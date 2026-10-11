La visita del AC Milan al MAPEI Stadium fue una lección de frustración táctica: el equipo de Amorim tuvo el 59 % de la posesión, pero no logró convertir ese dominio en tres puntos. La primera parte estuvo marcada por las interrupciones, más por las lesiones tempranas, especialmente la de Matteo Gabbia, que por la fluidez ofensiva. El Milan intentó crear peligro por las bandas y generó sus mejores ocasiones justo antes del descanso, pero el bloque bajo del Sassuolo se mantuvo firme.
El partido cobró vida en la segunda parte, cuando Rabiot abrió el marcador en el minuto 63 con un potente remate tras una asistencia del veterano Luka Modric, que había entrado al descanso. Sin embargo, la ventaja duró solo cinco minutos. El Milan no logró despejar el balón tras un córner y Odenthal empató para el Sassuolo. El Milan acabó teniendo suerte de marcharse con un punto después de que se anulara un gol de volea de Kristian Thorstvedt en los últimos minutos por una falta en la jugada previa. Amorim se quedó así con la sensación de haber perdido una oportunidad de ganar impulso.