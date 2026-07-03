Las mejores líneas de ataque de la historia del Mundial: ¿En qué puesto quedarán Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, de Francia, tras brillar en el torneo de 2026?

El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, está a solo dos goles de Mbappé y de Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, gracias sobre todo a su hat-trick en la victoria 4-1 sobre Noruega que le dio el primer puesto del Grupo I.

Michael Olise aún no ha marcado —su chilena ante Suecia golpeó el poste—, pero el jugador del Bayern ya suma cinco asistencias.

Sin embargo, la verdadera profundidad de Francia se ve en la rotación de Bradley Barcola y Désiré Doué, que ya suman tres goles. Si este ritmo goleador se mantiene hasta el final del torneo, ¿dónde quedaría la delantera francesa en la historia de los Mundiales?

GOAL presenta a continuación su cuenta atrás de las seis mejores...