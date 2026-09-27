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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Las notas de Alemania contra Grecia: Jürgen Klopp sufre su primera derrota mientras un ataque sin pegada arruina su debut en casa en Augsburgo

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Alemania vs Grecia
Alemania
Grecia
UEFA Nations League A
J. Klopp

Jurgen Klopp sufrió su primera derrota como seleccionador de Alemania tras una frustrante derrota por 1-0 ante Grecia en la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026/27 (Liga A, Grupo 2).

A pesar de acaparar el 75,5 % de la posesión en el SGL Arena, una Die Mannschaft experimental, sin figuras clave como Jamal Musiala y Kai Havertz, careció de pegada ante un bloque bajo compacto y acabó castigada por el gol de la victoria de Dimitrios Kourbelis en el minuto 74.


El resultado deja a Alemania tercera de grupo con solo un punto, mientras que Grecia se encarama al liderato con un pleno de puntos, por delante de Países Bajos (4 puntos). Con la línea defensiva adelantada expuesta a los contraataques y un ataque frustrado por un inspirado Konstantinos Tzolakis, esta fue una dura curva de aprendizaje. A continuación, desglosamos las notas de los jugadores de Alemania mientras la selección sigue adaptándose bajo Klopp.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Portero y defensa

    Alexander Nubel - 6/10

    Tras recibir la titularidad, Nubel acabó con una nota de 6,3. Apenas se vio exigido durante largos tramos, ya que Grecia solo registró un disparo a puerta, pero mostró una distribución de balón decente bajo presión. Sin embargo, se quedó completamente vendido en el gol de la victoria después de que Kimmich desviara de forma decisiva el disparo y el balón le superara.

    Nathaniel Brown - 7/10

    Uno de los más proactivos de la línea defensiva, Brown se llevó un 6,6 antes de ser sustituido en los últimos minutos (84'). Ofreció una salida constante por la banda izquierda y mostró disciplina táctica en su posicionamiento, aunque a sus centros les faltó ese punto final de calidad necesario para romper el empate.

    Yann Bisseck - 7/10

    Bisseck firmó una nota de 6,8 y se mostró físicamente dominante en los duelos individuales. Fue el más sereno de los centrales, saliendo a menudo de la línea para interceptar jugadas. Aunque vio una amarilla temprana (17'), realizó un bloqueo crucial y enorme en el minuto 90 para sacar de apuros a Gnabry tras un grave error defensivo.

    Jonathan Tah - 6/10

    Una noche complicada para el experimentado defensor, que sufrió para terminar con una nota de 6,2. Tah no tuvo su habitual dominio aéreo y pareció ir un paso por detrás de la jugada en las transiciones rápidas, lo que provocó varios momentos de nerviosismo entre la afición local.

    Josha Vagnoman - 7/10

    Vagnoman aportó mucha energía por la derecha y terminó con un 7,0. Fue eficaz en la presión inicial y contribuyó al dominio temprano de Alemania, aunque su despeje improvisado de tacón mantuvo involuntariamente vivo el balón en la jugada previa al gol de Grecia.

    • Anuncios
  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Centrocampista

    Kevin Schade - 7/10

    Schade recibió un 6,8 por su trabajada actuación. Recorrió mucho campo e intentó enlazar las transiciones defensivas con el ataque, pero le faltó la chispa creativa para desactivar el muy sólido bloque del centro del campo griego antes de ser sustituido en el minuto 65.

    Felix Nmecha - 6/10

    Nmecha tuvo problemas para imponerse en el partido y terminó con una nota de 6,4. Aunque estuvo bastante correcto con el balón, no aportó el pase vertical necesario para romper las líneas del rival. De forma crucial, no encimó con la suficiente energía a Kourbelis en la frontal del área, lo que permitió al centrocampista griego tener el tiempo y el espacio para marcar el gol decisivo. Fue reemplazado en el minuto 84.

    Karim Adeyemi - 7/10

    Adeyemi utilizó su velocidad para estirar a la defensa griega y fue a menudo la principal amenaza. Tuvo varios intentos peligrosos, incluido un brillante disparo en el minuto 31, magníficamente detenido por Tzolakis. Su toma de decisiones en el último tercio fue a veces irregular, pero siguió siendo una amenaza constante para los visitantes hasta que fue sustituido en el minuto 75.

    Joshua Kimmich - 7/10

    El capitán dirigió el juego desde el centro, pero no terminó de encontrar el pase definitivo, lo que se tradujo en una nota de 6,6. Su liderazgo fue evidente, aunque tuvo una enorme mala fortuna en el minuto 74, cuando se estiró para bloquear el disparo de Kourbelis y acabó desviándolo sin querer con el interior del pie más allá de Nubel para el único gol del partido.

    Bambase Conte - 7/10

    El debutante dejó destellos de brillantez técnica y recibió un 6,7. Buscó moverse hacia los espacios entre las líneas griegas y obligó a Tzolakis a hacer una fantástica parada estirándose tras un potente zurdazo en el minuto 49, firmando una prometedora primera aparición antes de retirarse en el minuto 65.


  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Ataque

    Youssef Ebnoutalib - 6/10

    Fue una noche frustrante para Ebnoutalib, que apenas recibió balones y fue valorado con un 6,2. Trabajó duro para presionar desde arriba, pero los centrales de Grecia, en particular Konstantinos Mavropanos, lograron mantenerlo en silencio e interceptar los pases dirigidos hacia él durante todo el encuentro.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jonathan Burkardt - 6/10

    Entró en el minuto 65 por Schade, pero le costó tener impacto en el partido y terminó con una nota de 5,8, ya que tuvo dificultades para encontrar espacios en un último tercio muy congestionado.

    Florian Wirtz - 6/10

    Una sorprendente aparición desde el banquillo en el minuto 65. Wirtz (5,8) intentó aportar algo de creatividad al ataque, pero a menudo estaba rodeado de varias camisetas azules cada vez que tocaba el balón.

    Serge Gnabry - 5/10

    Entró por Adeyemi en el minuto 75. Gnabry (5,0) ofreció algo de verticalidad, pero cometió un error monumental en un pase en su propio campo en el minuto 90, repitiendo su fallo contra Países Bajos, que estuvo a punto de regalarle a Grecia un segundo gol.

    Anton Stach - 6/10

    Entró tarde por Nmecha en el minuto 84. Stach (6,3) aportó piernas frescas en la sala de máquinas durante los últimos seis minutos más el tiempo añadido.

    Hennes Behrens - 6/10

    Entró en el minuto 84 por Brown. El héroe local del Augsburgo, Behrens (6,1), fue utilizado principalmente como refuerzo en los compases finales mientras Alemania buscaba un empate agónico.

    Jurgen Klopp - 6/10

    La disposición de Klopp a experimentar con la plantilla es digna de elogio, pero quedó en evidencia la falta de un plan ofensivo cohesionado contra un bloque bajo. A pesar de dar entrada a refuerzos ofensivos, sus cambios no lograron cambiar la dinámica del partido, lo que le dejó una derrota en su primer encuentro en casa como seleccionador nacional.

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