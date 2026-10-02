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Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas de los jugadores de Francia contra Italia: Michael Olise brilla, pero Dayot Upamecano ve la roja en un empate frustrante

Francia
Player ratings
M. Olise
Z. Zidane
D. Upamecano
Francia vs Italia
Italia
UEFA Nations League A

Francia empató 1-1 con Italia en el Stade de France después de que el gol inicial de Michael Olise fuera neutralizado por Alessandro Bastoni. Una tarjeta roja en los últimos minutos a Dayot Upamecano agravó una noche frustrante para Francia en la UEFA Nations League.

En una batalla táctica marcada por fases de dominio y fragilidad defensiva, Francia se vio obligada a conformarse con un punto ante una combativa Italia. La primera parte fue un duelo cerrado, con ambos equipos sin encontrar la forma de romper el bloqueo táctico, lo que dejó sin goles los primeros 45 minutos. El equipo de Zinedine Zidane controló el 65 % de la posesión, pero a menudo careció del último pase para superar el bloque bajo planteado por Italia.

El partido se encendió en la segunda mitad, cuando Michael Olise rompió el empate con una definición precisa en el minuto 55, premiando la persistencia del conjunto local. Sin embargo, la dinámica cambió a medida que Italia fue creciendo en el partido, hasta encontrar el empate por medio de Alessandro Bastoni en el minuto 68.

La noche se torció para Francia en los últimos minutos, cuando Dayot Upamecano fue expulsado tras ver la segunda tarjeta amarilla, lo que dejó a Francia defendiendo con desesperación en el tramo final para asegurar un punto.

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    Portero y defensa

    Mike Maignan - 6/10

    Fue en gran medida un espectador durante buena parte de la primera hora, mientras Italia apenas lograba generar remates con verdadero peligro a puerta. Al final le superó el disparo de Bastoni y firmó una parada en todo el partido, aunque su salida de balón mantuvo un nivel muy alto bajo presión.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Actuación bastante sólida en la banda, aportando la amplitud estructural que necesitaba el 4-3-3 de Zidane. Estuvo disciplinado en su posicionamiento, contribuyendo a los altos registros de posesión del equipo, aunque rara vez se aventuró en zonas de ataque de alto riesgo.

    Adrien Truffert - 6/10

    Aportó una energía notable por la izquierda, actuando a menudo como una vía de salida secundaria en el tercio medio. Su velocidad de recuperación fue vital en las pocas ocasiones en las que Italia intentó explotar las transiciones, y terminó el partido con un elevado volumen de intervenciones exitosas.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Mostró una excelente serenidad en las fases iniciales de la salida de balón, ayudando a Francia a mantener su 65 % de posesión. Ganó sus duelos individuales por alto, pero formó parte de la unidad defensiva que se desconectó por un momento en el empate italiano.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Una noche para olvidar para el jugador del Bayern de Múnich. Aunque se mostró dominante en lo físico durante 70 minutos, su disciplina se resintió bajo presión. Después de ver una amarilla en el minuto 73, su segunda tarjeta amarilla en el 85 dejó a su equipo vulnerable y eclipsó una actuación defensiva estadísticamente aceptable.

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    Centrocampista

    Rayan Cherki - 7/10

    El eje creativo en el gol inicial, Cherki demostró por qué está tan bien valorado con una asistencia decisiva para Olise en el minuto 55. Se movió bien en los espacios entre líneas de Italia antes de ser sustituido por Camavinga, cuando Francia buscó cerrarse más.

    Adrien Rabiot - 6/10

    El veterano aportó la garra necesaria en la sala de máquinas, facilitando la circulación del balón. Fue clave en los 725 pases de Francia, aunque quizá le faltó la verticalidad necesaria para desarmar el bloque bajo italiano en la primera mitad.

    Lucas Da Cunha - 5/10

    Trabajó duro en el centro del campo y dejó algunos pases precisos, pero su noche quedó marcada por un error costoso que derivó directamente en el empate de Italia. No logró controlar un pase, lo que permitió a Bastoni plantarse solo ante la portería con solo el guardameta francés por batir.

  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Ataque

    Desire Doue - 7/10

    Dejó destellos de brillantez técnica y avanzó con intención. Su capacidad para sacar el balón de la presión fue destacable, aunque su último pase careció de precisión.

    Michael Olise - 8/10

    El jugador más destacado de Francia. El gol de Olise en el minuto 55 fue un momento de pura calidad, que justificó su inclusión en el once inicial. Fue una amenaza constante por la derecha, obligando a la zaga italiana a despejar con frecuencia y demostrando ser el jugador más certero sobre el campo.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Capitán por una noche, Dembele fue una opción constante para los cambios de juego. Aunque completó varios regates con éxito, su aportación en los metros finales fue irregular y le costó encontrar el espacio necesario para castigar de verdad a los laterales italianos.

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    Suplentes y entrenador

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Entró en el minuto 76 por Cherki para aportar más solidez defensiva tras el empate. No se complicó y ayudó a controlar el ritmo tras la tarjeta roja.

    Bradley Barcola - 5/10

    Entró junto a Camavinga, pero tuvo problemas para meterse en el partido, ya que Francia se vio obligada a adoptar un planteamiento más reactivo tras la expulsión de Upamecano.

    Maxence Lacroix - N/A

    Fue una sustitución táctica tardía, en el minuto 87, para apuntalar la defensa tras la tarjeta roja. Tuvo demasiado poco tiempo para influir de forma significativa en el partido.

    Zinedine Zidane - 6/10

    El seleccionador planteó bien el partido para que su equipo dominara el balón, y el 65 % de posesión reflejó una identidad clara. Sin embargo, la incapacidad para ajustarse en defensa en las jugadas a balón parado y la falta de un plan B tras la tarjeta roja hicieron que se escaparan dos puntos en casa.

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