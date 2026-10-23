Las notas de los jugadores del Al Nassr ante el Al-Faisaly: Cristiano Ronaldo y Angelo Gabriel aseguran la victoria en Majmaah

El Al Nassr demostró su superioridad táctica en el Majmaah Sports City y resolvió un partido que podía complicarse con una solvente victoria por 3-1. El equipo visitante impuso su dominio desde el principio: Abdullah Al-Hamdan abrió el marcador en el minuto 4 tras una precisa asistencia de Sadio Mane.

El Al Nassr controló el ritmo durante el resto de la primera parte, aunque se mantuvo atento a las transiciones del Al-Faisaly. Así llegó al descanso con una ventaja de 1-0, fruto de una actuación disciplinada, pero algo cautelosa.

En la segunda parte, el Al Nassr aumentó la intensidad y Ronaldo amplió la ventaja apenas cuatro minutos después de la reanudación gracias a una asistencia de Joao Felix. Un despiste permitió a Theo Bongonda recortar distancias para el Al-Faisaly en el minuto 66 y puso brevemente en peligro el control del equipo visitante.

Sin embargo, la entrada de jugadores de refresco dio resultado: Gabriel marcó en el minuto 79 para restablecer la ventaja de dos goles. El Al Nassr se llevó así los tres puntos y mantuvo la presión en la parte alta de la clasificación.

GOAL puntúa a los jugadores del Al Nassr en el Majmaah Sports City...