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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas de Portugal contra Noruega: Joao Cancelo y Goncalo Ramos evitan que Francisco Conceicao quede señalado

Portugal
Noruega
Portugal vs Noruega
UEFA Nations League A

Portugal mantuvo su pleno de victorias en la Nations League con un trabajado triunfo por 2-1 sobre Noruega en el Estadio do Dragao. Pese a la expulsión en los últimos minutos de Francisco Conceicao, los goles de Joao Cancelo y Goncalo Ramos dieron la vuelta al tanto inicial de Kristoffer Ajer.

Portugal amplió su racha de victorias en el Grupo 4 de la UEFA Nations League con una actuación sólida ante una Noruega correosa. El partido comenzó con un pulso táctico, pero los visitantes rompieron el empate en el minuto 36, cuando Kristoffer Ajer se elevó por encima de todos para rematar un envío de Martin Oedegaard. La respuesta de los locales fue inmediata: apenas dos minutos después, Joao Cancelo restableció la igualdad tras una excelente acción de Nuno Mendes, lo que permitió que ambos equipos se marcharan al descanso con 1-1 en el marcador.

La segunda parte vio a Portugal dominar la posesión, con un valor de goles esperados (xG) de 1,95 frente al 0,59 de Noruega. La presión acabó dando sus frutos en el minuto 79, cuando Goncalo Ramos vio puerta tras una asistencia de Joao Felix. Sin embargo, los compases finales estuvieron marcados por problemas disciplinarios. Francisco Conceicao vio dos tarjetas amarillas en rápida sucesión y fue expulsado en el minuto 86, dejando a Portugal ante un tenso desenlace con diez hombres, que finalmente resolvió pese a una amonestación tardía para el capitán Bruno Fernandes.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Portero y defensa

    Diogo Costa - 6/10

    Tuvo relativamente poco trabajo durante gran parte de la noche, ya que Noruega quedó limitada a solo tres disparos a puerta. Apenas tuvo culpa en el tanto inicial de Ajer, que fue más un fallo del sistema de marcaje que del guardameta. Su distribución fue fiable y ayudó a Portugal a mantener un 58 % de posesión.

    Joao Cancelo - 8/10

    Actuación de gran impacto del lateral, que jugó con su habitual libertad por dentro. Marcó el crucial empate en el minuto 38, un gol que calmó los nervios de Portugal. Pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 12, siguió siendo una seria amenaza ofensiva hasta su sustitución pasada la hora de juego.

    Ruben Dias - 7/10

    El líder de la defensa tuvo la ingrata tarea de atar en corto a Erling Haaland. Lo logró en gran medida, limitando la participación del delantero noruego antes de que fuera sustituido. Dias lideró una zaga que solo concedió 0,59 xG a lo largo de los 90 minutos.

    Renato Veiga - 6/10

    Fue una presencia firme en el centro de la defensa, aunque por momentos se mostró incómodo durante las acciones a balón parado de Noruega. Contribuyó a los 12 despejes de la defensa portuguesa, pero estuvo ligeramente mal colocado en el gol noruego.

    Nuno Mendes - 7/10

    Aportó el chispazo creativo desde la banda izquierda y dio la asistencia del empate de Cancelo. Sus incorporaciones al ataque obligaron a Noruega a defender muy atrás, y además tuvo la disciplina suficiente para evitar que Portugal sufriera con frecuencia al contraataque.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Centrocampo

    Joao Palhinha - 6/10

    El escudo defensivo hizo el trabajo sucio con eficacia, rompiendo el juego rival y permitiendo que florecieran los talentos creativos. Fue sustituido en el minuto 63, ya que Jorge Jesus buscaba introducir más capacidad de pase a través de Ruben Neves para derribar el bloque bajo.

    Vitinha - 7/10

    Su seguridad técnica fue vital en la medular, ayudando a Portugal a completar 499 pases. Marcó el ritmo del partido y tuvo la mala suerte de no acabarlo, al ser sacrificado en el minuto 86 tras la reorganización provocada por la tarjeta roja.

    Bruno Fernandes - 7/10

    El capitán fue la principal sala de máquinas, buscando constantemente el último pase. Aunque no firmó una contribución directa de gol, su liderazgo fue evidente. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 88, mientras Portugal luchaba por conservar su ventaja en los últimos compases.

    Francisco Conceicao - 4/10

    Una noche para olvidar para el joven. Aunque aportó velocidad por la banda, su falta de disciplina resultó costosa. Fue expulsado en el minuto 86 tras recibir dos tarjetas amarillas, dejando a sus compañeros en una posición precaria durante los minutos finales del partido.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Ataque

    Joao Felix - 7/10

    Encontró con eficacia espacios entre líneas para conectar el centro del campo y el ataque. Su visión tuvo premio en el minuto 79, cuando dio la asistencia del gol de la victoria de Ramos. Fue sustituido en los últimos compases del tiempo añadido tras una actuación productiva.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Liderando la línea de ataque en ausencia de Cristiano Ronaldo, Ramos mostró su instinto depredador. Definió su gol con maestría en el minuto 79, que terminó siendo el tanto de la victoria. Sus movimientos sin balón preocuparon constantemente a los centrales noruegos.

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  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Suplentes y entrenador

    Diogo Dalot - 6/10

    Sustituyó a Cancelo en el minuto 62 y aportó una estabilidad defensiva más tradicional al costado derecho cuando Noruega buscaba el segundo.

    Ruben Neves - 6/10

    Entró por Palhinha para mejorar la progresión de balón. Se situó en una posición retrasada y ayudó a gestionar el partido durante el último cuarto de hora.

    Bernardo Silva - N/A

    Entró en el minuto 86 tras la tarjeta roja para aportar experiencia y conservación de balón.

    Trincao - N/A

    Un cambio táctico tardío en el minuto 90+2.

    Nuno Tavares - N/A

    Saltó al campo en los últimos segundos para perder tiempo y apuntalar la defensa.

    Jorge Jesus - 7/10

    El técnico gestionó bien una eliminatoria complicada, y su decisión de poner a Ramos de inicio dio sus frutos. Sus cambios respondieron a las necesidades del partido, especialmente la entrada de Dalot y Neves para mantener el control, aunque el bajón disciplinario del equipo en los últimos minutos será motivo de preocupación.