«Las negociaciones ya están en marcha»: el Arsenal se une al Barcelona y al Liverpool en la pugna por el delantero del PSG Bradley Barcola

El Arsenal ha intensificado su interés por Barcola para reforzar el ataque de cara a la nueva temporada. Según Sky Germany, el club londinense ya contactó con el extremo del PSG, quien es prioridad para competir en la banda izquierda.

Aunque el club ya es sólido en la liga, busca consolidar su presencia en Europa. Los directivos creen que la habilidad individual de Barcola puede dar un nuevo matiz al ataque de Arteta. Aunque hay profundidad en delantera, persisten dudas sobre la consistencia a largo plazo. Su estilo directo lo convierte en una opción atractiva para la Premier League.