Durante 77 minutos, parecía que la Bélgica de Mark van Bommel estaba en disposición de asegurarse una disciplinada victoria a domicilio tras el gol inicial de Dodi Lukebakio en la primera parte. Francia tuvo problemas para desarmar el compacto bloque belga, pese a dominar el 61 % de la posesión y acumular una cifra de goles esperados (xG) de 2,38. El panorama táctico cambió de forma significativa en el último cuarto de partido, ya que la superior condición física de Francia y la profundidad de su banquillo acabaron imponiéndose ante una retaguardia belga cada vez más fatigada.
La remontada fue sencillamente extraordinaria, impulsada por la entrada de varios jóvenes de altísimo techo. Entre el minuto 77 y el pitido final en el tiempo de descuento, Francia pasó de un 0-1 en contra a una goleada por 4-1. La contundencia en la definición en los últimos compases reflejó un partido en el que Francia terminó arrollando a su rival por puro volumen, cerrando el encuentro con 24 remates totales y 9 a puerta, frente a apenas 5 intentos totales del conjunto visitante.