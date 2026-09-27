Jonathan Burkardt - 6/10
Entró en el minuto 65 por Schade, pero le costó tener impacto en el partido y terminó con una nota de 5,8, ya que tuvo dificultades para encontrar espacios en un último tercio muy congestionado.
Florian Wirtz - 6/10
Una sorprendente aparición desde el banquillo en el minuto 65. Wirtz (5,8) intentó aportar algo de creatividad al ataque, pero a menudo estaba rodeado de varias camisetas azules cada vez que tocaba el balón.
Serge Gnabry - 5/10
Entró por Adeyemi en el minuto 75. Gnabry (5,0) ofreció algo de verticalidad, pero cometió un error monumental en un pase en su propio campo en el minuto 90, repitiendo su fallo contra Países Bajos, que estuvo a punto de regalarle a Grecia un segundo gol.
Anton Stach - 6/10
Entró tarde por Nmecha en el minuto 84. Stach (6,3) aportó piernas frescas en la sala de máquinas durante los últimos seis minutos más el tiempo añadido.
Hennes Behrens - 6/10
Entró en el minuto 84 por Brown. El héroe local del Augsburgo, Behrens (6,1), fue utilizado principalmente como refuerzo en los compases finales mientras Alemania buscaba un empate agónico.
Jurgen Klopp - 6/10
La disposición de Klopp a experimentar con la plantilla es digna de elogio, pero quedó en evidencia la falta de un plan ofensivo cohesionado contra un bloque bajo. A pesar de dar entrada a refuerzos ofensivos, sus cambios no lograron cambiar la dinámica del partido, lo que le dejó una derrota en su primer encuentro en casa como seleccionador nacional.