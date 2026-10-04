Diogo Costa - 6/10

Tuvo relativamente poco trabajo durante gran parte de la noche, ya que Noruega se quedó en solo tres tiros a puerta. Tuvo poca culpa en el gol inicial de Ajer, que fue más un fallo del sistema de marcaje que del guardameta. Su distribución fue fiable y ayudó a Portugal a mantener un 58 % de posesión.

Joao Cancelo - 8/10

Actuación de gran impacto del lateral, que jugó con su habitual libertad por dentro. Marcó el crucial gol del empate en el minuto 38, un tanto que calmó los nervios de Portugal. A pesar de ver una tarjeta amarilla en el minuto 12, siguió siendo una potente amenaza ofensiva hasta su sustitución pasada la hora de juego.

Ruben Dias - 7/10

El ancla defensiva tuvo la poco envidiable tarea de frenar a Erling Haaland. Lo consiguió en gran medida, limitando la participación del delantero noruego antes de que fuera sustituido. Dias lideró una zaga que concedió solo 0,59 xG durante los 90 minutos.

Renato Veiga - 6/10

Fue una presencia sólida en el centro de la defensa, aunque por momentos se le vio incómodo en las acciones a balón parado de Noruega. Contribuyó a los 12 despejes de la defensa portuguesa, pero quedó ligeramente fuera de posición en el gol noruego.

Nuno Mendes - 7/10

Aportó la chispa creativa desde la banda izquierda y dio la asistencia del empate de Cancelo. Sus incorporaciones obligaron a Noruega a defender cerca de su portería, y además tuvo la disciplina suficiente para evitar que Portugal sufriera con frecuencia al contraataque.