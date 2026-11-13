Las mejores ofertas anticipadas de fútbol del Black Friday 2026: grandes descuentos en botas, equipaciones y material

El Black Friday se celebra oficialmente el 27 de noviembre de este año, pero las rebajas anticipadas ya han comenzado. Si buscas renovar tus botas para la liga dominical, conseguir una camiseta de réplica de la temporada 2026-27 por menos dinero o adelantar las compras de Navidad, noviembre es el mejor momento del año para hacerlo.

Grandes marcas como Nike, adidas y FORZA, además de tiendas como Pro: Direct Soccer, ya han puesto en marcha sus rebajas previas.

Para ahorrarte la búsqueda interminable entre páginas de liquidaciones, hemos reunido las mejores ofertas anticipadas de fútbol del Black Friday disponibles ahora mismo.