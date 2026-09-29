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Moataz Elgammal
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Las notas de España contra Croacia: Lamine Yamal recibe un 10 perfecto mientras la clase magistral táctica de De la Fuente aplasta a los visitantes

Player ratings
L. Yamal
L. de la Fuente
España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A

Lamine Yamal firmó una actuación impecable mientras España arrollaba a Croacia por 4-1 en la Liga de Naciones de la UEFA. El adolescente marcó dos goles y dio una asistencia en una exhibición dominante en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

España se adelantó de inmediato apenas dos minutos después del inicio del partido en Sevilla, cuando Yamal remató a gol un envío de Álex Baena. Sin embargo, los visitantes silenciaron momentáneamente a la afición local en el minuto 28, cuando Dion Drena Beljo vio puerta de cabeza tras una buena acción de Ivan Perisic, restableciendo la igualdad contra el curso del juego.

La respuesta del equipo de Luis de la Fuente fue rápida y contundente. Marc Pubill devolvió la ventaja apenas tres minutos después del empate, al marcar de cabeza tras un córner de Yamal para poner el 2-1 al descanso. España dominó la segunda parte con un 63,7 % de posesión, ahogando al centro del campo croata. Yamal firmó su segundo gol poco después de la hora de juego, antes de que el suplente Nico Williams diera brillo al marcador al final, dejando a los locales líderes del Grupo 3.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Unai Simon - 6/10

    El capitán tuvo una noche relativamente tranquila, ya que Croacia solo logró dos disparos a puerta. Poco pudo hacer en el cabezazo de Beljo en el minuto 28, pero se comunicó bien con su joven pareja de centrales para asegurarse de que no hubiera más desajustes.

    Marc Pubill - 8/10

    Excelente actuación ofensiva del lateral derecho. Se mantuvo arriba y abierto para estirar el bloque croata, y tuvo su recompensa en el minuto 31, apareciendo en el área para cabecear el segundo gol de España. En defensa, se mostró sólido y contribuyó a una zaga que concedió muy pocas ocasiones a los visitantes.

    Pau Cubarsi - 7/10

    El adolescente mostró una serenidad impropia de su edad, gestionando con inteligencia la amenaza física de Beljo. Su pase progresivo desde atrás fue clave para que España mantuviera un ritmo alto, y terminó el partido con un alto porcentaje de acierto mientras España dominaba la posesión.

    Dean Huijsen - 7/10

    Un socio sólido para Cubarsi. Huijsen se mostró autoritario por alto y sereno bajo presión. Aunque la defensa fue superada una vez, su posicionamiento evitó que Croacia generara ocasiones claras durante sus breves fases de posesión.

    Marc Cucurella - 7/10

    Enérgico como de costumbre, Cucurella ofreció constantes incorporaciones por fuera para apoyar el ataque. Equilibró bien sus obligaciones ofensivas y se aseguró de que el espacio a su espalda no fuera aprovechado al contraataque por los hombres de banda de Croacia.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP

    Centrocampista

    Martin Zubimendi - 7/10

    El ancla táctica del equipo. Zubimendi fue el corazón del 4-2-3-1 de España, reciclando la posesión con eficacia y cortando el juego antes de ser sustituido por Rodri en el minuto 72. Puso la base para que brillaran los futbolistas más creativos.

    Fabian Ruiz - 7/10

    Ruiz ofreció su habitual mezcla de físico y seguridad técnica. Se movió con eficacia en los medios espacios y ayudó a España a mantener su dominio de la posesión antes de ser sustituido por Pedri en el minuto 57.

    Álex Baena - 8/10

    Fue una fuerza creativa durante sus 68 minutos sobre el césped. Firmó una asistencia vital apenas dos minutos después del inicio, al encontrar a Yamal en el gol que abrió el marcador. Fue una amenaza constante para Croacia, aunque vio una amarilla antes de ser sustituido por Nico Williams en el minuto 68.

    Fermin Lopez - 7/10

    Trabajador y tácticamente disciplinado. Tuvo muy mala suerte al no marcar, ya que estrelló un potente disparo de zurda en el poste en el tiempo añadido de la primera parte. Ayudó a mantener la presión antes de dejar su sitio a Mikel Merino en el minuto 57.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CROAFP

    Ataque

    Lamine Yamal - 10/10

    Una actuación sencillamente perfecta. El extremo marcó el primer gol en el minuto 2, dio una asistencia maravillosa a Pubill en el 31 y luego sentenció el partido con su segundo tanto en el minuto 63. Traumatizó a Josko Gvardiol y al flanco izquierdo croata durante toda la noche antes de ser sustituido por Victor Muñoz en el minuto 68.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    Lideró el ataque con su habitual generosidad. Aunque vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego en el minuto 36, sus movimientos crearon los espacios que Yamal y Pubill aprovecharon. Funcionó más como punto de apoyo para los creadores que tenía detrás que como una amenaza directa de gol.


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  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Pedri - 8/10

    Entró en el minuto 57 y elevó de inmediato el caudal creativo de España. Dio la asistencia en el segundo gol de Yamal, atravesando con facilidad el centro del campo croata.

    Mikel Merino - 7/10

    Entró por Fermin Lopez en el minuto 57 para añadir solidez al centro del campo. Cumplió su cometido a la perfección y dio una brillante asistencia para el gol tardío de Nico Williams en el minuto 89.

    Nico Williams - 8/10

    Una aparición como suplente devastadora. Tras reemplazar a Baena en el minuto 68, mantuvo la presión sobre una defensa croata cansada y obtuvo su recompensa con un gol magníficamente definido en el minuto 89.

    Victor Muñoz - 6/10

    Entró por Yamal en el minuto 68 para aportar piernas frescas en la banda. Estuvo cerca de marcar de cabeza poco después de entrar, integrándose bien mientras España amarraba una cómoda victoria.

    Rodri - 6/10

    Tuvo un cameo final, sustituyendo a Zubimendi en el minuto 72, para aportar la estabilidad de un veterano. Recogió el brazalete de capitán y ayudó a controlar el ritmo en los compases finales.

    Luis de la Fuente - 9/10

    Su planteamiento táctico fue impecable, confiando en la juventud en la zaga y desatando a Yamal. Sus cambios llegaron en el momento perfecto, con asistencias de Pedri y Merino y un gol de Williams, lo que demostró que la profundidad de su plantilla no tiene rival.

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