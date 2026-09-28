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Mohamed Saeed
Traducido por

Las notas de Francia ante Bélgica: Michael Olise golpea al final para asegurar la victoria del equipo de Zinedine Zidane

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Francia
Belgium vs Francia
Belgium
UEFA Nations League A
Z. Zidane
M. Olise
D. Doue
O. Dembele
E. Camavinga

Michael Olise se erigió en el héroe del partido con un remate certero en el minuto 88 para dar a Francia una victoria por 1-0 sobre Bélgica. En una batalla táctica en el estadio Rey Balduino, Francia dominó la posesión y por fin rompió el empate gracias a sus suplentes.

Francia mantuvo su inicio perfecto en la campaña de la UEFA Nations League con una trabajada victoria por 1-0 sobre Bélgica en Bruselas. El equipo de Zinedine Zidane dominó la batalla territorial, con un 65 % de posesión y 18 disparos, pero le costó encontrar la forma de superar el disciplinado bloque bajo belga durante la mayor parte de la noche. La paciencia táctica acabó dando sus frutos en el minuto 88, cuando Olise, que había entrado desde el banquillo, vio puerta para asegurar que Francia se llevara los tres puntos de vuelta a París.

Bélgica, a las órdenes de Mark van Bommel, intentó sorprender a Francia al contraataque, pero le costó generar ocasiones claras y solo logró dos disparos a puerta en los 90 minutos. El partido quedó definido por la superior solidez estructural de Francia en la zona media y su capacidad para sostener la presión, lo que acabó provocando la apertura decisiva en los últimos compases del encuentro. Para Zidane, fue una muestra de la profundidad de su plantilla y del impacto de sus cambios tácticos en un duelo de alta exigencia.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan - 7/10

    El capitán disfrutó de una noche relativamente tranquila, pero se mantuvo alerta cuando tuvo que intervenir. Lideró una línea defensiva que limitó a Bélgica a un xG de solo 0,74. Su distribución fue clave en los 681 pases totales de Francia, al proporcionar la plataforma estable necesaria para construir el juego desde atrás. Terminó el partido con la portería a cero y dos paradas.

    Jeremy Jacquet - 7/10

    Actuación serena del defensor, que ayudó a neutralizar la amenaza de De Ketelaere. Formó parte de una unidad que realizó 16 despejes, lo que permitió que los contraataques de Bélgica rara vez avanzaran hasta el área. Su posicionamiento fue excelente durante los 90 minutos.

    Maxence Lacroix - 7/10

    Lacroix exhibió su dominio físico, resolviendo con comodidad los balones largos por alto de Bélgica pese a que Francia perdió el cómputo global de duelos aéreos. Su velocidad de recuperación fue vital para frenar las transiciones antes de que se volvieran peligrosas, contribuyendo de manera significativa a la solidez defensiva del equipo.

    Andy Diouf - 6/10

    Partido sólido de Diouf, que aportó equilibrio a la zaga. Aunque no fue tan aventurero como sus compañeros, se mostró disciplinado en sus tareas defensivas y ayudó a que Francia mantuviera su estructura cuando Bélgica intentó abrir el campo en la segunda parte.

    Pierre Kalulu - 7/10

    Kalulu fue una vía de salida constante por la banda, contribuyendo a los 11 centros totales de Francia. Equilibró con acierto sus responsabilidades defensivas con su intención ofensiva, ayudando a Francia a mantener un impresionante 65 % de posesión durante todo el partido.

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  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP

    Centrocampista

    Maghnes Akliouche - 7/10

    Actuación ordenada en la sala de máquinas durante 77 minutos. Ayudó a facilitar la circulación del balón que permitió a Francia dominar las estadísticas de pases, aunque le faltó el último pase decisivo antes de ser sustituido por Michael Olise al final del partido.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Da Cunha fue el metrónomo de Francia, reciclando la posesión con eficacia y asegurándose de que los visitantes mantuvieran alta la presión. Se quedó en el campo hasta el último minuto del tiempo reglamentario, aportando la disciplina táctica que Zidane exigía en una zona del centro del campo muy poblada.

    Eduardo Camavinga - 8/10

    El jugador más destacado del once inicial. Camavinga estuvo en todas partes, frenando el juego de Bélgica con cuatro intercepciones para su equipo e impulsando a Francia hacia adelante. Su resistencia a la presión fue crucial en un partido en el que el espacio escaseaba.

  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Ataque

    Esteban Lepaul - 5/10

    Una noche complicada para el delantero, que tuvo dificultades para encontrar espacios ante Mechele y Ngoy. Fue sustituido en el minuto 68 por Ousmane Dembele después de no lograr un impacto significativo sobre la portería belga.

    Bradley Barcola - 7/10

    Dejó destellos de brillantez en la banda, pero a menudo se encontró con dos rivales encima por parte de los laterales belgas. Contribuyó a los 18 remates totales de Francia, aunque le faltó la eficacia necesaria para romper el empate antes de ser sustituido en el minuto 77.

    Desire Doue - 8/10

    Doue fue uno de los focos más creativos de Francia, bajando con frecuencia para enlazar el juego. Participó en varios de los seis saques de esquina que consiguió Francia, manteniendo a la defensa belga bajo presión constante con sus conducciones directas y su calidad técnica.

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    Suplentes y entrenador

    Michael Olise - 9/10

    El súper suplente definitivo. Entró en el minuto 77 y solo necesitó 11 minutos para encontrar el gol que rompió el empate. Su tanto en el 88 fue una lección magistral de timing y técnica, y aseguró una victoria vital cuando el 0-0 parecía el desenlace más probable.

    Rayan Cherki - 8/10

    Demostró ser un acierto táctico de Zidane. Entró junto a Olise y dio la asistencia del gol de la victoria, aportando la creatividad y la urgencia que tanto necesitaba el equipo en el último tercio durante su breve aparición.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Sustituyó a Lepaul en el minuto 68 y aprovechó su velocidad para estirar a una defensa belga que ya acusaba el cansancio. Aunque no vio puerta, su presencia obligó a Bélgica a replegarse todavía más, creando el espacio que Olise acabó aprovechando.

    Manu Kone - N/A

    Entró en el minuto 90 para ayudar a cerrar el partido. Tuvo muy poco tiempo para influir en la nota.

    Zinedine Zidane (entrenador) - 8/10

    Zidane ganó la partida táctica a Van Bommel. Al confiar en su sistema basado en la posesión y realizar cambios ofensivos decisivos en el minuto 77, logró desarmar a un rival muy correoso. Su equipo se mostró bien trabajado, como reflejaron su alta precisión en el pase y su organización defensiva.

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