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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Las notas del AC Milan ante el Sassuolo: La magia de Modric desde el banquillo no basta y los hombres de Amorim tropiezan

L. Modric
A. Rabiot
AC Milán
Sassuolo vs AC Milán
Sassuolo
Serie A

El contundente disparo de Adrien Rabiot parecía encaminar al AC Milan hacia la victoria, pero Cas Odenthal rescató un punto para el Sassuolo. El equipo de Ruben Amorim dominó la posesión, aunque sufrió para contener el peligro de los locales a balón parado en un empate 1-1 poco vistoso. Además, se llevó un susto en los últimos minutos, cuando al Sassuolo le anularon un gol que le habría dado la victoria.

La visita del AC Milan al MAPEI Stadium fue una lección de frustración táctica: el equipo de Amorim tuvo el 59 % de la posesión, pero no logró convertir ese dominio en tres puntos. La primera parte estuvo marcada por las interrupciones, más por las lesiones tempranas, especialmente la de Matteo Gabbia, que por la fluidez ofensiva. El Milan intentó crear peligro por las bandas y generó sus mejores ocasiones justo antes del descanso, pero el bloque bajo del Sassuolo se mantuvo firme.

El partido cobró vida en la segunda parte, cuando Rabiot abrió el marcador en el minuto 63 con un potente remate tras una asistencia del veterano Luka Modric, que había entrado al descanso. Sin embargo, la ventaja duró solo cinco minutos. El Milan no logró despejar el balón tras un córner y Odenthal empató para el Sassuolo. El Milan acabó teniendo suerte de marcharse con un punto después de que se anulara un gol de volea de Kristian Thorstvedt en los últimos minutos por una falta en la jugada previa. Amorim se quedó así con la sensación de haber perdido una oportunidad de ganar impulso.

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    Portería y defensa

    Mike Maignan - 6/10

    El francés fue prácticamente un espectador durante buena parte del partido, ya que el Sassuolo solo logró cuatro disparos a puerta. Hizo una parada decisiva, lanzándose al suelo para impedir el gol de Kieron Bowie poco antes de que el Milan encajara, pero poco pudo hacer ante el empate de Odenthal desde cerca en el minuto 68. Distribuyó bien el balón y mantuvo una posición adelantada para apoyar el juego de posesión del Milan.

    Strahinja Pavlovic - 6/10

    Una noche físicamente exigente para el serbio. Estuvo muy cerca de abrir el marcador en el tiempo añadido de la primera parte (45+6'), pero Arijanet Muric detuvo de forma brillante su potente cabezazo en el primer palo. En defensa, sufrió ante la agilidad de los atacantes del Sassuolo y vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido (90+1') tras una entrada a la desesperada.

    Mario Gila - 6/10

    El más sereno de los tres centrales titulares, Gila leyó bien el juego y fue fundamental en la salida de balón del Milan. Cubrió espacios con eficacia y forzó una falta decisiva en los últimos instantes que llevó a la anulación del que podía haber sido el gol de la victoria del Sassuolo.

    Matteo Gabbia - 5/10

    El italiano tuvo una participación breve: tuvo que abandonar el campo en camilla por una lesión preocupante cuando solo se habían disputado 20 minutos. En el poco tiempo que estuvo sobre el césped se mostró sólido, pero su temprana salida alteró el funcionamiento defensivo que había planeado Amorim.

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    Centrocampo

    Adrien Rabiot - 8/10

    Fue, sin duda, el jugador más destacado del Milan. El francés marcó el ritmo del partido y abrió el marcador con un sensacional zurdazo desde un ángulo muy cerrado en el minuto 63. Demostró por qué es el eje de este centro del campo: generó peligro constantemente y combinó su dominio físico con una ejecución técnica de primer nivel.

    Yunus Musah - 6/10

    En el centro del campo, junto a Rabiot, el estadounidense aportó una enorme energía y capacidad para conducir el balón. Fue fundamental en la transición de la defensa al ataque, aunque a su último pase le faltó la precisión necesaria para superar a la férrea defensa del Sassuolo. Fue sustituido en el minuto 78.

    Samuel Chukwueze - 5,5/10

    Como carrilero derecho, al nigeriano le costó superar a su marcador con regularidad y a menudo se quedó sin opciones en sus incursiones. Sí logró poner un centro preciso al final de la primera parte que Ramos remató de cabeza y obligó a una gran parada, pero su aportación individual en conjunto fue decepcionante antes de ser sustituido en el minuto 85.

    Pervis Estupinan - 5/10

    Partido difícil para el carrilero izquierdo ecuatoriano, que no logró ejercer su influencia habitual en el juego. Vio la amarilla en el minuto 41 por una falta deliberada sobre Domenico Berardi y fue sustituido en el descanso, cuando Amorim buscó aportar más creatividad.

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    Ataque

    Diego Moreira - 6,5/10

    El polivalente atacante estuvo muy activo y mostró una gran entereza al continuar tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en el minuto 27. Ejecutó una excelente falta que Rabiot remató de cabeza ligeramente por encima de la portería y puso el centro que dio lugar a una ocasión clarísima de Pavlovic en la primera parte. En la segunda tuvo que pasar a jugar de carrilero izquierdo para dar cabida a la entrada de Modric.

    Christian Pulisic - 6/10

    Pulisic dejó destellos de su característica aceleración y visión de juego. Se movió entre líneas por detrás del delantero para asociarse y generó una buena ocasión para Chukwueze en la segunda parte. Sin embargo, el doble pivote del Sassuolo le cerró los espacios con frecuencia y fue sustituido en el minuto 78.

    Goncalo Ramos - 5,5/10

    Una noche frustrante para el delantero portugués. Estuvo aislado durante largos periodos, pero aun así obligó a Muric a realizar una gran parada con un cabezazo a corta distancia en el minuto 43. Su frustración acabó por desbordarse en los últimos compases: vio una tarjeta amarilla en el minuto 87 por apartar el balón.

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Koni De Winter - 6/10

    Entró pronto (20') por el lesionado Gabbia. Se adaptó bien al partido y aportó presencia física, aunque vio la amarilla poco antes del descanso (45+3') por agarrar deliberadamente a Armand Lauriente.

    Luka Modric - 7/10

    Entró en el descanso por Estupinan y elevó de inmediato el nivel técnico del equipo. Solo necesitó 17 minutos para dar, al primer toque, el pase decisivo que permitió marcar a Rabiot. Demostró que su visión de juego sigue siendo de talla mundial incluso saliendo desde el banquillo.

    Alphadjo Cisse - 5/10

    Entró en el minuto 78 por Pulisic, pero le costó aportar la urgencia ofensiva necesaria cuando el partido se volvió más entrecortado.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Sustituyó a Musah en el minuto 78 para dar frescura al centro del campo. Ayudó a mantener la posesión, pero no tuvo tiempo suficiente para cambiar de forma significativa la dinámica ofensiva.

    Omari Hutchinson - Sin calificación

    Entró en el minuto 85 por Chukwueze. Jugó demasiado poco para recibir una calificación.

    Ruben Amorim - 5/10

    Al entrenador le frustrará profundamente la facilidad con la que su equipo perdió la ventaja en una jugada a balón parado. Aunque dar entrada a Modric en el descanso fue una decisión brillante que propició directamente el primer gol, la falta de concentración del equipo y su incapacidad para sentenciar ante un Sassuolo tenaz apuntan a una fragilidad táctica que le costó dos puntos vitales.

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