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Moataz Elgammal
Traducido por

Las notas del Liverpool ante el Villarreal: Mac Allister y la sensación adolescente Rio Ngumoha brillan en un vibrante partido de siete goles que su equipo gana por la mínima

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Liverpool
A. Mac Allister
Liverpool vs Villarreal
Villarreal
Liga de Campeones

El Liverpool mantuvo su pleno de victorias en la Champions League con un trepidante triunfo por 4-3 ante el Villarreal en una caótica noche europea en Anfield.

El Liverpool se vio sorprendido muy pronto cuando Georges Mikautadze abrió el marcador a los cuatro minutos, y Sergi Cardona dobló la ventaja de los visitantes antes de la media hora. Lejos de rendirse, los hombres de Andoni Iraola mantuvieron su planteamiento con insistencia; Alexis Mac Allister recortó distancias de cabeza antes de que Ronald Araujo igualara el marcador en el tiempo añadido de la primera parte.

La entrada de Florian Wirtz terminó de inclinar el partido a favor de los locales en la segunda mitad. Mac Allister completó su doblete en el minuto 65 y Wirtz anotó el cuarto apenas tres minutos después. Aunque un gol tardío de Tani Oluwaseyi, tras un peligroso centro de Ayoze Pérez, deparó un final de infarto, los locales resistieron para conseguir su tercera victoria consecutiva y ascender al segundo puesto con nueve puntos.

Mientras tanto, el Villarreal cayó al 19.º puesto con solo tres puntos. La producción ofensiva fue sublime, pero las transiciones defensivas seguirán bajo la lupa. Repasamos las notas de los jugadores del Liverpool en un encuentro inolvidable.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Portería y defensa

    Alisson Becker - 5,5/10

    Una noche difícil para el brasileño, que encajó tres goles en solo cinco disparos a puerta. Poco podía hacer ante la precisión de los remates del Villarreal, pero se le vio inusualmente inseguro durante los rápidos contraataques de los visitantes en la primera parte. Aun así, hizo una parada decisiva ante Santiago Mouriño para evitar más daños.

    Ronald Araujo - 7,5/10

    El uruguayo demostró por qué se ha adaptado tan rápido a la vida en Merseyside. Más allá de sus tareas defensivas, se elevó por encima de todos para marcar un empate vital en el 45+2', justo antes del descanso, y cambió por completo la dinámica del partido. Florian Wirtz le sustituyó en el descanso en un cambio táctico decisivo.

    Konstantinos Tsimikas - 7/10

    El lateral griego vivió dos partes muy distintas. Al principio sufrió con la colocación de los jugadores de banda del Villarreal, especialmente en la jugada que desembocó en el segundo gol. Sin embargo, dio la asistencia decisiva para el primer gol de Mac Allister en el minuto 36 con un córner bien medido y fue ganando protagonismo en ataque.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Una noche exigente para el joven defensa. Dejó destellos de su capacidad para jugar el balón, pero los movimientos de Mikautadze y Santi Comesaña le sorprendieron en ocasiones. Joe Gomez le sustituyó en el minuto 74 para dar más solidez a la línea defensiva.

    Virgil van Dijk - 5,5/10

    Primera parte inusualmente errática del capitán, cuyo cabezazo mal dirigido le regaló a Mikautadze el primer gol en el minuto 4. También compartió la responsabilidad por el enorme hueco que propició el gol de Cardona. Sin embargo, sus carreras para recuperar la posición en la segunda parte fueron fundamentales para impedir que el Villarreal culminara una remontada en los últimos minutos.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Centrocampo

    Alexis Mac Allister: 9,5/10

    El mejor jugador del partido, sin discusión. Mac Allister demostró una capacidad excepcional para llegar al área en el momento justo: marcó de cabeza en el minuto 36 y firmó su segundo gol en el 65 con un remate preciso que tocó el larguero. Su capacidad para asociarse y mantener la presión permitió al Liverpool dominar la posesión con un 53 % y acumular 22 disparos.

    Ryan Gravenberch: 7/10

    Ofreció una actuación sólida en el centro del campo a su regreso tras cumplir una sanción en la competición nacional. Aportó el equilibrio que permitió moverse con libertad a los centrocampistas más adelantados. Ayudó al Liverpool a circular el balón con eficacia antes de pasar sin dificultades a una posición más retrasada por la derecha en la segunda parte.

    Trey Nyoni: 7,5/10

    El joven mostró una serenidad impropia de su edad en un partido de gran exigencia. Se mostró dinámico en todo momento, conectó con brillantez el centro del campo y el ataque y estuvo muy cerca de marcar con un potente disparo que pasó rozando el poste, antes de dejar su sitio a James McConnell en el minuto 81.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Ataque

    Cody Gakpo - 8/10

    Gakpo fue una pesadilla constante para la defensa del Villarreal y sembró el caos en la banda izquierda. Dio una asistencia medida para el gol de Wirtz en el minuto 68 y tuvo una participación destacada en la jugada del primer gol del Liverpool.

    Rio Ngumoha - 9/10

    Una actuación electrizante en el escenario europeo. El jugador de 18 años fue una pesadilla para Sergi Cardona: completó sus regates y dio dos asistencias magníficas, una para el empate de Araujo y otra para el segundo gol de Mac Allister. Se marchó ovacionado en pie en el minuto 74.

    Lewis Koumas - 6/10

    Trabajó duro para estirar la línea defensiva del Villarreal y estuvo cerca de rematar un centro peligroso en la segunda parte, pero apenas dispuso de ocasiones claras. Iraola lo sustituyó por Alexander Isak en el minuto 66 en busca de una mayor presencia física en ataque.

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  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Florian Wirtz - 8,5/10

    Entró por Araujo al descanso y cambió por completo la dinámica del ataque. Marcó el cuarto gol del Liverpool en el minuto 68 con una precisa definición entre las piernas de Renato Veiga y demostró su capacidad para cambiar partidos entre líneas.

    Alexander Isak - 6/10

    Entró por Koumas en el minuto 66. Ofreció una referencia distinta en ataque y mandó por encima del larguero un potente disparo ascendente desde unos 18 metros cuando el Liverpool buscaba sentenciar el partido.

    Joe Gomez - 6/10

    Entró por Jacquet en el minuto 74 para aportar solidez defensiva junto a Van Dijk.

    Bradley Barcola - 6/10

    Entró por Ngumoha en el minuto 74. Aprovechó su velocidad para mantener ocupado al Villarreal al contraataque, aunque el Liverpool encajó un gol en los últimos minutos mientras él estaba en el campo.

    James McConnell - Sin calificación

    Disputó los últimos nueve minutos más el tiempo añadido. No tuvo tiempo suficiente para recibir una valoración completa.

    Andoni Iraola - 8/10

    La entrada de Florian Wirtz al descanso y el cambio de posición de Gravenberch fueron una genialidad táctica que transformó una primera parte caótica en una segunda dominada por su equipo. Aunque el planteamiento defensivo de los primeros 30 minutos fue preocupante, sus ajustes decisivos durante el partido aseguraron una victoria vital y mantuvieron el pleno de victorias del equipo en Europa.

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