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France forwards GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Las mejores líneas de ataque de la historia del Mundial: ¿En qué puesto quedarán Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, de Francia, tras brillar en el torneo de 2026?

Opinion
World Cup
Francia
K. Mbappe
M. Olise
O. Dembele
B. Barcola
Paraguay vs Francia
FEATURES

La delantera de Francia ha arrasado en el Mundial 2026. Tras ganar sus tres partidos de grupo, Les Bleus vencieron 3-0 a Suecia en dieciseisavos y, con 13 goles, son el equipo más goleador del torneo. Como era de esperar, Kylian Mbappé ha marcado seis de ellos en los cuatro partidos disputados hasta ahora.

El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, está a solo dos goles de Mbappé y de Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, gracias sobre todo a su hat-trick en la victoria 4-1 sobre Noruega que le dio el primer puesto del Grupo I.

Michael Olise aún no ha marcado —su chilena ante Suecia golpeó el poste—, pero el jugador del Bayern ya suma cinco asistencias.

Sin embargo, la verdadera profundidad de Francia se ve en la rotación de Bradley Barcola y Désiré Doué, que ya suman tres goles. Si este ritmo goleador se mantiene hasta el final del torneo, ¿dónde quedaría la delantera francesa en la historia de los Mundiales?

GOAL presenta a continuación su cuenta atrás de las seis mejores...

  • Max MorlockHulton Archive

    6Alemania Occidental, 1954

    Alemania Occidental sorprendió en el Mundial 1954, pero mereció el título. El equipo de Sepp Herberger perdió ante Hungría en la fase de grupos, pero se repuso y la venció en la final tras remontar dos goles.

    La clave del éxito alemán fue su ataque, dirigido por el capitán Fritz Walter, quien suma el récord de asistencias en un Mundial (nueve). Max Morlock aportó seis goles en 1954, incluido el que recortó la desventaja en la final tras encajar dos tantos en los primeros diez minutos.

    Sin embargo, Helmut Rahn fue el héroe: empató en Berna y, a seis minutos del final, anotó el gol del título. Cabe destacar que, al igual que Rahn, Hans Schäfer y Ottmar Walter también marcaron cuatro goles en Suiza, y Alemania Occidental terminó con 25 tantos, la segunda mejor marca de la historia de los Mundiales.

    • Anuncios
  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    5Francia, 1958

    Just Fontaine dijo que, tras ver a Pelé en el Mundial 1958, pensó en retirarse. Pero el francés, máximo goleador de ese torneo con 13 tantos en seis partidos, era un rematador letal.

    Aun así, Fontaine reconocía que sus compañeros, el interior Roger Piantoni y Raymond Kopa, no siempre le asistieron como él esperaba. Piantoni y Kopa, quien ese año ganó el Balón de Oro, anotaron tres goles cada uno y Francia terminó tercera. Además, Kopa estableció un récord de nueve asistencias en un solo torneo que aún no se ha superado.

  • WORLD CUP-1974-CRUYFF-ARGENTINA VS HOLLANDAFP

    4Países Bajos, 1974

    El Mundial de 1974 debía ser el culmen de Johan Cruyff. Tras dominar Europa con el Ajax y su «fútbol total», se esperaba que llevara a Holanda a la gloria en Alemania. Durante mucho tiempo, el equipo de Rinus Michels pareció invencible.

    Flanqueado por los extremos Johnny Rep y Rob Rensenbrink, y con el mediocampista ofensivo Johan Neeskens, Cruyff deslumbró con su elegancia e innovación, llevó a su país a la final y aportó tres goles y tres asistencias. El defensa sueco Jan Olsson llegó a decir que sufrir el famoso «giro de Cruyff» fue «el momento de mayor orgullo» de su carrera.

    Sin embargo, Holanda desperdició una ventaja de un gol en la final contra Alemania Occidental.

    Aun así, Cruyff fue nombrado mejor jugador del torneo, y sus compañeros —Rep, Rensenbrink y Neeskens—, con 10 goles entre los tres, le ayudaron a dejar una huella imborrable en el Mundial y en el fútbol.

  • WORLD CUP-1954-HUNGARY-TEAMAFP

    3Hungría, 1954

    El mejor equipo que nunca ganó un Mundial es la magnífica Hungría subcampeona en 1954.

    «Los Magiares Poderosos» llegaron a Suiza con una racha invicta desde 1950 y un ataque temible liderado por Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti y Zoltán Czibor.

    De los 27 goles que marcaron en la fase final, el cuarteto anotó 22: Kocsis, con 11, lideró la cuenta. Así el equipo de Gusztav Sebes llegó a la final pese a la lesión de Puskas, que se perdió los duelos ante Brasil y Uruguay.

    Pese a ser la selección más goleadora de la historia del Mundial (récord que aún mantienen), Hungría no alzó el trofeo tras perder contra Alemania Occidental —a la que había endosado un 8-3 en la fase de grupos— en lo que se conoció como «El milagro de Berna».

  • Ronaldinho Ronaldo Brazil 2002Getty Images

    2Brasil 2002

    El Mundial 2002, en Japón y Corea del Sur, fue la redención de Ronaldo. Cuatro años después de sufrir una crisis convulsiva antes de la final perdida contra Francia —lo que, como es comprensible, lo dejó como una sombra de su deslumbrante yo en el Stade de France—, el delantero más brillante de la historia del fútbol llevó a su selección a conquistar su quinto título con ocho goles en solo siete partidos, incluido un doblete decisivo en la victoria por 2-0 sobre Alemania en la final.

    Pero, como mostró la finta de Rivaldo en el segundo gol de Ronaldo en Yokohama, no lo hizo solo. Lo acompañaron dos de los jugadores más talentosos de la historia.

    Solo Ronaldo marcó más goles en la fase final que Rivaldo, designado mejor jugador del partido ante Bélgica y ante Inglaterra en octavos y cuartos.

    Ronaldinho, expulsado tras batir a Seaman con un libre directo espectacular, mostró por qué luego también ganaría el Balón de Oro.

  • WORLD CUP-1970-BRAZIL-PELEAFP

    1Brasil 1970

    La selección brasileña campeona del Mundial de 1970 es considerada por muchos la mejor de la historia, gracias a su poderosa delantera.

    Rivellino, con su temible zurda; Tostão, creativo y trabajador; y el veloz extremo derecho Jairzinho, que marcó en los seis partidos de la Seleção, formaban una delantera histórica.

    Sin embargo, Pelé fue la estrella indiscutible de «El mayor espectáculo del mundo», «El Rey» que recuperó su corona tras haber sido literalmente expulsado de la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. Pelé marcó cuatro goles en total y levantó el trofeo Jules Rimet por tercera vez, algo sin precedentes, mientras Brasil cautivaba a millones de aficionados de todo el mundo con su «jogo bonito».


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