cambió el partido. Pese a fallar un penalti, Dembélé reaccionó con una asistencia en el gol del empate y después marcó el tanto de la victoria. Dio toda una lección de fortaleza mental.

    Achraf Hakimi - 7/10

    Tras entrar al campo, Hakimi aportó otra dimensión por la banda derecha y obligó a los carrileros rivales a centrarse exclusivamente en defender.

    Luis Enrique - 8/10

    El entrenador Luis Enrique merece un enorme reconocimiento por sus cambios proactivos. Sus sustituciones alteraron por completo el rumbo del partido y acabaron desbordando al rival.

Próximos partidos
PSG

PSG

Liga de Campeones

20 oct 2026

BAR

BAR

REN

REN

Ligue 1

25 oct 2026

STR

STR