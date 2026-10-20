Alisson Becker - 5,5/10

Una noche difícil para el brasileño, que encajó tres goles en solo cinco disparos a puerta. Poco podía hacer ante la precisión de los remates del Villarreal, pero se le vio inusualmente inseguro durante los rápidos contraataques de los visitantes en la primera parte. Aun así, hizo una parada decisiva ante Santiago Mouriño para evitar más daños.

Ronald Araujo - 7,5/10

El uruguayo demostró por qué se ha adaptado tan rápido a la vida en Merseyside. Más allá de sus tareas defensivas, se elevó por encima de todos para marcar un empate vital en el 45+2', justo antes del descanso, y cambió por completo la dinámica del partido. Florian Wirtz le sustituyó en el descanso en un cambio táctico decisivo.

Konstantinos Tsimikas - 7/10

El lateral griego vivió dos partes muy distintas. Al principio sufrió con la colocación de los jugadores de banda del Villarreal, especialmente en la jugada que desembocó en el segundo gol. Sin embargo, dio la asistencia decisiva para el primer gol de Mac Allister en el minuto 36 con un córner bien medido y fue ganando protagonismo en ataque.

Jeremy Jacquet - 6/10

Una noche exigente para el joven defensa. Dejó destellos de su capacidad para jugar el balón, pero los movimientos de Mikautadze y Santi Comesaña le sorprendieron en ocasiones. Joe Gomez le sustituyó en el minuto 74 para dar más solidez a la línea defensiva.

Virgil van Dijk - 5,5/10

Primera parte inusualmente errática del capitán, cuyo cabezazo mal dirigido le regaló a Mikautadze el primer gol en el minuto 4. También compartió la responsabilidad por el enorme hueco que propició el gol de Cardona. Sin embargo, sus carreras para recuperar la posición en la segunda parte fueron fundamentales para impedir que el Villarreal culminara una remontada en los últimos minutos.