Joan Garcia - 6/10

Apenas tuvo que intervenir pese al ambiente hostil. Poco pudo hacer para evitar que Batrakov abriera el marcador en el minuto 28, pero mantuvo la concentración y realizó dos paradas. Estuvo acertado en la distribución del balón, lo que ayudó al Barcelona a mantener adelantada su línea defensiva incluso bajo presión.

Pau Cubarsi - 7/10

El adolescente demostró por qué se le considera un talento generacional en el centro de la defensa. Firmó varios de los 23 despejes del Barcelona y mantuvo una calma notable cuando el Galatasaray intentó salir rápido al ataque. Su capacidad para superar líneas con sus pases fue fundamental para la reacción en la primera parte.

Eric Garcia - 6/10

Ofreció una actuación sólida en el centro de la defensa antes de ser sustituido en el minuto 74. Contuvo bien la amenaza física de Victor Osimhen durante la mayor parte del encuentro, aunque la línea defensiva quedó algo descolocada en el gol del Galatasaray. Acabó con un alto porcentaje de acierto en el pase antes de dejar su sitio a Kounde.

Joao Cancelo - 8/10

Actuación decisiva del lateral, que ejerció más bien de creador de juego por dentro. Su gol del empate en el minuto 43 cambió por completo el rumbo del partido. Se mostró aplicado en defensa, pero lo más destacado fueron sus aportaciones ofensivas y su capacidad para aprovechar los carriles interiores.

Gerard Martin - 6/10

Cumplió en la banda izquierda. Aportó la amplitud necesaria para abrir espacios en el centro del campo del Galatasaray y permitir que Gordon y Olmo se desplazaran hacia dentro. Aunque no fue tan explosivo como Cancelo en el lado opuesto, cumplió sus funciones tácticas sin errores importantes.



