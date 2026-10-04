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Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Las notas de los jugadores de Países Bajos contra Serbia: Joshua Zirkzee y Teun Koopmeiners aseguran una victoria vital

Holanda
Serbia
UEFA Nations League A
Holanda vs Serbia

Países Bajos mantuvo su racha de imbatibilidad en la Nations League con una trabajada victoria por 2-1 sobre Serbia en Eindhoven. Los goles de Teun Koopmeiners y Joshua Zirkzee aseguraron que la Oranje superara el empate de la primera parte de Mihajlo Cvetkovic.

Países Bajos exhibió una notable flexibilidad táctica en Eindhoven y acabó desgastando a un resistente bloque serbio para asegurarse una victoria por 2-1. El equipo de Xavi Hernandez dominó el balón, con un 65 % de posesión, pero se vio exigido con frecuencia por el juego directo de los visitantes. Teun Koopmeiners abrió el marcador a los 31 minutos, mostrando una gran lectura de los espacios, pero la ventaja duró poco, ya que Mihajlo Cvetkovic aprovechó un envío de Aleksa Terzic apenas cuatro minutos después para igualar el encuentro antes del descanso.

En la segunda parte, la entrada de Joshua Zirkzee resultó ser la maniobra decisiva. El delantero aportó la referencia que le había faltado a Países Bajos en los primeros 45 minutos y aprovechó un pase de Tijjani Reijnders para devolver la ventaja a su equipo en el minuto 72. Pese a que Serbia apretó en busca del empate en los últimos minutos y acumuló 15 disparos, la defensa neerlandesa se mantuvo firme para llegar a ocho puntos en el grupo y seguir el ritmo de Grecia en lo más alto del Grupo 2 de la Liga A de la Nations League.

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Portero y defensa

    Bart Verbruggen - 7/10

    Una presencia fiable bajo palos, Verbruggen hizo cuatro paradas para mantener a raya a Serbia. Poco pudo hacer en el gol de Cvetkovic, que llegó tras una transición bien ejecutada, pero su distribución ayudó a Países Bajos a superar la primera presión serbia.

    Virgil van Dijk - 8/10

    En su partido número 100 con la selección, el capitán fue un pilar de serenidad. Lideró la zaga con autoridad, ganó sus duelos individuales y se aseguró de que Países Bajos mantuviera la solidez incluso cuando Serbia amenazó al contraataque. Una actuación de época para el centenario.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Como siempre, Dumfries fue una salida constante por la banda derecha, aportando amplitud y físico. Aunque no tuvo la habitual precisión en el último tercio, sus repliegues fueron vitales para seguir a Aleksa Terzic durante las transiciones serbias.

    Micky van de Ven - 7/10

    Aprovechando al máximo su velocidad al repliegue, Van de Ven fue el seguro perfecto para la línea defensiva adelantada de Países Bajos. Realizó varias intercepciones clave y se mostró cómodo dando un paso al frente hacia el centro del campo para ayudar en la salida de balón.

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Centrocampista

    Teun Koopmeiners - 8/10

    El jugador de la Juventus demostró por qué está tan bien valorado, midiendo su desmarque a la perfección para marcar el primer gol en el minuto 31. Su capacidad para conectar el tercio defensivo con el ataque fue el motor del dominio neerlandés en la primera parte.

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Reijnders fue el corazón creativo del equipo y acabó dando la asistencia clave para el gol de la victoria de Zirkzee. Su pase vertical y su energía en las fases de transición le convirtieron en el técnico más destacado sobre el terreno de juego.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Actuación sólida del jugador del Liverpool, centrado en conservar el balón y dar continuidad al juego. Fue sustituido justo antes de la hora de partido, ya que Xavi buscaba más verticalidad, pero cumplió con su cometido al mantener el ritmo del encuentro.

    Joey Veerman - 6/10

    Veerman tuvo dificultades para imponer por completo su rango de pase en el partido ante un centro del campo serbio muy poblado. Estuvo correcto, pero le faltó ese último pase incisivo necesario para romper el empate antes de ser sustituido en el minuto 59.

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    Ataque

    Noa Lang - 5/10

    Lang no logró encender de verdad la banda y a menudo se encontró aislado ante una disciplinada línea de cinco de Serbia. No pudo registrar ningún disparo a puerta antes de ser sustituido en un triple cambio.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Al joven delantero le costó influir en el partido como referencia ofensiva y tuvo problemas para entrar en contacto con el balón dentro del área con frecuencia. Fue sustituido al descanso mientras Países Bajos buscaba una mayor presencia física en ataque.

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville dejó destellos de brillantez con su regate y aceleración, pero su toma de decisiones en los metros finales le falló por momentos. Siguió siendo una amenaza hasta el final, manteniendo ocupados a los laterales serbios.

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    Suplentes y entrenador

    Joshua Zirkzee - 9/10

    El que cambió el partido. Al entrar al descanso, Zirkzee transformó el ataque neerlandés. Su movilidad fue superior y marcó su gol del minuto 72 con la confianza de un internacional curtido, demostrando ser el autor del tanto de la victoria.

    Ruben van Bommel - 6/10

    Sustituyó a Lang en el minuto 59 y aportó energía fresca en la banda, ayudando a estirar la defensa serbia en la última media hora.

    Jorrel Hato - 6/10

    Buen cameo del joven, que ayudó a dar solidez al lado izquierdo de la defensa mientras Países Bajos buscaba proteger su ventaja.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Introducido para aportar piernas frescas al centro del campo, Zechiel fue disciplinado en su posicionamiento y ayudó a frenar a Samardzic y Lukic en los minutos finales.

    Quinten Timber - N/A

    Entró en el minuto 82 por Reijnders y ayudó a cerrar el partido.

    Xavi Hernandez - 8/10

    Tácticamente astuto, Hernandez reconoció la falta de impacto de su tridente inicial y tomó la decisión decisiva de dar entrada a Zirkzee en el descanso. Su triple sustitución en torno a la hora de partido le devolvió aún más el control de un encuentro que empezaba a escaparse.