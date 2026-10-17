El Barcelona prolongó su incansable lucha por el título de LaLiga con una trepidante victoria por 5-2 ante el Real Betis. El planteamiento táctico de Hansi Flick dio prioridad al dominio por el centro y a las transiciones rápidas, y dio sus frutos ya en el minuto 10, cuando Lamine Yamal abrió el marcador. Aunque el Betis marcó por medio de valentin gomez y Abde Ezzalzouli, el elevado número de ocasiones claras que generó el conjunto visitante, reflejado en sus 3,04 goles esperados (xG), fue demasiado para el equipo local.
En la segunda parte, el Barcelona amplió su ventaja con implacable eficacia. Los goles de Gabriel Jesus, Eric Garcia y Dani Olmo pusieron de manifiesto la profundidad de la plantilla de Flick y su capacidad para mantener la presión incluso después de numerosos cambios. Con un 69 % de posesión y 10 disparos a puerta, el conjunto azulgrana controló el ritmo del partido, neutralizó la amenaza del Betis al contraataque y reforzó su posición en lo más alto de la tabla con nueve victorias en nueve partidos.