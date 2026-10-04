Diogo Costa - 6/10

Tuvo relativamente poco trabajo durante gran parte de la noche, ya que Noruega quedó limitada a solo tres disparos a puerta. Apenas tuvo culpa en el tanto inicial de Ajer, que fue más un fallo del sistema de marcaje que del guardameta. Su distribución fue fiable y ayudó a Portugal a mantener un 58 % de posesión.

Joao Cancelo - 8/10

Actuación de gran impacto del lateral, que jugó con su habitual libertad por dentro. Marcó el crucial empate en el minuto 38, un gol que calmó los nervios de Portugal. Pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 12, siguió siendo una seria amenaza ofensiva hasta su sustitución pasada la hora de juego.

Ruben Dias - 7/10

El líder de la defensa tuvo la ingrata tarea de atar en corto a Erling Haaland. Lo logró en gran medida, limitando la participación del delantero noruego antes de que fuera sustituido. Dias lideró una zaga que solo concedió 0,59 xG a lo largo de los 90 minutos.

Renato Veiga - 6/10

Fue una presencia firme en el centro de la defensa, aunque por momentos se mostró incómodo durante las acciones a balón parado de Noruega. Contribuyó a los 12 despejes de la defensa portuguesa, pero estuvo ligeramente mal colocado en el gol noruego.

Nuno Mendes - 7/10

Aportó el chispazo creativo desde la banda izquierda y dio la asistencia del empate de Cancelo. Sus incorporaciones al ataque obligaron a Noruega a defender muy atrás, y además tuvo la disciplina suficiente para evitar que Portugal sufriera con frecuencia al contraataque.