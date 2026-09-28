Las notas de Francia ante Bélgica: Michael Olise golpea al final para asegurar la victoria del equipo de Zinedine Zidane

Mike Maignan - 7/10

El capitán disfrutó de una noche relativamente tranquila, pero se mantuvo alerta cuando tuvo que intervenir. Lideró una línea defensiva que limitó a Bélgica a un xG de solo 0,74. Su distribución fue clave en los 681 pases totales de Francia, al proporcionar la plataforma estable necesaria para construir el juego desde atrás. Terminó el partido con la portería a cero y dos paradas.

Jeremy Jacquet - 7/10

Actuación serena del defensor, que ayudó a neutralizar la amenaza de De Ketelaere. Formó parte de una unidad que realizó 16 despejes, lo que permitió que los contraataques de Bélgica rara vez avanzaran hasta el área. Su posicionamiento fue excelente durante los 90 minutos.

Maxence Lacroix - 7/10

Lacroix exhibió su dominio físico, resolviendo con comodidad los balones largos por alto de Bélgica pese a que Francia perdió el cómputo global de duelos aéreos. Su velocidad de recuperación fue vital para frenar las transiciones antes de que se volvieran peligrosas, contribuyendo de manera significativa a la solidez defensiva del equipo.

Andy Diouf - 6/10

Partido sólido de Diouf, que aportó equilibrio a la zaga. Aunque no fue tan aventurero como sus compañeros, se mostró disciplinado en sus tareas defensivas y ayudó a que Francia mantuviera su estructura cuando Bélgica intentó abrir el campo en la segunda parte.

Pierre Kalulu - 7/10

Kalulu fue una vía de salida constante por la banda, contribuyendo a los 11 centros totales de Francia. Equilibró con acierto sus responsabilidades defensivas con su intención ofensiva, ayudando a Francia a mantener un impresionante 65 % de posesión durante todo el partido.