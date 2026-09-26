El partido cambió de forma drástica tras una serie de sustituciones muy acertadas desde el banquillo español. Alex Baena empató para España en la hora de juego tras una gran acción de Dani Olmo, antes de que Mikel Oyarzabal completara la remontada en el minuto 74, con asistencia de Baena. Pese a la presión final de Inglaterra, la superior capacidad de La Roja para conservar el balón, terminando con un 53 % de posesión y marcando el ritmo con 498 pases, le permitió gestionar los compases finales y sumar los tres puntos en este thriller de la Nations League.is Nations League thriller.
Las notas de España frente a Inglaterra: los revulsivos Alex Baena y Mikel Oyarzabal vuelven a romper el corazón inglés en una impresionante remontada en Wembley
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Portero y defensa
Unai Simón - 6/10
Simón estuvo relativamente exigido y realizó tres paradas a lo largo del partido. Aunque poco pudo hacer ante las definiciones precisas de Gordon y Kane, su salida de balón fue esencial para ayudar a España a mantener su solidez estructural ante la presión inglesa, aunque por momentos pareció verse superado por los contraataques directos de Inglaterra.
Marc Cucurella - 5/10
El jugador del Real Madrid tuvo una primera parte complicada ante la velocidad de los jugadores de banda de Inglaterra y sufrió un momento de mala fortuna cuando el cabezazo de Kane se desvió en su muslo y acabó en la red para el segundo gol. Sin embargo, mejoró notablemente a medida que avanzó el partido. Contribuyó a los 22 despejes de España, ayudando a repeler los centros finales al área y ofreciendo una salida fiable por la banda izquierda durante la reacción de la segunda mitad.
Marc Pubill - 5/10
Una noche exigente para el joven lateral, que tuvo problemas por momentos con los movimientos de Gordon. Formó parte de una línea defensiva que se mostró vulnerable durante las fases de transición en la primera parte, aunque enseñó buena energía para apoyar el ataque cuando España dominó la posesión en el segundo periodo.
Aymeric Laporte - 7/10
Laporte fue la influencia calmante en el corazón de la defensa española. Firmó varias de las 20 intercepciones del equipo, leyendo el juego con brillantez para cortar pases dirigidos a Kane. Su capacidad para iniciar el juego desde atrás fue vital para que España alcanzara un total de 506 pases.
Pau Cubarsi - 6/10
El adolescente dejó destellos de su inmensa calidad técnica, pero encontró en la batalla física con Kane una dura curva de aprendizaje. Fue creciendo en el partido y contribuyó al esfuerzo defensivo que limitó a Inglaterra a solo cinco tiros a puerta pese a sus 14 intentos totales.
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Centrocampista
Rodri - 7/10
El capitán fue el metrónomo de España y se aseguró de que ganara la batalla por la posesión. Aunque provocó un penalti en el minuto 53 por una entrada sobre Jude Bellingham, que Kane falló después, por lo demás su colocación fue impecable. Protegió de maravilla a la línea defensiva de cuatro y permitió que los jugadores creativos brillaran. Incluso cuando España se marchó al descanso por detrás en el marcador, Rodri nunca se puso nervioso y encontró siempre a compañeros para mantener la presión.
Fabian Ruiz - 6/10
Actuación sólida, aunque poco espectacular, de Ruiz, que aportó el equilibrio necesario junto a Rodri. Fue sustituido en el minuto 70 por Pedri cuando España buscaba más verticalidad, pero su trabajo en la zona media fue crucial para capear el temporal inglés tras el gol de Kane en el minuto 40.
Dani Olmo - 8/10
Olmo fue la principal chispa creativa durante gran parte del partido. Dio la asistencia clave para el empate de Baena en el minuto 60, mostrando su visión en espacios reducidos. Su capacidad para moverse entre líneas acabó desajustando al centro del campo de Inglaterra.
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Ataque
Lamine Yamal - 7/10
Yamal silenció Wembley en apenas dos minutos, al definir con precisión para adelantar a España. Aunque su influencia disminuyó ligeramente durante el dominio de Inglaterra en el primer tiempo, su velocidad siguió siendo una amenaza constante al contragolpe y contribuyó a los siete contraataques de España.
Nico Williams - 6/10
Williams dio amplitud y estiró a la defensa de Inglaterra, pero le faltó acierto en el último pase en varias ocasiones. También sufrió un resbalón costoso justo fuera del área de Inglaterra, que desencadenó directamente el vertiginoso contraataque del empate de Anthony Gordon. Fue sustituido en el minuto 55 como parte del ajuste táctico que acabó llevando al dominio de España en la segunda parte.
Ferran Torres - 5/10
Actuando en una posición centrada, Torres estuvo muy activo, pero fue muy desacertado, al fallar dos claras ocasiones mano a mano en la primera parte que podrían haber dejado el partido sentenciado muy pronto. Fue sustituido en el minuto 55 por Mikel Oyarzabal, un movimiento que cambió la fisonomía del ataque de España.
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Suplentes y entrenador
Mikel Oyarzabal - 8/10
Entró en el minuto 55 y Oyarzabal demostró ser el hombre del partido. Mostró un gran instinto de delantero para marcar el decisivo tercer gol en el minuto 74, justificando su inclusión y aportando la referencia ofensiva que a España le había faltado antes.
Alex Baena - 9/10
La actuación definitiva de un revulsivo. Tras entrar al campo en el minuto 55, marcó el gol del empate, el 2-2, apenas seis minutos después y luego asistió en el tanto de la victoria de Oyarzabal. Su impacto fue inmediato y transformador.
Pedri - 6/10
Entró en el minuto 70 por Ruiz y ayudó a España a conservar el balón y dejar correr el reloj en la recta final del partido.
Mikel Merino - N/A
Un cambio táctico tardío en el minuto 82 para añadir solidez al centro del campo.
Luis de la Fuente - 9/10
Una lección magistral de gestión del partido. De la Fuente detectó que su delantera titular estaba siendo neutralizada e hizo una valiente doble sustitución antes de la hora de juego. La entrada de Baena y Oyarzabal convirtió un 2-1 en contra en una victoria por 3-2, mostrando su flexibilidad táctica.
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