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Cavan Sullivan, USMNTGetty
Ryan Tolmich
Traducido por

Las notas de los jugadores de la selección masculina de Estados Unidos contra Perú: el relevo generacional ya está en marcha, con Julian Hall y Justin Ellis brillando en el debut histórico de Cavan Sullivan

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FEATURES
USA vs Perú
USA
Perú
Amistosos

En un partido que incluyó 11 debuts, varias de las recién llegadas más jóvenes dejaron su huella en sus primeras apariciones con Estados Unidos.

ORLANDO -- Las ovaciones previas al partido contaban una historia. Las más sonoras fueron para los héroes locales Alex Freeman y Justin Ellis. Pero igual de ensordecedor fue el ruido generado por Cavan Sullivan. Todas las miradas, como siempre, estaban puestas en la estrella emergente de 16 años.

Aunque Sullivan era el debutante más mediático, ni mucho menos era el único, y fueron algunos de sus compañeros adolescentes quienes, al final, se llevaron el protagonismo.

El sábado, Sullivan se convirtió en el segundo jugador más joven (16 años y 362 días) en ser titular con la selección masculina de Estados Unidos en lo que terminó siendo una victoria por 4-1 sobre Perú. Freddy Adu sigue siendo el poseedor del récord, tras debutar con 16 años y 234 días en 2006. Sullivan no marcó ni dio ninguna asistencia, pero dejó suficientes detalles en sus 62 minutos para demostrar que tiene sitio. Sullivan jugó con confianza, aprovechando varias ocasiones para encarar a la defensa de Perú. También mostró un punto de exuberancia juvenil que estuvo a punto de jugarle una mala pasada cuando vio una tarjeta amarilla por arrollar al portero de Perú Pedro Gallese.

Aunque Sullivan no tuvo su gran momento, sí lo tuvieron otros adolescentes. Ellis, jugando ante su afición, marcó apenas cuatro minutos después de debutar, encendiendo a la grada justo cuando se disipaba el humo de los fuegos artificiales previos al encuentro. Mathis Albert, extremo de 17 años, provocó un penalti apenas unos segundos después de entrar al campo, que Malik Tillman acabó transformando. Y luego estuvo Julian Hall, de 18 años, que encaró la portería de Perú para rematar una fantástica asistencia de Sebastian Berhalter y firmar el tercero de la selección de Estados Unidos. Y el cuarto llegó de las botas del propio Berhalter, que firmó el mejor gol del día con un disparo con efecto desde lejos para poner la guinda.

No fue un día perfecto. Estados Unidos sí concedió un gol evitable en la primera parte, y hubo varias ocasiones de Perú que dejarán frustrado al seleccionador Mauricio Pochettino. Hubo mucho más bueno que malo, eso sí, lo que viene a ser lo mejor que se puede pedir en un partido con 11 debutantes y ocho adolescentes. Este es un partido que dará mucho sobre lo que construir a la selección de Estados Unidos, y todavía hay más tiempo para hacerlo con tres partidos más por disputar en esta ventana.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos desde el Inter&Co Stadium...

  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Freese (5/10):

    Podría haberlo hecho algo mejor en el gol, aunque también fue un remate de cabeza relativamente franco. Eso sí, evitó un segundo cabezazo de Perú antes de ser sustituido al descanso.

    Peyton Miller (4/10):

    Tuvo algunos momentos complicados al principio, y Perú se aseguró de cargar por su lado a partir de ahí. Dejó un buen detalle en ataque, pero fue explotado con demasiada facilidad en el otro lado del campo.

    George Campbell (5/10):

    Perdió el balón en el gol, aunque también hubo tiempo para que Estados Unidos se repusiera de ese error. Aun así, no fue una actuación tan limpia como le habría gustado a la estrella del West Brom.

    Auston Trusty (6/10):

    Fue el mejor de los dos defensas. Aun así, no estuvo tan dominante como necesitaba, teniendo en cuenta la inexperiencia a ambos lados.

    Alex Freeman (8/10):
    Estuvo muy bien en la Copa del Mundo y parece haber dado otro paso importante hacia delante. Se metió por dentro y pidió el balón, sin dejar de ofrecer esa amenaza por banda que siempre ha tenido. Una actuación realmente sólida de un jugador que sigue añadiendo cosas a su juego. Y, recuerden, está más cerca en edad de los debutantes que de los veteranos.

    • Anuncios
  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Centrocampista

    Tyler Adams (7/10):

    El típico Adams, que estaba prácticamente en todas partes. Incluso tuvo una buena ocasión de gol que fue bloqueada en el último segundo. No fue una actuación llamativa, y le habría venido bien ser un poco más atrevido con el balón, pero, en líneas generales, estuvo sólido.

    Yunus Musah (6/10):

    Jugó en una posición híbrida en la derecha que exigía bastante trabajo defensivo. Lo hizo bastante bien y aun así encontró algunos momentos para girarse con el balón al más puro estilo Musah.

    Malik Tillman (7/10):

    Estuvo siempre activo en y alrededor del área, generando como resultado un par de medias ocasiones. Lanzó su penalti con sangre fría para dar a Estados Unidos la ventaja y, en última instancia, la victoria.

  • imago-sport-1083844060.jpgSports Press Photo

    Ataque

    Cavan Sullivan (6/10):

    No fue una mala actuación del chico. Mostró lo suficiente con el balón como para generar ilusión, aunque le faltó algo de remate final. Un inicio alentador, pero solo un inicio; conviene recordarlo.

    Gio Reyna (7/10):

    Puso un gran balón en la falta y también dejó algunos regates limpios. Eso sí, se dejó llevar un poco por la dureza física del partido, y eso le costó una tarjeta amarilla.

    Justin Ellis (8/10):

    Qué momento para el chico. Pudo celebrar su primer gol en su estadio, ante unos aficionados acostumbrados a corear su nombre. También dejó algunos buenos destellos, aunque ninguno fue tan bueno como su primera aportación.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Diego Kochen (6/10):

    Entró al descanso, pero no tuvo que hacer prácticamente nada, lo cual, vistas las circunstancias, está perfectamente bien.

    Mathis Albert (7/10):

    Impacto inmediato del joven de 17 años, que provocó un penalti a los pocos segundos de entrar. La repetición mostró después que quizá fue fuera del área, pero Albert se lo quedará como uno de los momentos destacados de su debut con la USMNT.

    Antonee Robinson (6/10):

    Con Estados Unidos prácticamente volcado al ataque, Robinson no tuvo que defender ni de lejos tanto como Miller, el jugador al que sustituyó.

    Sebastian Berhalter (10/10):

    El buen momento, efectivamente, también viaja. Una asistencia fantástica y un gol espectacular de la nueva estrella del Middlesbrough, que sigue encontrando la manera de que el balón acabe en el fondo de la red.

    Zavier Gozo (6/10):

    Tuvo unos cuantos toques y generó algo cerca del área. Se le vio con muchas ganas, lo cual no es algo malo.

    Julian Hall (9/10):

    Otro impacto inmediato. Una definición valiente de la estrella de los Red Bulls, que mostró por qué tiene potencial para entrar en la pelea por un puesto como '9'.

    Brooklyn Raines (6/10):

    Entró bastante tarde, pero se mostró limpio con el balón.

    Frankie Westfield (N/A):

    Tuvo algunos toques, pero no necesitó hacer nada destacable.

    Adri Mehmeti (N/A):

    Un momento bonito, al sustituir en los minutos finales a Adams, también producto de la academia de los Red Bulls.

    Neil Pierre (N/A):

    Se sumó a la contienda junto a Mehmeti cuando apenas quedaban unos minutos.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Estará encantado con esto. Once debuts, un buen puñado de goles y unos cuantos momentos de aprendizaje: ¿qué más podría pedir un entrenador?

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