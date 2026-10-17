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Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas del Barcelona ante el Real Betis: Lamine Yamal brilla y un equipo catalán de cinco estrellas arrolla al conjunto de Manuel Pellegrini

Barcelona
Player ratings
L. Yamal
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Primera División
H. Flick

El Barcelona mantuvo su pleno de victorias en el inicio de LaLiga con un triunfo por 5-2 ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja. Lamine Yamal y Gabriel Jesus estuvieron entre los goleadores en un partido en el que el equipo de Hansi Flick exhibió sus demoledoras rotaciones en ataque.

El Barcelona prolongó su incansable lucha por el título de LaLiga con una trepidante victoria por 5-2 ante el Real Betis. El planteamiento táctico de Hansi Flick dio prioridad al dominio por el centro y a las transiciones rápidas, y dio sus frutos ya en el minuto 10, cuando Lamine Yamal abrió el marcador. Aunque el Betis marcó por medio de valentin gomez y Abde Ezzalzouli, el elevado número de ocasiones claras que generó el conjunto visitante, reflejado en sus 3,04 goles esperados (xG), fue demasiado para el equipo local.

En la segunda parte, el Barcelona amplió su ventaja con implacable eficacia. Los goles de Gabriel Jesus, Eric Garcia y Dani Olmo pusieron de manifiesto la profundidad de la plantilla de Flick y su capacidad para mantener la presión incluso después de numerosos cambios. Con un 69 % de posesión y 10 disparos a puerta, el conjunto azulgrana controló el ritmo del partido, neutralizó la amenaza del Betis al contraataque y reforzó su posición en lo más alto de la tabla con nueve victorias en nueve partidos.

  • imago-sport-1084656069.jpgPhoto Players Images

    Portería y defensa

    Joan Garcia - 6/10

    Tuvo una tarde relativamente tranquila bajo palos y realizó tres paradas. Aunque encajó dos goles, poco pudo hacer ante los remates a corta distancia. Su distribución de balón ayudó a mantener la línea defensiva adelantada que exige Flick.

    Jules Kounde - 6/10

    Firmó una actuación sólida en la banda, como demostró su temprana participación en la jugada del primer gol de Yamal. Aportó la disciplina táctica necesaria para equilibrar un ataque del Barcelona volcado hacia un costado y contuvo bien la amenaza de Abde durante buena parte del partido.

    Xavi Espart - 6/10

    El joven mostró aplomo en su colocación, aunque en ocasiones sufrió ante la intensidad física de la presión del Betis. Estuvo acertado con el balón y contribuyó al dominio del equipo en las estadísticas de pases antes de ser sustituido en un ajuste táctico.

    Gerard Martin - 5/10

    Le costó seguir las incorporaciones de los extremos del Betis y fue sustituido en el descanso. Le faltó verticalidad, lo que llevó a Flick a buscar en el banquillo más seguridad defensiva y capacidad para progresar con el balón.

    Pau Cubarsi - 8/10

    El central adolescente volvió a dar una lección de pases progresivos. Dio dos asistencias, a Eric Garcia y Dani Olmo, y demostró una visión de juego excepcional. En defensa se mostró sereno y realizó despejes decisivos para frenar el impulso del Betis.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Centrocampo

    Rodri - 8/10

    El metrónomo del centro del campo estuvo excelente y sentó las bases para que el Barcelona tuviera el 69 % de la posesión. Marcó un gol crucial en el minuto 41 para recuperar la ventaja antes del descanso y demostró su capacidad para llegar al área desde segunda línea.

    Fermin Lopez - 7/10

    Fermin firmó una actuación de gran despliegue físico y dio la asistencia en el gol de Rodri. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 20, pero eso no frenó su presión agresiva. Sus movimientos entre líneas abrieron espacios para los atacantes de las bandas.

    Pedri - 7/10

    El capitán llevó la batuta en el centro del campo. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, su intervención previa a las asistencias y su capacidad para eludir la presión del Betis fueron fundamentales para que el Barcelona completara 751 pases.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Karim Adeyemi - 6/10

    En un papel híbrido, le costó encontrar su habitual explosividad en el último tercio del campo. Trabajó mucho en defensa antes de ser sustituido en el minuto 62, cuando Flick buscó dar aire fresco al equipo.

    Lamine Yamal - 9/10

    Actuación sensacional del adolescente. Abrió el marcador en el minuto 10 y más tarde dio una asistencia sublime a Gabriel Jesus. La tarjeta amarilla que vio en el minuto 55 fue una pequeña mancha en una actuación marcada por su brillantez creativa y superioridad técnica.

    Gabriel Jesus - 8/10

    Lideró el ataque con inteligencia y tenacidad. Encontró su recompensa con un gol bien definido en el minuto 51, al rematar un centro de Yamal. Su juego asociativo fue clave para sacar de su posición a los centrales del Betis.


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  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Eric Garcia - 7/10

    Entró por Martin al descanso, aportó más solidez a la línea defensiva y marcó el cuarto gol en el minuto 62, dejando el partido prácticamente sentenciado.

    Dani Olmo - 8/10

    Entró en el minuto 62 y demostró su calidad de inmediato. Cerró el marcador en el minuto 81 con una definición precisa, muestra de la enorme profundidad de plantilla del Barcelona.

    Anthony Gordon - 7/10

    Entró para disputar la última media hora. Aportó frescura y puso en apuros a la defensa del Betis, aunque no tuvo muchas ocasiones claras de gol.

    Raphinha - 6/10

    Entró en los últimos minutos por Yamal. Mantuvo la intensidad en la banda derecha y ayudó a asegurar el resultado conservando el balón con criterio.

    Gavi - 6/10

    Sustituyó a Jesus para disputar los últimos diez minutos. Su regreso al campo fue recibido con aplausos y enseguida participó en los duelos físicos en el centro del campo.

    Hansi Flick - 9/10

    El entrenador acertó de lleno con su planteamiento táctico. Consciente de la amenaza del Betis, ajustó la defensa al descanso y eligió el momento perfecto para hacer los cambios y aprovechar el cansancio del rival. Nueve victorias en nueve partidos dan fe de su impacto inmediato.

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