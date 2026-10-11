Mike Maignan - 6/10

El francés fue prácticamente un espectador durante buena parte del partido, ya que el Sassuolo solo logró cuatro disparos a puerta. Hizo una parada decisiva, lanzándose al suelo para impedir el gol de Kieron Bowie poco antes de que el Milan encajara, pero poco pudo hacer ante el empate de Odenthal desde cerca en el minuto 68. Distribuyó bien el balón y mantuvo una posición adelantada para apoyar el juego de posesión del Milan.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Una noche físicamente exigente para el serbio. Estuvo muy cerca de abrir el marcador en el tiempo añadido de la primera parte (45+6'), pero Arijanet Muric detuvo de forma brillante su potente cabezazo en el primer palo. En defensa, sufrió ante la agilidad de los atacantes del Sassuolo y vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido (90+1') tras una entrada a la desesperada.

Mario Gila - 6/10

El más sereno de los tres centrales titulares, Gila leyó bien el juego y fue fundamental en la salida de balón del Milan. Cubrió espacios con eficacia y forzó una falta decisiva en los últimos instantes que llevó a la anulación del que podía haber sido el gol de la victoria del Sassuolo.

Matteo Gabbia - 5/10

El italiano tuvo una participación breve: tuvo que abandonar el campo en camilla por una lesión preocupante cuando solo se habían disputado 20 minutos. En el poco tiempo que estuvo sobre el césped se mostró sólido, pero su temprana salida alteró el funcionamiento defensivo que había planeado Amorim.