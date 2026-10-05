Guillaume Restes - 6/10

Restes tuvo muy poco trabajo durante la mayor parte de la noche, ya que Bélgica se centró en la transición defensiva. Apenas tuvo culpa en el 0-1 de Lukebakio en el minuto 35, bien definido. Firmó una parada y mostró una salida de balón correcta, completando una parte razonable de sus pases mientras Francia iniciaba el juego desde atrás.

Leny Yoro - 7/10

Un debut sereno para el joven defensa central. Yoro exhibió su velocidad de recuperación en varias ocasiones para frenar a Romelu Lukaku y fue clave en el dominio de Francia en los duelos aéreos, ganando una buena parte de sus enfrentamientos mientras el equipo dejó a Bélgica en solo dos tiros a puerta en todo el partido.

Maxence Lacroix - 6/10

Una presencia sólida, aunque poco espectacular, en la zaga durante los 90 minutos. Lacroix ayudó a mantener una línea adelantada que comprimió el juego, aunque la unidad defensiva quedó momentáneamente descolocada en el gol belga. Aportó una presencia física necesaria para combatir las salidas directas de Bélgica.

Jules Kounde - 7/10

Actuando en su habitual rol de lateral derecho, Kounde fue una vía constante en el último tercio. Aunque sus centros fueron ocasionalmente imprecisos, su posicionamiento ayudó a Francia a mantener un 61 % de posesión, y tuvo la disciplina suficiente para que Dodi Moreira generara muy poco por la banda.

Andy Diouf - 6/10

Ocupando el lado izquierdo de la defensa, Diouf aportó equilibrio, pero tuvo menos presencia en el último tercio que Kounde. Cumplió bien con sus tareas defensivas y formó parte de una unidad que limitó a Bélgica a cero contraataques reseñables durante los noventa minutos.