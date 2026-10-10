Vincent Kompany se estará devanando los sesos en el WWK Arena después de ver cómo su equipo dominó el 70 % de la posesión y registró la impresionante cifra de 30 disparos, para acabar marchándose con un empate 2-2. El tono quedó marcado desde el primer minuto, cuando una falta de concentración permitió a Raphael Fellhauer adelantar al Augsburg, firmando uno de los goles más rápidos de la historia de la Bundesliga.

El dominio estructural del Bayern en el tercio medio fue evidente, pero su defensa adelantada se vio puesta a prueba repetidamente por las transiciones verticales del Augsburg.

La segunda parte trajo una breve reacción cuando Kane se convirtió en asistente y sirvió el empate a Ismael Saibari en el minuto 55. Sin embargo, las fragilidades defensivas reaparecieron, ya que Ricardo Ribeiro devolvió la ventaja a los locales contra el desarrollo del juego.

El Bayern acabó rescatando un punto por medio del suplente Nathaniel Brown, de nuevo con asistencia de Kane, pero la diferencia de goles esperados (xG), de 5,2 a 2,2 a favor del Bayern, sugiere que fue un partido que no lograron ganar por su mala puntería y por errores individuales en defensa.