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Todo sobre apuestas en GOAL
Early Black Friday deals 2026 GOAL / various
Renuka Odedra
Traducido por

Las mejores ofertas anticipadas de fútbol del Black Friday 2026: grandes descuentos en botas, equipaciones y material

SHOPPING

¿Botas, equipaciones o material de entrenamiento nuevo? ⚽️💰

El Black Friday se celebra oficialmente el 27 de noviembre de este año, pero las rebajas anticipadas ya han comenzado. Si buscas renovar tus botas para la liga dominical, conseguir una camiseta de réplica de la temporada 2026-27 por menos dinero o adelantar las compras de Navidad, noviembre es el mejor momento del año para hacerlo.

Grandes marcas como Nike, adidas y FORZA, además de tiendas como Pro: Direct Soccer, ya han puesto en marcha sus rebajas previas.

Para ahorrarte la búsqueda interminable entre páginas de liquidaciones, hemos reunido las mejores ofertas anticipadas de fútbol del Black Friday disponibles ahora mismo.

  • Christmas football boots 2026GOAL / various

    Botas

    El Black Friday se celebra oficialmente el 27 de noviembre de este año, pero las rebajas anticipadas ya han comenzado. Si buscas renovar tus botas para la liga dominical, conseguir una camiseta de réplica de la temporada 2026/27 por menos dinero o adelantar las compras de Navidad, noviembre es el mejor momento del año para hacerlo.

    Grandes marcas como Nike, adidas y FORZA, además de tiendas como Pro: Direct Soccer, ya han puesto en marcha sus rebajas previas.

    Para ahorrarte la búsqueda interminable entre páginas de liquidaciones, hemos reunido las mejores ofertas anticipadas de fútbol del Black Friday disponibles ahora mismo en el Reino Unido.

  • England home kitNike

    Camisetas y equipaciones de réplica de clubes

    Los precios de las equipaciones se han disparado en los últimos años, por lo que el Black Friday es una fecha clave para quienes quieren lucir los colores de su club.

    Las rebajas anticipadas del Black Friday de Nike ya han reducido los precios hasta un 30 % adicional en las equipaciones 2025/26 y 2026/27. Entre las ofertas destaca la camiseta visitante del Chelsea 25/26, que ha bajado a 39,99 £, además de importantes descuentos en las equipaciones Stadium Home 2024/25 de Inglaterra. En JD Sports también se han producido grandes bajadas de precio en artículos internacionales habituales, incluidas unas zapatillas que han despertado mucha expectación.

  • Forza Black Friday 15% dealsForza

    Material de entrenamiento imprescindible

    La tecnología y las botas están muy bien, pero nada supera salir al césped. Si entrenas a un equipo y estás preparando las sesiones de invierno, o si buscas el regalo de Navidad definitivo para un niño apasionado por el fútbol, FORZA ha lanzado unas grandes rebajas previas con un 15 % de descuento adicional en toda su web.

    • Portería de fútbol FORZA 6 x 4: Ha bajado de 69,99 £ a solo 33,99 £. Esta portería de jardín de uPVC resistente a la intemperie se monta sin necesidad de herramientas e incluye todas las piquetas y los clips necesarios para empezar a jugar de inmediato.
    • Tabla de rebote FORZA RapidFire Wave: Ha bajado a 50,99 £. Si quieres mejorar tu primer toque, este reboteador reversible 4 en 1 devuelve el balón de forma impredecible, como en un partido, lo que lo convierte en un elemento imprescindible para entrenar en solitario.

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  • EAFC 27 EA

    Tecnología y EA FC 27

    Por último, para quienes disfrutan del fútbol digital, el Black Friday es, sin duda, el mejor momento para mejorar su experiencia de juego.

    Si buscas reforzar tu Ultimate Team, las tiendas digitales ya ofrecen promociones anticipadas en puntos de EA FC 27, con descuentos apreciables en los paquetes de 5.900 y 12.000 puntos. Además, si quieres renovar tu consola, la nueva PlayStation 5 Pro empieza por fin a tener existencias estables en Argos y Amazon UK, mientras la PlayStation Store celebra sus grandes rebajas anticipadas de software por el Black Friday.