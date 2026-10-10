El Paris Saint-Germain mantuvo su trayectoria ascendente en la Ligue 1 con una trabajada victoria por 3-1 sobre el Le Mans, aunque el marcador oculta un tramo de auténtica tensión en la segunda parte. Enrique apostó por una mezcla de juventud y experiencia, que inicialmente dio sus frutos cuando Lucas Beraldo transformó un penalti en el minuto 19.

El conjunto parisino dominó el balón, con un 73 % de posesión y unos impresionantes 4,10 goles esperados (xG), pero le faltó acierto de cara a portería para sentenciar el partido antes del descanso.

El encuentro dio un giro inesperado en el minuto 54, cuando Louis Mafouta silenció el Parc des Princes con el gol del empate, aprovechando uno de los pocos desajustes en la zaga del PSG. Sin embargo, la flexibilidad táctica de Enrique quedó plenamente en evidencia, ya que sus cambios devolvieron de inmediato el control.

Khvicha Kvaratskhelia tuvo un impacto inmediato tras salir desde el banquillo para devolver la ventaja, y poco después llegó el tanto decisivo de Maghnes Akliouche para dejar el resultado visto para sentencia, pese a un penalti fallado en los últimos minutos por Desire Doue.