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Las negativas de los jugadores alemanes a lanzar penaltis, «el momento más revelador», mientras Oliver Kahn evita culpar a Julian Nagelsmann del fracaso en el Mundial
Kahn señala que hay problemas más graves que Nagelsmann
Kahn ha rechazado culpar a Nagelsmann por la eliminación de Alemania ante Paraguay en dieciseisavos del Mundial. El exdirector del Bayern argumentó que el foco sobre el seleccionador oculta problemas estructurales que afectan al fútbol alemán desde hace años.
Recuerda que Alemania ha fracasado con tres seleccionadores distintos: Joachim Löw, Hansi Flick y Nagelsmann, cada uno con un estilo diferente, lo que indica que el problema trasciende al banquillo.
- AFP
Kahn cuestiona la mentalidad de Alemania
Tras la eliminación de Alemania, Kahn publicó en LinkedIn que el debate sobre Nagelsmann ignora el panorama general. Argumentó que los repetidos fracasos bajo distintos entrenadores revelan deficiencias estructurales en la DFB.
«El debate sobre el próximo seleccionador no da en el clavo», escribió. «Tres seleccionadores han fracasado en el mismo punto: Joachim Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann. Tres filosofías de juego diferentes. Tres estilos de liderazgo distintos. El mismo resultado... Si tres entrenadores con enfoques diferentes fracasan siempre en el mismo punto, la causa es más profunda».
Además, apuntó a la eliminación en los penaltis como clave, recordando que el capitán Joshua Kimmich tuvo que buscar voluntarios antes de lanzar.
Y concluyó: «Cuando llegó la prórroga, se vio a Kimmich buscando lanzadores. Para mí, ese fue el momento más revelador. Un equipo top no busca voluntarios; tiene jugadores que reclaman el balón».
La DFB debe exigir la excelencia
Más allá del campo, Kahn desafió a la DFB a revisar su enfoque del alto rendimiento. Criticó que la organización se ha acomodado, priorizando estatus y egos individuales sobre la determinación colectiva necesaria para ganar títulos internacionales.
«Una organización fuerte no se define por un único éxito, sino por su capacidad para generar de forma constante un rendimiento excepcional», explicó Kahn. «En este tipo de organizaciones, la responsabilidad no se deja al azar. Se practica, se ejemplifica y se convierte en algo natural. El rendimiento es más importante que el estatus, la ambición es mayor que la comodidad y el equipo es más importante que el ego individual.
«Tal vez ahí radica nuestro mayor malentendido: admiramos el rendimiento de élite, pero cada vez estamos menos dispuestos a pagar su precio. Queremos resultados mundiales sin máxima presión, logros excepcionales sin sacrificios. Así no se alcanza la excelencia».
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La atención se centra ahora en la reconstrucción a largo plazo de Alemania
La eliminación de Alemania del Mundial probablemente aumentará el escrutinio sobre la estructura de la DFB. Aún no se sabe si la federación mantendrá a Nagelsmann o lo destituirá, aunque el entrenador ha dicho que no dimitirá y que se quedará si se sigue confiando en él.