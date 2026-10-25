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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Las notas del Inter ante la Fiorentina: Marcus Thuram y Piotr Zielinski impulsan una increíble remontada en los últimos minutos

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Inter Milán
Inter Milán vs Fiorentina
Fiorentina
Serie A

El Inter logró una agónica victoria por 2-1 ante la Fiorentina en el Giuseppe Meazza gracias a dos goles en el tiempo añadido. Después de que Alex Jimenez adelantara contra pronóstico a los visitantes, Marcus Thuram y Piotr Zielinski marcaron para mantener invicto al equipo local en este inicio de temporada.

El Inter logró una emocionante victoria por 2-1 ante la Fiorentina en un partido que reflejó la imprevisibilidad táctica de la Serie A. Durante buena parte del encuentro, el Inter dominó el balón, con un 63 % de posesión, y disparó 33 veces en total a la portería rival. Sin embargo, le faltó la eficacia necesaria para superar el sólido bloque defensivo de la Fiorentina en la primera mitad y llegó al descanso con 0-0 pese a su dominio territorial.

La segunda parte dio un giro brusco cuando Jimenez silenció a la afición local en el minuto 65 con un potente disparo al que no pudo llegar el portero del Inter, Ivan Provedel.

El Inter parecía abocado a su primera derrota de la temporada cuando el partido entró en el tiempo añadido, pero Thuram empató en el minuto 91 tras una asistencia de Andy Diouf. La remontada se completó en el minuto 98, cuando el suplente Piotr Zielinski transformó con sangre fría un penalti para asegurar los tres puntos de forma sensacional.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Milans en el Stadio Giuseppe Meazza...

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Portería y defensa

    Ivan Provedel - 6/10:

    En su debut con el club, Provedel tuvo una tarde relativamente tranquila debido al dominio del Inter y solo realizó una parada. Poco pudo hacer ante el gol de Jimenez, en uno de los dos únicos disparos a puerta que recibió. Se mostró seguro en la distribución del balón y ayudó al Inter a iniciar el juego desde atrás.

    Yann Bisseck - 6,5/10:

    Bisseck destacó por su presencia física y su velocidad para recuperar la posición. Aunque en ocasiones los movimientos de la delantera de la Fiorentina le sorprendieron durante la transición que desembocó en el primer gol, su colocación ayudó al Inter a mantener la presión en el último tercio del campo.

    Manuel Akanji - 7/10:

    Akanji dirigió la defensa de tres y se incorporó a menudo al centro del campo para generar superioridades numéricas. Dominó el juego aéreo y contribuyó a contener buena parte de los contraataques de la Fiorentina, lo que permitió al equipo mantener la línea defensiva adelantada.

    Alessandro Bastoni - 7/10:

    El internacional italiano mostró su habitual creatividad desde el lado izquierdo de la defensa hasta que fue sustituido en el minuto 78. Sus pases diagonales también fueron una amenaza constante.

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampo

    Andy Diouf - 8/10:

    Diouf fue posiblemente el jugador más influyente del Inter en los minutos finales. Dio la asistencia decisiva para el empate de Thuram en el minuto 91. Su energía en el centro del campo fue crucial y resultó determinante para que el Inter se impusiera en la batalla del medio campo gracias a un mayor volumen de juego.

    Nicolo Barella - 6,5/10:

    El capitán lideró al equipo con su intensidad habitual, pero le costó encontrar el pase decisivo ante un centro del campo de la Fiorentina muy poblado. Trabajó sin descanso durante 85 minutos y ayudó a mantener la posesión, aunque esta vez no mostró su habitual peligro de cara a gol.

    Hakan Calhanoglu - 7/10:

    Calhanoglu, el metrónomo del equipo, fue el eje por el que pasó todo el juego. Su papel fue fundamental para que el Inter tuviera un 63 % de posesión, aunque fue sustituido en el minuto 78, cuando Cristian Chivu buscó opciones de ataque más directas para intentar remontar.

    Henrikh Mkhitaryan - 6/10:

    Una actuación algo discreta del veterano. Aunque dejó ver su calidad técnica en espacios reducidos, no logró superar con regularidad las líneas de la Fiorentina y fue sustituido en el triple cambio del minuto 78.

    Carlos Augusto - 6,5/10:

    Augusto aportó amplitud y fue una opción de pase constante por la banda. Cumplió con sus tareas defensivas y buscó incorporarse al ataque en cada oportunidad, aunque sus centros fueron interceptados a menudo en un área de la Fiorentina muy poblada.

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Marcus Thuram - 8/10:

    Thuram volvió a demostrar por qué es indispensable para este Inter. Pese a la frustración del equipo durante 90 minutos, se mantuvo atento y apareció para marcar el decisivo gol del empate en el minuto 91. Su movilidad también provocó una falta de un jugador de la Fiorentina, que supuso un penalti para el Inter en los últimos instantes.

    Francesco Pio Esposito - 5,5/10:

    Al joven delantero le costó hacerse notar en el partido y pasó largos tramos aislado. Fue sustituido en el minuto 64 por Ange-Yoan Bonny, justo antes de que la Fiorentina se adelantara en el marcador.

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    Suplentes y entrenador

    Ange-Yoan Bonny - 6/10:

    Entró en el minuto 64 y aportó un perfil físico diferente en ataque. Aunque no marcó, su presencia mantuvo ocupados a los defensas y abrió espacios para la decisiva actuación de Thuram en los últimos minutos.

    Federico Dimarco - 6,5/10:

    Entró en el minuto 78 y su capacidad para centrar puso de inmediato en apuros a la Fiorentina. Ayudó a mantener la presión final que desembocó en los dos goles del tiempo añadido.

    Piotr Zielinski - 8/10:

    El revulsivo definitivo. Entró en el minuto 78 y mantuvo la calma bajo una enorme presión para transformar en el minuto 98 el penalti que dio la victoria al Inter.

    Petar Sucic - 6/10:

    Sustituyó a Mkhitaryan en el minuto 78 y aportó piernas frescas al centro del campo, lo que permitió al Inter mantener la presión alta durante el asalto final.

    Matteo Lavelli - Sin calificación:

    Entró en el minuto 85 por Barella para sumar un efectivo más al ataque. Apenas tuvo tiempo de intervenir con el balón, pero participó en el empuje final que dio la victoria al equipo.

    Cristian Chivu - 7,5/10:

    Chivu mostró una gran valentía táctica con su triple cambio en el minuto 78. Las entradas de Zielinski y Dimarco cambiaron por completo la dinámica del partido. Aunque el equipo desperdició muchas ocasiones pese a sus 33 disparos, su gestión de los últimos minutos permitió al Inter encontrar la forma de ganar.

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