El Liverpool se vio sorprendido muy pronto cuando Georges Mikautadze abrió el marcador a los cuatro minutos, y Sergi Cardona dobló la ventaja de los visitantes antes de la media hora. Lejos de rendirse, los hombres de Andoni Iraola mantuvieron su planteamiento con insistencia; Alexis Mac Allister recortó distancias de cabeza antes de que Ronald Araujo igualara el marcador en el tiempo añadido de la primera parte.
La entrada de Florian Wirtz terminó de inclinar el partido a favor de los locales en la segunda mitad. Mac Allister completó su doblete en el minuto 65 y Wirtz anotó el cuarto apenas tres minutos después. Aunque un gol tardío de Tani Oluwaseyi, tras un peligroso centro de Ayoze Pérez, deparó un final de infarto, los locales resistieron para conseguir su tercera victoria consecutiva y ascender al segundo puesto con nueve puntos.
Mientras tanto, el Villarreal cayó al 19.º puesto con solo tres puntos. La producción ofensiva fue sublime, pero las transiciones defensivas seguirán bajo la lupa. Repasamos las notas de los jugadores del Liverpool en un encuentro inolvidable.