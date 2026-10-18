El Marsella desplegó un ataque demoledor en el Stade Raymond Kopa y se impuso por 5-2 a un Angers que ofreció resistencia. El partido comenzó a un ritmo frenético y Lilian Raolisoa adelantó a los locales en el minuto 14. Sin embargo, el Marsella remontó con goles de Himad Abdelli y Nouhoum Kamissoko para llegar al descanso con una ventaja de 2-1. En la segunda parte, los visitantes impusieron su planteamiento táctico y marcaron el ritmo del encuentro gracias a una mayor posesión y a un mayor número de disparos a puerta.
Amine Gouiri anotó el tercero del Marsella al cumplirse la hora de juego y dejó el partido prácticamente sentenciado antes de que Ayman El Ouazzani recortara distancias para el Angers con un penalti en el minuto 75. Sin embargo, la contundencia del Marsella resultó decisiva: Amine Harit e Igor Paixao marcaron en el tramo final para redondear el marcador. El equipo de Bruno Genesio mostró una verticalidad notable y acabó el encuentro con 2,86 goles esperados (xG) y ocho disparos a puerta. Así, castigó los errores defensivos del Angers y escaló posiciones en la clasificación de la Ligue 1.