El Tottenham Hotspur exhibió un rendimiento defensivo sólido y bien estructurado en Old Trafford para lograr un empate 1-1 en un partido que puso al límite su disciplina táctica. Tras una primera parte sin goles marcada por la presión alta y bloques medios compactos, el encuentro estalló en los últimos veinte minutos. Bryan Mbeumo rompió el empate para los locales en el minuto 73, y la montaña se hizo aún más empinada para el Tottenham cuando el suplente Rodrigo Bentancur fue expulsado apenas cuatro minutos después del gol.
A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Roberto De Zerbi se negó a renunciar a sus principios de verticalidad. En su búsqueda de un empate agónico, lo encontró en el segundo minuto del tiempo añadido, cuando Dominic Solanke aprovechó un envío de Sandro Tonali para silenciar el Stretford End. El resultado deja al Tottenham todavía en busca de su primera victoria de la temporada, pero supone un impulso psicológico vital dadas las circunstancias adversas del último cuarto de partido.