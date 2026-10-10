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imago-sport-1084350229.jpgZUMA Press Wire
Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas de los jugadores del Paris Saint-Germain ante Le Mans: Khvicha Kvaratskhelia y Maghnes Akliouche lideran la reacción en la segunda parte

Paris Saint-Germain
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Le Mans
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Ligue 1
K. Kvaratskhelia
Luis Enrique

El Paris Saint-Germain superó un breve susto para asegurar una victoria por -1 sobre Le Mans en el Parque de los Príncipes. Tras un inicio dominante y un empate de los visitantes en la segunda parte, la brillantez individual desde el banquillo inclinó la balanza a favor del equipo de Luis Enrique.

El Paris Saint-Germain mantuvo su trayectoria ascendente en la Ligue 1 con una trabajada victoria por 3-1 sobre el Le Mans, aunque el marcador oculta un tramo de auténtica tensión en la segunda parte. Enrique apostó por una mezcla de juventud y experiencia, que inicialmente dio sus frutos cuando Lucas Beraldo transformó un penalti en el minuto 19.

El conjunto parisino dominó el balón, con un 73 % de posesión y unos impresionantes 4,10 goles esperados (xG), pero le faltó acierto de cara a portería para sentenciar el partido antes del descanso.

El encuentro dio un giro inesperado en el minuto 54, cuando Louis Mafouta silenció el Parc des Princes con el gol del empate, aprovechando uno de los pocos desajustes en la zaga del PSG. Sin embargo, la flexibilidad táctica de Enrique quedó plenamente en evidencia, ya que sus cambios devolvieron de inmediato el control.

Khvicha Kvaratskhelia tuvo un impacto inmediato tras salir desde el banquillo para devolver la ventaja, y poco después llegó el tanto decisivo de Maghnes Akliouche para dejar el resultado visto para sentencia, pese a un penalti fallado en los últimos minutos por Desire Doue.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Portero y defensa

    Matvey Safonov - 7/10

    Una noche relativamente tranquila para el guardameta ruso, que fue en gran medida un espectador durante los primeros 50 minutos. Poco pudo hacer en el bien definido empate de Mafouta, ya que la defensa le dejó expuesto. Terminó el partido con dos paradas, pero su principal aportación fue dar continuidad al juego durante las largas fases de posesión asentada del PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10

    El capitán de la noche aportó su habitual y abundante producción ofensiva por la banda derecha. Hakimi fue fundamental en el dominio de la primera parte, actuando más como un creador de juego auxiliar que como un lateral tradicional. Fue sustituido en el minuto 72 después de una actuación en la que estiró constantemente el bloque bajo de Le Mans.

    Illia Zabarnyi - 6/10

    Actuación sólida del internacional ucraniano, que firmó varias intercepciones clave. Sin embargo, quedará decepcionado por el fallo colectivo a la hora de seguir la carrera de Mafouta en el gol de Le Mans. Al margen de ese despiste, se mostró cómodo para defender los balones directos y mantener una línea defensiva adelantada.

    Lucas Hernandez - 7/10

    El veterano aportó la intensidad y la disciplina táctica necesarias para controlar los ocasionales contraataques de Le Mans. Su posicionamiento fue excelente y se mostró proactivo al adelantarse al centro del campo para neutralizar el peligro antes de que se convirtiera en una amenaza real.

    Lucas Digne - 7/10

    Digne aportó amplitud y calidad en los centros por la izquierda, aunque quizá fue menos aventurero que Hakimi en el costado opuesto. Fue una salida fiable para el centro del campo, asegurando que el PSG pudiera reciclar la posesión con rapidez cuando Le Mans se replegaba.

  • imago-sport-1084347733.jpgAnadolu Agency

    Centrocampista

    Lucas Beraldo - 7/10

    Ubicado en un rol defensivo, pero con intención de ir hacia adelante, Beraldo mostró una gran serenidad para dar un paso al frente y marcar el gol inicial desde el punto de penalti en el minuto 19. Fue sustituido poco antes de la hora de juego, cuando Enrique buscó dar más impulso ofensivo al equipo tras el empate.

    David Fernandez - 6/10

    Fernandez ejerció de metrónomo en la primera parte, moviendo el balón con eficiencia. Aunque le faltó ese último pase para romper líneas, su disciplina estructural permitió a Neves y Godts aparecer en zonas más peligrosas. Fue sustituido en el minuto 58 en un doble cambio.

    Joao Neves - 7/10

    El joven sigue impresionando por su seguridad técnica y su conciencia espacial. Neves fue la sala de máquinas del centro del campo del PSG durante casi una hora, pidiendo constantemente el balón y buscando activar transiciones verticales. Fue sustituido en el minuto 58, cuando Enrique recurrió a sus estrellas más veteranas.

  • imago-sport-1084342699.jpgZUMA Press Wire

    Ataque

    Mika Godts - 6/10

    Actuación prometedora, llena de energía e intención, de Godts, que trabajó mucho para conectar el centro del campo con el ataque. Encontró bien los espacios, aunque a veces tuvo problemas con el último pase ante un área del Le Mans muy poblada. Dejó su sitio a Kvaratskhelia en el minuto 59.

    Maghnes Akliouche - 8/10

    El jugador más destacado entre los atacantes titulares. Akliouche fue una amenaza constante para los visitantes y encontró el gol que merecía su actuación en el minuto 68 para poner el 3-1. Su capacidad para girarse en espacios reducidos y atacar el corazón de la defensa fue el catalizador de gran parte de lo mejor del PSG.

    Ferran Torres - 6/10

    Noche frustrante para el español, que lideró el ataque pero no logró ver puerta pese a los 22 disparos totales del PSG. Su movilidad fue inteligente, arrastrando a menudo a los defensores fuera de posición para Akliouche y otros, pero le faltó la contundencia necesaria en el último tercio.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Suplentes y entrenador

    Warren Zaire-Emery - 7/10

    Entró en el minuto 58 y su físico y su capacidad para conducir el balón inclinaron de inmediato la balanza de nuevo a favor del PSG tras el empate del Le Mans. Aportó una sensación de urgencia que por momentos había faltado.

    Fabian Ruiz - 6/10

    Entró junto a Zaire-Emery para aportar más equilibrio y conservación del balón. Ayudó a estabilizar el centro del campo durante el periodo caótico posterior al 1-1.

    Vitinha - 7/10

    Añadió una capa de sofisticación creativa cuando entró al campo en el minuto 59. Su visión ayudó a desarmar la defensa del Le Mans en los dos últimos goles.

    Khvicha Kvaratskhelia - 8/10

    El gran agitador del partido. A los dos minutos de entrar en el 59', vio puerta para poner al PSG 2-1 por delante. Su verticalidad y su talento fueron demasiado para una defensa del Le Mans ya castigada físicamente.

    Desire Doue - 5/10

    Cameo irregular del joven atacante. Aunque se mostró activo tras entrar en el minuto 72, desaprovechó una oportunidad de oro para marcar el cuarto desde el punto de penalti en el tiempo añadido.

    Luis Enrique - 8/10

    El técnico merece muchísimo crédito por sus cambios proactivos. Al detectar que el partido se le escapaba con el 1-1, su decisión de dar entrada a Kvaratskhelia y Zaire-Emery convirtió un posible empate en una victoria cómoda. Su planteamiento táctico produjo unos enormes 4,10 xG, prueba de que su sistema está generando ocasiones de sobra.

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