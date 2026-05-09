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Las negociaciones del Bayern de Múnich con Konrad Laimer están estancadas, y el director técnico busca «tender puentes» con el mediocampista austriaco
Eberl reconoce que las negociaciones del contrato están en punto muerto.
Las negociaciones contractuales entre el Bayern y Laimer acaparan los titulares en Alemania. Aunque ambas partes quieren seguir juntos, el director deportivo Max Eberl admite que no ha habido avances en las últimas semanas. En declaraciones a Sky antes del Bayern-Wolfsburgo, Eberl resumió la situación.
«Hay dos posturas que ahora no coinciden. Queremos renovar con Konni, eso es un hecho. Ahora debemos encontrar un punto de encuentro en cuanto a las expectativas», afirmó Eberl.
- AFP
Las exigencias económicas generan tensiones
Laimer, valorado por su flexibilidad táctica y gran capacidad de trabajo, llegó al Bayern en 2023. Su contrato vence en 2027, cuando tendrá 30 años. Pero la nueva política del club de poner límites económicos choca con sus expectativas salariales.
El centrocampista, de 28 años, percibe unos 8-9 millones de euros anuales, pero aspira a unos 15 millones, cantidad muy superior a lo que el club está dispuesto a pagar. De ahí el actual punto muerto, tal como reconoció Eberl.
Hoeness pide límites financieros
El debate sobre el valor de Laimer ha llegado a la directiva del club. El presidente honorario Uli Hoeness defendió la disciplina salarial: admira su aportación, pero insiste en que ningún jugador está por encima de la estructura financiera y que hay que tomar decisiones difíciles para controlar la masa salarial.
«Konny es un jugador que valoro mucho. Es clave para el equipo y para la imagen del club. Trabaja increíblemente duro», declaró Hoeness a DAZN. Pero añadió una advertencia: «No es Maradona y debe aceptar que hay límites». Pese a ello, Eberl insistió en que las negociaciones siguen siendo profesionales: «No hay rencor».
- AFP
Kroos sale en defensa de la estrella austriaca
La directiva pide moderación salarial, pero la exestrella del Bayern Toni Kroos defiende que Laimer cobre lo que pide. El exmadridista y campeón del mundo en 2014 afirma que los “héroes anónimos” del centro del campo merecen sueldos acordes a su labor. En su pódcast, Kroos argumentó que el impacto de Laimer en los partidos justifica un salario más alto.
«Es importante para el equipo. Ha demostrado su valor. No hay que subestimar el pago extra a quienes no marcan 40 goles», afirmó Kroos en su pódcast. Mientras la situación de Laimer sigue sin resolverse, el Bayern debe equilibrar sus cuentas sin perder a uno de sus jugadores más fiables.