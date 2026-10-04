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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas de Portugal contra Noruega: Joao Cancelo y Goncalo Ramos salvan los muebles a Francisco Conceicao

Portugal
Noruega
Portugal vs Noruega
UEFA Nations League A

Portugal mantuvo su pleno de victorias en la Liga de Naciones con un trabajado triunfo por 2-1 sobre Noruega en el Estadio do Dragao. A pesar de la expulsión de Francisco Conceicao en los últimos minutos, los goles de Joao Cancelo y Goncalo Ramos remontaron el tanto inicial de Kristoffer Ajer.

Portugal amplió su racha de victorias en el Grupo 4 de la UEFA Nations League con una actuación sólida ante una Noruega correosa. El partido comenzó con un empate táctico, pero los visitantes rompieron el empate en el minuto 36, cuando Kristoffer Ajer se elevó por encima de todos para rematar un envío de Martin Oedegaard. La respuesta de los locales fue inmediata: apenas dos minutos después, Joao Cancelo restableció la igualdad tras una excelente acción de Nuno Mendes, lo que permitió que ambos equipos se marcharan al descanso con 1-1.

La segunda parte vio a Portugal dominar la posesión, con un valor de goles esperados (xG) de 1,95 frente al 0,59 de Noruega. La presión acabó dando sus frutos en el minuto 79, cuando Goncalo Ramos vio puerta tras una asistencia de Joao Felix. Sin embargo, el tramo final estuvo marcado por problemas disciplinarios. Francisco Conceicao vio dos tarjetas amarillas en rápida sucesión y fue expulsado en el minuto 86, dejando a Portugal ante un tenso desenlace con diez jugadores, que finalmente resolvió pese a una amonestación tardía al capitán Bruno Fernandes.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Portero y defensa

    Diogo Costa - 6/10

    Tuvo relativamente poco trabajo durante gran parte de la noche, ya que Noruega se quedó en solo tres tiros a puerta. Tuvo poca culpa en el gol inicial de Ajer, que fue más un fallo del sistema de marcaje que del guardameta. Su distribución fue fiable y ayudó a Portugal a mantener un 58 % de posesión.

    Joao Cancelo - 8/10

    Actuación de gran impacto del lateral, que jugó con su habitual libertad por dentro. Marcó el crucial gol del empate en el minuto 38, un tanto que calmó los nervios de Portugal. A pesar de ver una tarjeta amarilla en el minuto 12, siguió siendo una potente amenaza ofensiva hasta su sustitución pasada la hora de juego.

    Ruben Dias - 7/10

    El ancla defensiva tuvo la poco envidiable tarea de frenar a Erling Haaland. Lo consiguió en gran medida, limitando la participación del delantero noruego antes de que fuera sustituido. Dias lideró una zaga que concedió solo 0,59 xG durante los 90 minutos.

    Renato Veiga - 6/10

    Fue una presencia sólida en el centro de la defensa, aunque por momentos se le vio incómodo en las acciones a balón parado de Noruega. Contribuyó a los 12 despejes de la defensa portuguesa, pero quedó ligeramente fuera de posición en el gol noruego.

    Nuno Mendes - 7/10

    Aportó la chispa creativa desde la banda izquierda y dio la asistencia del empate de Cancelo. Sus incorporaciones obligaron a Noruega a defender cerca de su portería, y además tuvo la disciplina suficiente para evitar que Portugal sufriera con frecuencia al contraataque.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Centrocampista

    Joao Palhinha - 6/10

    El mediocentro de contención hizo el trabajo sucio con eficacia, cortando el juego y permitiendo que floreciera el talento creativo. Fue sustituido en el minuto 63, ya que Jorge Jesus buscaba introducir más capacidad de pase con Ruben Neves para derribar el bloque bajo.

    Vitinha - 7/10

    Su seguridad técnica fue vital en la medular y ayudó a Portugal a completar 499 pases. Marcó el ritmo del partido y tuvo mala suerte al no poder terminarlo, ya que fue sacrificado en el minuto 86 tras la reorganización provocada por la tarjeta roja.

    Bruno Fernandes - 7/10

    El capitán fue el principal motor del equipo, buscando constantemente el último pase. Aunque no participó directamente en ningún gol, su liderazgo fue evidente. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 88, cuando Portugal luchaba por mantener su ventaja en los últimos compases.

    Francisco Conceicao - 4/10

    Una noche para olvidar para el joven. Aunque aportó velocidad por la banda, su falta de disciplina resultó costosa. Fue expulsado en el minuto 86 tras ver dos tarjetas amarillas, dejando a sus compañeros en una posición delicada para los últimos minutos del partido.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Ataque

    Joao Felix - 7/10

    Encontró bien los espacios entre líneas para conectar el centro del campo con el ataque. Su visión tuvo premio en el minuto 79, cuando dio la asistencia del gol de la victoria de Ramos. Fue sustituido en el descuento, tras una actuación productiva.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Como referencia en ataque en ausencia de Cristiano Ronaldo, Ramos mostró su instinto depredador. Definió con maestría en el minuto 79, en un gol que acabó siendo el de la victoria. Su movimiento sin balón preocupó constantemente a los centrales noruegos.

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  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Suplentes y entrenador

    Diogo Dalot - 6/10

    Sustituyó a Cancelo en el minuto 62 y aportó una estabilidad defensiva más tradicional al flanco derecho mientras Noruega buscaba ir a por el segundo.

    Ruben Neves - 6/10

    Entró por Palhinha para mejorar la progresión del balón. Se situó en una posición retrasada y ayudó a gestionar el partido durante el último cuarto de hora.

    Bernardo Silva - N/D

    Entró en el minuto 86 tras la tarjeta roja para aportar experiencia y conservar el balón.

    Trincao - N/D

    Una sustitución táctica tardía en el minuto 90+2.

    Nuno Tavares - N/D

    Entró en los últimos segundos para perder tiempo y reforzar la defensa.

    Jorge Jesus - 7/10

    El entrenador manejó bien una eliminatoria complicada, y su decisión de apostar de inicio por Ramos dio sus frutos. Sus cambios respondieron a las necesidades del partido, en especial la entrada de Dalot y Neves para mantener el control, aunque el desplome disciplinario del equipo en los últimos minutos será motivo de preocupación.