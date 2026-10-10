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Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas de los jugadores del Manchester United ante el Tottenham Hotspur: Bryan Mbeumo marca, pero el drama final priva a Michael Carrick de la victoria

Manchester United
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Tottenham
Manchester United vs Tottenham
Premier League
B. Mbeumo
M. Carrick

El Manchester United se repartió los puntos en un dramático empate 1-1 con el Tottenham Hotspur en Old Trafford. El gol de Bryan Mbeumo en la segunda parte parecía haber asegurado la victoria, antes de que un frenético final permitiera al Tottenham rescatar el empate en los últimos minutos.

Un encuentro de gran densidad táctica en Old Trafford terminó con un empate 1-1, ya que el Manchester United no logró aprovechar la superioridad numérica en los últimos minutos del partido. Tras una primera parte cerrada, en la que ambos equipos anularon las principales líneas de pase del rival, el choque se encendió en el minuto 73, cuando Bryan Mbeumo adelantó a los locales después de una excelente acción de Matheus Cunha.

El dibujo táctico cambió de forma significativa tras la expulsión de Rodrigo Bentancur en el conjunto visitante, algo que en teoría debía permitir al United controlar las transiciones. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería y la incapacidad para mantener la presión ante diez hombres acabaron pasándole factura.

A pesar de que el United logró cuatro disparos a puerta y mantuvo un reparto equilibrado de la posesión, se vio castigado en los últimos instantes del tiempo añadido. Dominic Solanke, que había peleado sin descanso como única vía de salida, acabó encontrando el empate en el minuto 92, castigando un momento de desorganización en la zaga del United. Para Michael Carrick, supone dos puntos perdidos en un partido en el que su equipo tenía las herramientas para cerrar el resultado.

  • imago-sport-1084338912.jpgNews Images

    Portero y defensa

    Senne Lammens - 6/10

    Relativamente poco exigido durante largos periodos, Lammens realizó dos paradas, pero se marchará decepcionado por haber encajado tan tarde. Su distribución fue funcional, ayudando al United a mantener un 50 % de posesión, aunque le faltó la presencia autoritaria necesaria para abortar el peligro que acabó provocando el empate de Solanke.

    Lisandro Martinez - 7/10

    El argentino fue el defensa más proactivo del United, saliendo con frecuencia de la línea para cortar la construcción de juego del Tottenham. Contribuyó a las 25 intercepciones del equipo y mostró disciplina.

    Leny Yoro - 6/10

    Actuación serena de 59 minutos del joven jugador. Lidió bien con la amenaza física de Solanke y utilizó el balón con inteligencia antes de ser sustituido como parte de un reajuste táctico. Su posicionamiento permitió que el Tottenham se quedara en un xG de 1,56 pese a su presión final.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire se mostró dominante por alto y contribuyó a que el United ganara siete duelos aéreos. Aportó solidez ante los ataques directos del Tottenham, pero, junto a sus compañeros, perdió la marca clave en la acción caótica que derivó en el empate del minuto 92.

    Luke Shaw - 6/10

    Shaw ofreció su habitual pase progresivo desde atrás, pero vio la amarilla en el minuto 96 mientras el United sufría para contener el arreón final. Jugó 89 minutos y ayudó a desactivar las bandas del Tottenham durante la mayor parte de la tarde.

  • imago-sport-1084332694.jpgNews Images

    Centrocampista

    Youri Tielemans - 5/10

    El belga no logró marcar el ritmo como le habría gustado. Sustituido en la hora de partido, le costó hacer frente a la presión de alta intensidad de Gallagher y Bergvall, y a menudo se vio obligado a optar por pases seguros hacia atrás en lugar de una verticalidad incisiva.

    Kobbie Mainoo - 7/10

    El más destacado en la sala de máquinas, Mainoo mostró una madurez excepcional para desenvolverse en espacios reducidos. Fue vital para que United se mantuviera igualado en el número de pases (388 pases en total) y aportó la cobertura defensiva que permitió al cuarteto ofensivo seguir siendo agresivo.

    Bruno Fernandes - 6/10

    Una tarde frustrante para el capitán. Aunque ocupó con inteligencia pequeños espacios, su último pase no tuvo la precisión habitual. Fue el eje del ataque, pero no pudo firmar ni gol ni asistencia.

  • imago-sport-1084332706.jpgNews Images

    Ataque

    Matheus Cunha - 7/10

    La chispa creativa del United. Cunha dio la asistencia clave para el gol de Mbeumo en el minuto 73 y fue una amenaza constante con sus conducciones. Fue, posiblemente, el mejor jugador sobre el terreno de juego antes de ser sustituido en los minutos finales.

    Amad Diallo - 6/10

    Diallo dejó destellos de brillantez en la banda, pero le faltó continuidad. Formó parte de la unidad ofensiva inicial que obligó al Tottenham a emplearse atrás desde el principio, pero fue sustituido a los 59 minutos para dar entrada a piernas frescas.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    El goleador. Mbeumo aprovechó su ocasión con maestría en el minuto 73, mostrando la pegada que, por lo demás, le faltó al United. Sus movimientos al límite de la zaga causaron problemas durante toda la tarde, justificando su titularidad en este partido de máxima exigencia.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Diogo Dalot - 5/10

    Entró en el minuto 59, pero le costó igualar la intensidad del partido. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 96 y formó parte del desajuste defensivo en el gol del empate.

    Joshua Zirkzee - 6/10

    Aportó un perfil diferente en ataque durante los últimos 30 minutos. Aguantó bien el balón, pero no logró poner a prueba a Kinsky en la portería del Tottenham.

    Carlos Baleba - 6/10

    Aportó energía al centro del campo durante la última media hora, ayudando a gestionar el partido tras la tarjeta roja de los Spurs, aunque no pudo evitar el gol final.

    Ayden Heaven - N/A

    Entró muy tarde, en el minuto 96.

    Marcus Rashford - N/A

    Entró en el minuto 96, demasiado tarde para influir en el marcador.

    Michael Carrick - 5/10

    Carrick tendrá que responder a preguntas sobre su gestión del partido, ya que su equipo pareció invitar a la presión mientras ganaba 1-0 ante diez hombres, lo que acabó permitiendo que la situación se descontrolara. Su equipo se mostró tácticamente sólido durante gran parte del encuentro, pero le faltó la contundencia necesaria para sentenciarlo.

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