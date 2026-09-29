Unai Simon - 6/10

El capitán tuvo una noche relativamente tranquila, ya que Croacia solo logró dos disparos a puerta. Poco pudo hacer en el cabezazo de Beljo en el minuto 28, pero se comunicó bien con su joven pareja de centrales para asegurarse de que no hubiera más desajustes.

Marc Pubill - 8/10

Excelente actuación ofensiva del lateral derecho. Se mantuvo arriba y abierto para estirar el bloque croata, y tuvo su recompensa en el minuto 31, apareciendo en el área para cabecear el segundo gol de España. En defensa, se mostró sólido y contribuyó a una zaga que concedió muy pocas ocasiones a los visitantes.

Pau Cubarsi - 7/10

El adolescente mostró una serenidad impropia de su edad, gestionando con inteligencia la amenaza física de Beljo. Su pase progresivo desde atrás fue clave para que España mantuviera un ritmo alto, y terminó el partido con un alto porcentaje de acierto mientras España dominaba la posesión.

Dean Huijsen - 7/10

Un socio sólido para Cubarsi. Huijsen se mostró autoritario por alto y sereno bajo presión. Aunque la defensa fue superada una vez, su posicionamiento evitó que Croacia generara ocasiones claras durante sus breves fases de posesión.

Marc Cucurella - 7/10

Enérgico como de costumbre, Cucurella ofreció constantes incorporaciones por fuera para apoyar el ataque. Equilibró bien sus obligaciones ofensivas y se aseguró de que el espacio a su espalda no fuera aprovechado al contraataque por los hombres de banda de Croacia.