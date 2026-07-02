Las negativas de los jugadores alemanes a lanzar penaltis, «el momento más revelador», mientras Oliver Kahn evita culpar a Julian Nagelsmann del fracaso en el Mundial

Tras la eliminación de Alemania, Kahn publicó en LinkedIn que el debate sobre Nagelsmann ignora el panorama general. Argumentó que los repetidos fracasos bajo distintos entrenadores revelan deficiencias estructurales en la DFB.

«El debate sobre el próximo seleccionador no da en el clavo», escribió. «Tres seleccionadores han fracasado en el mismo punto: Joachim Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann. Tres filosofías de juego diferentes. Tres estilos de liderazgo distintos. El mismo resultado... Si tres entrenadores con enfoques diferentes fracasan siempre en el mismo punto, la causa es más profunda».

Además, apuntó a la eliminación en los penaltis como clave, recordando que el capitán Joshua Kimmich tuvo que buscar voluntarios antes de lanzar.

Y concluyó: «Cuando llegó la prórroga, se vio a Kimmich buscando lanzadores. Para mí, ese fue el momento más revelador. Un equipo top no busca voluntarios; tiene jugadores que reclaman el balón».