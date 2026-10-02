En una batalla táctica marcada por fases de dominio y fragilidad defensiva, Francia se vio obligada a conformarse con un punto ante una combativa Italia. La primera parte fue un duelo cerrado, con ambos equipos sin encontrar la forma de romper el bloqueo táctico, lo que dejó sin goles los primeros 45 minutos. El equipo de Zinedine Zidane controló el 65 % de la posesión, pero a menudo careció del último pase para superar el bloque bajo planteado por Italia.
El partido se encendió en la segunda mitad, cuando Michael Olise rompió el empate con una definición precisa en el minuto 55, premiando la persistencia del conjunto local. Sin embargo, la dinámica cambió a medida que Italia fue creciendo en el partido, hasta encontrar el empate por medio de Alessandro Bastoni en el minuto 68.
La noche se torció para Francia en los últimos minutos, cuando Dayot Upamecano fue expulsado tras ver la segunda tarjeta amarilla, lo que dejó a Francia defendiendo con desesperación en el tramo final para asegurar un punto.