La Juventus de Luciano Spalletti demostró una gran fortaleza mental en Galicia y superó una primera parte deslavazada para hacerse con los tres puntos. Al equipo italiano le costó inicialmente frenar las fluidas transiciones del Celta y se vio por detrás en el marcador en el minuto 18, cuando Hugo Alvarez aprovechó un despiste defensivo. Pese a dominar la posesión con un 53 %, la Juventus tuvo dificultades para superar el compacto bloque del conjunto español hasta que los ajustes tácticos de la segunda parte empezaron a dar resultado.

El empate de Nick Woltemade poco antes de la hora de juego cambió por completo la dinámica del partido. La Juventus intensificó su ataque y terminó con 22 disparos en total. Aunque el Celta de Vigo siguió siendo peligroso al contraataque, la profundidad del banquillo italiano resultó decisiva. En un final frenético, Andrea Cambiaso puso el centro decisivo para que Randal Kolo Muani empujara el balón a la red en el segundo minuto del tiempo añadido. Así, la Juventus se mantiene en lo más alto de la clasificación de la Europa League con dos victorias en dos partidos.

GOAL puntúa a los jugadores de la Juventus en Balaídos.