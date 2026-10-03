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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Las notas de España contra Chequia: recital de Lamine Yamal y Rodri para mantener el pleno de victorias en la Nations League

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España vs Chequia
España
Chequia
UEFA Nations League A
L. Yamal
Rodri

El equipo de Luis de la Fuente mantuvo su inicio perfecto en la campaña de la UEFA Nations League con una victoria por 3-1 sobre Chequia. El dominio inicial puso a las anfitrionas en control y, pese a un susto en la segunda parte, un gol en los últimos minutos aseguró los tres puntos para mantenerlas firmemente en lo más alto del Grupo 3.

España firmó una actuación autoritaria en Oviedo para prolongar su trayectoria impecable. Salió disparada desde el inicio con una eficacia devastadora, ya que Lamine Yamal vio puerta apenas seis minutos después del comienzo tras una acción inteligente de Dani Olmo. La superioridad táctica fue evidente, ya que dejó a Chequia sin posesión y acabó doblando su ventaja antes del descanso gracias a una definición marca de la casa de Rodri en el minuto 35.

Sin embargo, la segunda parte no tuvo la pegada de la primera, lo que permitió a los visitantes encontrar el camino de vuelta al partido cuando Jirí Sláma marcó en el minuto 69. El gol alteró brevemente el ritmo, pero la diferencia técnica siguió siendo enorme, ya que España controló el 69 % de la posesión y completó 766 pases. Cuando Chequia buscaba el empate, Ladislav Krejcí fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla, antes de que el suplente Mikel Merino sentenciara por fin el partido en el minuto 89. Así valoramos a los jugadores españoles en una noche exitosa y cargada de acontecimientos.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    Portero y defensa

    D. Raya - 6/10

    El portero del Arsenal tuvo un papel casi de espectador, ya que España dominó la posesión. Quedó relativamente vendido en el gol de Jirí Sláma en el minuto 69, uno de los dos únicos tiros a puerta que tuvo que afrontar en toda la noche. Su distribución de balón siguió siendo precisa, ayudando a la salida desde atrás.

    A. Laporte - 7/10

    Laporte fue el pilar de la defensa española, manejando la línea adelantada con su compostura habitual. Ayudó a limitar a Chequia a intentos lejanos, en lugar de ocasiones claras, apagando el peligro antes de que llegara al área.

    R. Le Normand - 7/10

    Fuerte por alto y agresivo en la anticipación, Le Normand frenó varios posibles contraataques antes de que pudieran desarrollarse. Su sociedad con Laporte sigue pareciendo una de las más sólidas del fútbol internacional.

    F. Garcia - 6/10

    Garcia aportó amplitud de forma constante por el costado izquierdo, permitiendo a los centrocampistas interiores tener más espacio para operar. Aunque no participó directamente en los goles, su posicionamiento obligó a los extremos checos a asumir tareas defensivas muy atrás durante gran parte del partido.

    I. Fresneda - 6/10

    Actuación sólida del joven lateral. Se centró en mantener la estructura defensiva y estuvo disciplinado en las vigilancias, aunque fue menos aventurero en ataque que su homólogo en la banda opuesta.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    Centrocampo

    Rodri - 9/10

    El metrónomo de esta selección española, Rodri estuvo imperial. Más allá de su gol en el minuto 35 para poner el 2-0, marcó el tempo del partido, completando la mayor parte de los 766 pases de España. Fue sustituido por Martín Zubimendi en el minuto 77 tras otra lección táctica magistral.

    D. Olmo - 8/10

    La capacidad de Olmo para encontrar espacios entre líneas fue la principal razón por la que España pareció tan peligrosa en el inicio. Dio la asistencia del gol inicial de Yamal en el minuto seis y fue el eje creativo hasta su sustitución, cuando fue reemplazado por Fermín López en el minuto 67.

    A. Baena - 6.5/10

    Baena trabajó duro en la sala de máquinas y fue una amenaza constante en ataque, obligando a Antonín Kinsky a realizar tres buenas paradas en la primera mitad. A pesar de su despliegue enérgico, fue sustituido por Yéremy Pino en el minuto 46, ya que De la Fuente buscaba refrescar las bandas.

    Pedri - 7/10

    Pedri mostró su habitual elegancia con el balón, escapando de la presión con frecuencia y facilidad. Se entendió bien con Yamal en la primera mitad, aunque le faltó ese último pase decisivo antes de ser sustituido por Mikel Merino en el minuto 67.

  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Ataque

    L. Yamal - 9/10

    El adolescente sigue desafiando a su edad. Marcó su gol en el minuto seis con una confianza suprema, marcando el tono de todo el partido. Su regate provocó constantes quebraderos de cabeza a la defensa checa hasta que fue sustituido por Víctor Muñoz en el minuto 46.

    R. Fernandez - 6.5/10

    Una noche frustrante para el delantero, que fue la referencia en ataque, pero aun así hizo notar su presencia entre los 18 disparos de España. Vio cómo le detenían un remate peligroso en el minuto 49 y desempeñó un papel vital en la jugada del tercer gol, arrastrando a los defensas fuera de su posición.

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    Suplentes y entrenador

    Y. Pino - 6/10

    Sustituyó a Baena en el minuto 46. Aunque aportó energía, no pudo replicar del todo el enorme peso que los atacantes de la primera parte ejercieron sobre la zaga checa.

    V. Munoz - 7/10

    Sustituyó a Yamal en el minuto 46. Munoz demostró ser una incorporación vital, poniendo a prueba al portero en el minuto 88 y dando el pase previo al gol de Merino al final, justificando su entrada con una contribución directa.

    M. Merino - 8/10

    El revulsivo perfecto. Sustituyó a Pedri en el minuto 67, aportó físico al centro del campo y apareció a la perfección en el área para marcar el gol que acabó definitivamente con la resistencia checa en el minuto 89.

    F. Lopez - 5.5/10

    Sustituyó a Olmo en el minuto 67. Ayudó a conservar el balón en un tramo en el que Chequia estaba creciendo en confianza, pero su noche quedó empañada por una amarilla por simular en el tiempo añadido.

    M. Zubimendi - 6/10

    Sustituyó a Rodri en el minuto 77. Se quedó en una posición más retrasada y se aseguró de que no hubiera más desajustes defensivos mientras España amarraba la victoria.

    L. de la Fuente (entrenador) - 8/10

    El planteamiento táctico de De la Fuente fue excelente, como demuestra el enorme volumen de pases y ocasiones creadas. Sus cambios fueron proactivos más que reactivos, con Munoz y Merino combinándose en el gol final para sentenciar el partido.

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