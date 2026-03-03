Getty Images Sport
Las negociaciones secretas con el Chelsea, motivo del sorprendente despido de Filipe Luis del Flamengo tras la victoria por 8-0
Fractura de la confianza en las negociaciones con BlueCo
Según UOL, la razón principal del sorprendente despidodeFilipe Luis del Flamengo no fue solo su rendimiento en el campo, sino una grave ruptura de la confianza. El presidente Luiz Eduardo Baptista, conocido como Bap, descubrió que el entrenador había mantenido negociaciones secretas con BlueCo, la sociedad de cartera propietaria del Chelsea y el Estrasburgo, durante el reciente proceso de renovación de su contrato. Esta revelación resultó totalmente fatal para su relación laboral.
Durante estas conversaciones, Luis supuestamente no dio señales de vida al Flamengo durante tres días. Al principio creía que estaba negociando un puesto en el Chelsea, pero luego se enteró de que en realidad se trataba del club francés, el Estrasburgo. Al darse cuenta de ello, volvió a las negociaciones con el gigante brasileño, pero el daño ya estaba hecho. Bap se sintió profundamente traicionado por las reuniones clandestinas, lo que aceleró la decisión de despedir al entrenador de 38 años a pesar de sus recientes victorias nacionales.
Relación tensa y dificultades recientes
El telón de fondo de esta dramática salida fue un ambiente sorprendentemente tenso, incluso después de que el Flamengo arrollara al Madureira por 8-0 y se asegurara una victoria global por 11-0 en las semifinales del Campeonato Carioca. A pesar del abultado marcador, parte del público del Maracaná coreó «vergonzosos» a los jugadores. Este descontento se debía al titubeante comienzo de la campaña 2026, en la que el club, gran favorito, no logró hacerse con ningún título en las primeras jornadas.
Antes de la goleada en casa, el Flamengo había sufrido dolorosas derrotas tanto en la Supercopa ante el Corinthians como en la Recopa Sudamericana ante el Lanús. Estos reveses al comienzo de la temporada pusieron a prueba la paciencia de la directiva, independientemente de los logros del club el año pasado. Si a esto le sumamos las fisuras preexistentes causadas por las difíciles negociaciones para la renovación del contrato y el posterior descubrimiento de las conversaciones con el Chelsea, el ambiente se volvió cada vez más tóxico, dejando a la jerarquía con muy poca tolerancia ante cualquier pérdida de puntos o percepción de deslealtad.
Una carrera legendaria truncada
Luis deja tras de sí un historial como entrenador indiscutiblemente impresionante, tras haber pasado inicialmente de jugador a entrenador de categorías inferiores antes de asumir el cargo de entrenador del primer equipo. Durante su mandato, dirigió 101 partidos, con un balance de 64 victorias y solo 15 derrotas.
Sus dominantes campañas en las temporadas 2024 y 2025 le reportaron un enorme éxito, añadiendo la Copa do Brasil, el Brasileirao y la prestigiosa Copa Libertadores de la CONMEBOL a la vitrina de trofeos del club. A pesar de la repentina y despiadada naturaleza de su marcha, el ex lateral izquierdo mantuvo su profesionalidad hasta el final. Antes del anuncio oficial, pronunció un emotivo discurso de despedida en el que afirmó: «Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor y mi cariño por el Flamengo siempre existirán». Reconoció la inmensa presión que supone dirigir el club y añadió: «No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida».
Amorim entre los candidatos del Flamengo
Con la esperada final del Campeonato Carioca contra su archirrival Fluminense este domingo, la directiva del Flamengo se ha visto obligada a actuar con rapidez para encontrar un sustituto adecuado. El club no puede permitirse dejar al equipo sin rumbo antes de un derbi tan crucial, que sin duda marcará la pauta para el resto de la temporada nacional brasileña.
Según las informaciones, el técnico portugués Leonardo Jardim se ha convertido en el principal candidato para hacerse cargo del banquillo. El exentrenador del Mónaco y del Al-Hilal se encuentra actualmente sin equipo, lo que le convierte en el candidato ideal para un nombramiento rápido. Las negociaciones entre los representantes de Jardim y los directivos del Flamengo, entre ellos el director deportivo José Boto, se encuentran en una fase avanzada, y el club espera cerrar rápidamente el contrato para restablecer la estabilidad tras la marcha de Luis.
