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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas del Manchester United ante el Atlético de Madrid: Leny Yoro ve la roja y los de Michael Carrick se desmoronan en España

Manchester United
Player ratings
Atlético Madrid
L. Yoro
Atlético Madrid vs Manchester United
Liga de Campeones
B. Mbeumo
M. Carrick
B. Fernandes

El Manchester United sufrió un descalabro táctico y disciplinario en su derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Un gol de Pablo Barrios en el primer minuto y la expulsión de Leny Yoro en la segunda parte dejaron al equipo de Michael Carrick con una tarea demasiado difícil.

La visita del Manchester United al Riyadh Air Metropolitano se torció por una combinación de pasividad defensiva y falta de disciplina. El plan táctico saltó por los aires antes de que se cumpliera el primer minuto, cuando Pablo Barrios aprovechó un hueco en el bloque medio de los visitantes para adelantar al Atlético de Madrid.

Al United le costó conservar la posesión y terminó con solo el 42 % del balón, asfixiado por el disciplinado 4-4-2 de Diego Simeone. Esa estructura permitió a los locales marcar el ritmo y limitar al United a ocasiones de disparo con pocas probabilidades de acabar en gol.

La segunda parte tampoco dio tregua al equipo de Michael Carrick, especialmente después de que la expulsión de Leny Yoro en el minuto 74 lo obligara a replegarse por completo. Con superioridad numérica, el Atlético de Madrid plasmó su dominio en el marcador por medio de Ademola Lookman, que amplió la ventaja en los últimos minutos y se aseguró de que el United se marchara de Madrid con las manos vacías.

Aunque el Manchester United realizó nueve disparos, la falta de penetración por el centro y una lista de lesionados cada vez más larga hicieron que la remontada pareciera matemáticamente improbable mucho antes del pitido final que selló la derrota por 2-0.

  • imago-sport-1084491792.jpgPressinphoto

    Portero y defensa

    Senne Lammens - 6/10

    El joven portero se vio sometido a presión desde el primer momento y encajó un gol de Barrios en el primer minuto. Aunque realizó tres paradas, la presión alta del Atlético le obligó a jugar el balón con precipitación en muchas ocasiones, lo que contribuyó al bajo porcentaje de posesión del United.

    Leny Yoro - 4/10

    Una noche desastrosa para el joven francés. Por momentos pareció un «manojo de nervios», como lo describieron los analistas, y su partido terminó antes de tiempo con una tarjeta roja directa en el minuto 74, que prácticamente acabó con cualquier esperanza de remontada del United.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Le faltó su autoridad habitual en el centro de la defensa. Le costó mantener la línea ante los movimientos de Julian Alvarez y no cerró lo suficiente el espacio en la jugada del primer gol.

    Diogo Dalot - 5/10

    Dalot tenía la misión de dar amplitud en un 4-2-3-1 que a menudo quedaba desequilibrado. Formó parte de una defensa que despejó el balón 13 veces, pero tuvo dificultades para contener las incorporaciones de Grimaldo por fuera.

    Ayden Heaven - 5/10

    Heaven entró en la recta final en sustitución de Harry Maguire y le costó adaptarse a la intensidad de la Champions League. Las rápidas transiciones del Atlético lo superaron con frecuencia antes de que fuera sustituido en el minuto 80.


  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Centrocampo

    Youri Tielemans - 5/10

    No logró imponer ningún ritmo en el pivote central. Salió perdiendo en la mayoría de los duelos y fue sustituido a los 66 minutos tras una actuación en la que los rivales superaron con facilidad el centro del campo del United.

    Andrey Santos - 6/10

    Mostró destellos de entrega, pero no consiguió conectar la línea defensiva con los atacantes. Su influencia disminuyó a medida que el Atlético dominaba la posesión (58 %).

    Carlos Baleba - 5/10

    Le costó mantener la disciplina táctica necesaria para contener a Alex Baena y Barrios. Fue sustituido en el minuto 66 tras no ofrecer la protección defensiva necesaria.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Ataque

    Bruno Fernandes - 6/10

    El capitán intentó generar juego, pero a menudo estuvo aislado. Le costó encontrar el último pase ante el compacto centro del campo del Atleti y fue sustituido en el minuto 80.

    Marcus Rashford - 5/10

    Noche frustrante para el internacional inglés. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 52 y fue sustituido poco después de la hora de juego sin haber realizado ningún disparo a puerta.

    Bryan Mbeumo - 7/10

    Mbeumo trabajó duro como referencia en ataque, pero apenas recibió balones. Con un xG de solo 0,98 para el Manchester United, nunca recibió los pases necesarios para poner realmente a prueba a Jan Oblak.


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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Suplentes y entrenador

    Joshua Zirkzee: 5/10

    Entró en el minuto 66 para ofrecer un perfil diferente en ataque, pero la expulsión de Yoro poco después le obligó a asumir un papel más defensivo de lo previsto.

    Mason Mount: 5/10

    Entró en el minuto 66 para aportar energía al centro del campo, pero pasó la mayor parte del tiempo corriendo detrás del balón ante la excelente posesión del Atlético.

    Amad Diallo: 5/10

    Sustituyó a Rashford en el minuto 66. Mostró iniciativa, pero la inferioridad numérica de su equipo limitó su actuación durante los últimos quince minutos.

    Harry Maguire: 5/10

    Entró en el minuto 80 para dar estabilidad a una defensa mermada tras la expulsión de Yoro. Ayudó a evitar que el daño fuera mayor, pero el partido ya estaba perdido.

    Matheus Cunha: 5/10

    Entró en el minuto 80 y apenas tuvo tiempo de influir en el marcador.

    Michael Carrick: 5/10

    Condicionado por una plaga de lesiones que dejó fuera a seis figuras, Carrick vio cómo su planteamiento táctico era castigado desde el inicio. No reaccionó al desequilibrio en el centro del campo hasta que fue demasiado tarde, y la falta de disciplina de sus jugadores deja en mal lugar su gestión del partido.

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