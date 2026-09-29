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Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas de los jugadores de Inglaterra contra Chequia: Anthony Gordon y Harry Kane brillan mientras Thomas Tuchel logra una cómoda victoria

Inglaterra
H. Kane
Player ratings
Chequia vs Inglaterra
Chequia
UEFA Nations League A
T. Tuchel
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham

Inglaterra se repuso de su derrota inicial ante España con una contundente victoria por 2-0 sobre una Chequia con diez jugadores en Praga. Los goles en la segunda parte de Anthony Gordon y Harry Kane aseguraron una noche plácida para el equipo de Thomas Tuchel en el Fortuna Arena.

Inglaterra resolvió con éxito una salida potencialmente complicada en Praga y se llevó una victoria por 2-0 que encarrila de nuevo su campaña en la Liga de Naciones. El panorama táctico del partido cambió de forma significativa en el minuto 23, cuando Pavel Sulc, de Chequia, fue expulsado, obligando a los locales a encerrarse en un bloque bajo para sobrevivir. Pese a la superioridad numérica, Inglaterra mantuvo la paciencia, buscó vías por las bandas y aprovechó el 66 % de la posesión para desgastar a un rival resistente, pero limitado.

La apertura del marcador llegó poco después del descanso, cuando Anthony Gordon vio puerta al aprovechar el impulso creativo aportado por Trent Alexander-Arnold. Más tarde, Harry Kane amplió la ventaja con un remate marca de la casa en el minuto 69, sentenciando prácticamente el encuentro.

Con 22 disparos totales y un valor de goles esperados (xG) de 1,37, quizá el marcador fue benevolente con los locales, pero Tuchel quedará satisfecho con la pegada del equipo y la solidez defensiva que limitó a Chequia a solo dos disparos a puerta.


  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Portero y defensa

    James Trafford - 7/10

    Una noche en gran parte tranquila para el guardameta del Leeds, al que el mermado ataque checo apenas puso a prueba. Realizó dos paradas para mantener la portería a cero y demostró templanza en la distribución mientras Inglaterra construía desde atrás ante una presión pasiva.

    Trent Alexander-Arnold - 8/10

    Actuando en su rol híbrido, Alexander-Arnold fue el principal arquitecto de las estructuras ofensivas de Inglaterra. Dio la asistencia vital para el gol inicial de Anthony Gordon en el minuto 47 y estuvo constantemente involucrado en el último tercio antes de ser sustituido poco después del descanso.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi fue una presencia tranquilizadora en el corazón de la defensa. Con Chequia teniendo dificultades para incorporar efectivos al ataque, pasó gran parte del partido como un creador secundario, registrando una alta precisión en el pase y asegurándose de que los anfitriones no tuvieran oportunidades de contraatacar.

    Trevoh Chalobah - 7/10

    Formando pareja con Guehi, Chalobah se mostró físicamente dominante en los pocos duelos que tuvo que disputar. Ayudó a Inglaterra a mantener la línea adelantada, achicando espacios para mantener a los diez hombres de Chequia encerrados en su propio campo durante todo el partido.

    Lewis Hall - 7/10

    El lateral izquierdo del Newcastle aportó una amplitud excelente y desdoblamientos que estiraron a la unidad defensiva checa. Su posicionamiento permitió a Gordon meterse por dentro, y se mantuvo disciplinado en defensa en los escasos momentos en los que los anfitriones cruzaron la línea de medio campo.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Centrocampista

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Una experiencia de aprendizaje para el joven en un entorno de alta presión. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 35 y fue sustituido tácticamente al descanso, ya que Tuchel buscaba un planteamiento más expansivo para derribar el bloque de diez hombres.

    Morgan Rogers - 6/10

    Rogers aportó potencia en la conducción de balón por los carriles centrales, atrayendo a menudo a varios defensores. Su capacidad para girarse en espacios reducidos fue crucial para que Inglaterra pasara de una construcción paciente a una amenaza directa en el último tercio.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson trabajó sin descanso en la sala de máquinas, aportando el equilibrio necesario para que brillaran los talentos más ofensivos de Inglaterra. Fue eficiente en posesión y desempeñó un papel clave en la contrapresión que impidió que Chequia encadenara una posesión con verdadero peligro.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Ataque

    Anthony Gordon - 9/10

    El jugador más destacado en cuanto a producción ofensiva. Gordon rompió el empate en el minuto 47 con una definición bien medida y fue una amenaza constante por la banda izquierda hasta su sustitución en el minuto 80. Su verticalidad fue el complemento perfecto para la paciente circulación de Inglaterra.

    Bukayo Saka - 7/10

    Saka acaparó la atención de dos defensores durante gran parte del partido, creando espacios en otras zonas. Aunque no vio puerta, la atracción que ejerció sobre la defensa checa fue esencial para los avances tácticos que Inglaterra acabó logrando.

    Harry Kane - 8/10

    Una actuación de capitán marcada por un movimiento de élite. Kane lideró el ataque con inteligencia, bajando a recibir para enlazar el juego antes de aparecer en el área para marcar el segundo gol de Inglaterra en el minuto 69. Fue sustituido poco después de su gol para gestionar sus minutos.

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    Suplentes y entrenador

    Eberechi Eze - 7/10

    Entró al descanso por Lewis-Skelly y Eze añadió una dosis de imprevisibilidad y talento que ayudó a Inglaterra a aprovechar su superioridad numérica inmediatamente después de la reanudación.

    Jude Bellingham - 6/10

    Saltó al campo en el minuto 70 para ayudar a cerrar el partido. Su presencia en el centro del campo aportó una seguridad extra y mayor presencia física a medida que el ritmo del encuentro bajaba en la recta final.

    Rio Ngumoha - 6/10

    Entró tarde por Saka y Ngumoha dejó destellos de su potencial con conducciones directas, aunque el partido estaba prácticamente ganado cuando se incorporó al juego.

    Alex Scott - 7/10

    Entró por Anderson en el minuto 70 para mantener el nivel de energía en la medular. No se complicó y ayudó a Inglaterra a conservar el control del balón.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Entró en el minuto 80 por Gordon; no tuvo tiempo suficiente para tener un impacto significativo en la valoración.

    Thomas Tuchel - 8/10

    El técnico alemán mostró flexibilidad táctica al hacer el valiente cambio al descanso para dar entrada a Eze. Su equipo mantuvo la disciplina y evitó la frustración que suele asociarse a jugar contra diez, asegurando una victoria profesional y merecida.

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