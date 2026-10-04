Países Bajos exhibió una notable flexibilidad táctica en Eindhoven y acabó desgastando a un resistente bloque serbio para asegurarse una victoria por 2-1. El equipo de Xavi Hernandez dominó el balón, con un 65 % de posesión, pero se vio exigido con frecuencia por el juego directo de los visitantes. Teun Koopmeiners abrió el marcador a los 31 minutos, mostrando una gran lectura de los espacios, pero la ventaja duró poco, ya que Mihajlo Cvetkovic aprovechó un envío de Aleksa Terzic apenas cuatro minutos después para igualar el encuentro antes del descanso.

En la segunda parte, la entrada de Joshua Zirkzee resultó ser la maniobra decisiva. El delantero aportó la referencia que le había faltado a Países Bajos en los primeros 45 minutos y aprovechó un pase de Tijjani Reijnders para devolver la ventaja a su equipo en el minuto 72. Pese a que Serbia apretó en busca del empate en los últimos minutos y acumuló 15 disparos, la defensa neerlandesa se mantuvo firme para llegar a ocho puntos en el grupo y seguir el ritmo de Grecia en lo más alto del Grupo 2 de la Liga A de la Nations League.