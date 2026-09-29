Inglaterra resolvió con éxito una salida potencialmente complicada en Praga y se llevó una victoria por 2-0 que encarrila de nuevo su campaña en la Liga de Naciones. El panorama táctico del partido cambió de forma significativa en el minuto 23, cuando Pavel Sulc, de Chequia, fue expulsado, obligando a los locales a encerrarse en un bloque bajo para sobrevivir. Pese a la superioridad numérica, Inglaterra mantuvo la paciencia, buscó vías por las bandas y aprovechó el 66 % de la posesión para desgastar a un rival resistente, pero limitado.

La apertura del marcador llegó poco después del descanso, cuando Anthony Gordon vio puerta al aprovechar el impulso creativo aportado por Trent Alexander-Arnold. Más tarde, Harry Kane amplió la ventaja con un remate marca de la casa en el minuto 69, sentenciando prácticamente el encuentro.

Con 22 disparos totales y un valor de goles esperados (xG) de 1,37, quizá el marcador fue benevolente con los locales, pero Tuchel quedará satisfecho con la pegada del equipo y la solidez defensiva que limitó a Chequia a solo dos disparos a puerta.



