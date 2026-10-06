Jordan Pickford - 6/10

La noche de trabajo más sencilla que tendrá con la camiseta de Inglaterra. Como la República Checa no logró hacer ni un solo disparo a puerta, Pickford fue principalmente un espectador, centrado en mantener la concentración y distribuir el balón para iniciar ataques desde atrás.

Trent Alexander-Arnold - 7/10

Su centros desde la banda derecha fueron una amenaza constante, contribuyendo a los 20 centros de Inglaterra. Ocupó posiciones interiores y adelantadas que permitieron al centro del campo avanzar más, y estuvo increíblemente cerca de marcar con un brillante lanzamiento de falta al estilo David Beckham al inicio del partido, que fue repelido con una gran parada.

Lewis Hall - 8/10

Actuación destacada del lateral izquierdo, que dio la asistencia en el segundo gol de Kane en el minuto 57. Fue valiente en sus incorporaciones por fuera y fiable en defensa hasta que fue sustituido en el minuto 73.

Marc Guehi - 7/10

Discretamente eficaz en el centro de la defensa. Controló con facilidad los escasos contraataques de la República Checa, asegurándose de que los visitantes nunca encontraran su sitio en el último tercio antes de ser sustituido por Jarrad Branthwaite a los 63 minutos.

Jarell Quansah - 7/10

Mostró una gran madurez con el balón, completando la mayoría de sus pases mientras Inglaterra construía el juego desde atrás. Su presencia física ayudó a Inglaterra a dominar el juego aéreo, ya que Inglaterra ganó 14 duelos aéreos por los 7 de la República Checa.